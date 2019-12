HTC Titan & Radar

Wat is de HTC Titan en wat is de HTC Radar?

De HTC Titan en de HTC Radar zijn de eerste smartphones van HTC met Microsoft's Windows Phone 7.5 Mango. Ze bevatten een Nederlandstalige versie van dat systeem.

HTC Titan

Afmetingen: 131,5mm x 70,7mm x 9,9mm;

131,5mm x 70,7mm x 9,9mm; Gewicht: 160 gram;

160 gram; Besturingssysteem: Windows Phone 7 Mango;

Windows Phone 7 Mango; Scherm : 4,7-inch touchscreen met een resolutie van 480 x 800 pixels;

: 4,7-inch touchscreen met een resolutie van 480 x 800 pixels; Processor : 1,5 GHz;

: 1,5 GHz; Geheugen : 16 GB intern;

: 16 GB intern; Camera : 8.1 megapixels met flitser en een tweede camera (1.3 megapixels) aan de voorkant voor videogesprekken;

: 8.1 megapixels met flitser en een tweede camera (1.3 megapixels) aan de voorkant voor videogesprekken; Video : opnemen in HD(720p);

: opnemen in HD(720p); Mp3-speler ;

; FM-radio ;

; Netwerken : Wifi, HSDPA;

: Wifi, HSDPA; Bluetooth ;

; USB ;

; GPS-antenne.

HTC Radar

Afmetingen : 120,5mm x 61,5mm x 10,9mm;

: 120,5mm x 61,5mm x 10,9mm; Gewicht : 148 gram;

: 148 gram; Besturingssysteem : Windows Phone 7 Mango;

: Windows Phone 7 Mango; Scherm : 3,8-inch touchscreen met een resolutie van 480 x 800 pixels;

: 3,8-inch touchscreen met een resolutie van 480 x 800 pixels; Processor : 1 GHz;

: 1 GHz; Geheugen : 8 GB intern;

: 8 GB intern; Camera : 5 megapixels met flitser en een tweede camera (1.3 megapixels) aan de voorkant voor videogesprekken;

: 5 megapixels met flitser en een tweede camera (1.3 megapixels) aan de voorkant voor videogesprekken; Video : opnemen in HD(720p);

: opnemen in HD(720p); Mp3-speler ;

; FM-radio ;

; Netwerken : Wifi, HSDPA;

: Wifi, HSDPA; Bluetooth ;

; USB ;

; GPS-antenne.

HTC Titan en HTC Radar: review

De HTC Titan en HTC Radar zijn twee van de eerste telefoons met een Nederlandstalige versie Windows Phone 7.5 Mango, het nieuwste besturingssysteem van Microsoft. Een eerste indruk van beide smartphones.

Enorm scherm

De HTC Titan valt direct op door het enorme scherm. Met een diameter van maar liefst 4,7 inch lijkt de telefoon haast een kleine tablet. Er zijn geen andere smartphones met zo'n groot scherm. Jammer genoeg is de resolutie van het scherm nog steeds maar 480 x 800 pixels, waardoor de pixels zo groot worden dat er af en toe korrelige randjes zichtbaar worden. Ook zorgt het grote scherm er voor dat de HTC Titan wel erg groot is voor een telefoon. De Titan past niet in elke broekzak en bellen zal niet voor iedereen even praktisch zijn.

Flitsend

Ondanks de lage resolutie van het scherm ziet Windows Phone 7.5 er heel mooi uit op de Titan. De HTC Titan heeft ook nog eens een behoorlijk krachtige processor, dus alles flitst over het scherm heen. Windows Phone 7.5 op de Titan is duidelijk zoals het systeem bedoeld is.

Instapmodel

Microsoft dicteert de specificaties van de telefoons met Windows Phone 7 en de Titan zit aan de top van die specificaties. Het andere nieuwe model, de HTC Radar, zit juist aan de onderkant. De Radar is een veel bescheidener instapmodel. Het scherm heeft een normale afmeting en de processor is minder snel dan die van de Titan. Windows Phone 7.5 draait nog steeds prima op dit apparaat, maar alles gaat logischerwijs iets stroever dan op de Titan.

Standaardtoetsen

Op de voorkant van beide telefoons vinden we drie knoppen: een terug-toets, een Windows toets en een zoek-knop. Die knoppen horen specifiek bij Windows Phone telefoons. Alle toekomstige telefoons met dat besturingssysteem zullen ze dus ook hebben. Dat geldt ook voor de volumeknoppen en de knop om de camera te bedienen. Beide telefoons hebben een camera aan de voor- en aan de achterkant.

Conclusie

Windows Phone 7.5 is een erg interessant nieuw besturingsysteem, en de HTC Titan is een indrukwekkende telefoon. De combinatie levert een goede smartphone-ervaring op. Het grootste pluspunt (het grote scherm) is meteen ook het grootste minpunt: De resolutie van het scherm is (te) laag en de telefoon zal voor velen te groot zijn. De HTC Radar is een weinig opvallend model, maar het is positief dat er ook goedkopere toestellen met Windows Phone 7.5 te krijgen zijn.