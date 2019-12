Eerste indruk|De naam Huawei wint langzaam aan bekendheid. De fabrikant heeft inmiddels een breed aanbod, met de Platinum-reeks als meest hoogwaardige. De nieuwe Ascend P7 in deze reeks, opvolger voor de Ascend P6, kan qua specificaties niet mee met topmodellen van concurrenten. Wel haal je met de P7 een luxe en capabele smartphone in huis tegen een gunstige prijs.

Wat is de Huawei Ascend P7?

De Huawei Ascend P7 is een Android-smartphone met een 5 inch full-hd-scherm en is de opvolger van de succesvolle Ascend P6. Het toestel kenmerkt zich door zijn slanke vormgeving en een 8 megapixel-camera aan de voorzijde.

Specificaties

Besturingssysteem: Android 4.4 (KitKat);

Android 4.4 (KitKat); Beeldscherm: 5 inch (ips-technologie);

5 inch (ips-technologie); Resolutie: 1920 x 1080 pixels (full-hd);

1920 x 1080 pixels (full-hd); Pixeldichtheid: 441 ppi;

441 ppi; Gewicht: 124 gram;

124 gram; Afmetingen: 139 x 68 x 6,5 mm;

139 x 68 x 6,5 mm; Processor: quad-core op 1,8 GHz (Kirin 910T);

quad-core op 1,8 GHz (Kirin 910T); Werkgeheugen: 2 GB;

2 GB; Opslagcapaciteit: 16 GB + microSD-geheugenslot;

16 GB + microSD-geheugenslot; Netwerk: wifi, 3G, 4G;

wifi, 3G, 4G; Camera voorzijde: 8 megapixel;

8 megapixel; Camera achterzijde: 13 megapixel (autofocus, led-flitser);

13 megapixel (autofocus, led-flitser); Prijs: €400;

€400; Verkrijgbaar vanaf: juni 2014.

Ontwerp

De Ascend P6 werd geïntroduceerd als de dunste smartphone ter wereld. De behuizing van de Ascend P7 is iets dikker (6,5 tegen 6,2 mm), maar nog steeds opvallend plat. Het ontwerp is verder niet ingrijpend veranderd. Er wordt nu glas aan voor- én achterkant gebruikt, wat de smartphone een stijlvolle uitstraling geeft. De P7 heeft een aantal stijlelementen geleend van de iPhone 4 (de zijkanten) en de Sony Xperia Z1 (het platte en hoekige ontwerp). De achterkant is helemaal glad en vlak. Aan de zijkant vind je twee degelijke lades voor de simkaart en de verwisselbare microSD-opslag. Minpunt is dat ook voor het verwijderen van de microSD-kaart een pinnetje nodig is. Er is een pinnetje meegeleverd; een paperclip werkt ook. Wat bouwkwaliteit betreft maakt het toestel een uitstekende indruk.

Hoesje

Het is vermoedelijk geen overbodige luxe om bij de Ascend P7 meteen een hoesje of 'bumper' te kopen. Het glas kan bij een val vrij gemakkelijk uiteenspatten. Zowel aan de voor- als achterkant wordt weliswaar het sterke Gorilla Glass 3 gebruikt, maar dat is in de praktijk vooral krasbestendig en in veel mindere mate valbestendig.

Scherm

Het 5 inch-scherm maakt een goede indruk, zeker wat betreft de scherpte. Dat is te danken aan de full-hd-resolutie (1920x1080 pixels) die zorgt voor een zeer hoge pixeldichtheid van 441 ppi. Helderheid, contrast en kijkhoeken zijn op het oog ook ruim voldoende. Ook bij direct zonlicht is de leesbaarheid voldoende.

Snelheid

De processor is ontwikkeld door HiSillicon, een Chinese fabriek in eigendom van Huawei. Het betreft de Kirin 910T, een quad-core met kloksnelheid van 1,8 GHz. Deze chip is gebaseerd op de al iets oudere Cortex A9 en wordt door de fabrikant gecombineerd met een niet al te rappe grafische unit (Mali-450). Het levert niettemin een vlot toestel op, al mag je de prestaties niet vergelijken met high-end modellen zoals de Samsung Galaxy S5, HTC One M8 en Sony Xperia Z2. Die zijn alle voorzien van de veel rappere Qualcomm Snapdragon 800-processor. Maar de prijs voor dit Huawei-model ligt dan ook zo'n €250 lager. Hij kan wel goed meekomen met de topmodellen van vorig jaar, zoals de Samsung Galaxy S4 en HTC One.

Batterij

De batterijcapaciteit is iets verhoogd ten opzichte van de Ascend P6 (2.500 in plaats van 2.000 mAh). Vervangen van de batterij is ook bij deze Ascend P7 helaas niet mogelijk. De capaciteit blijkt voldoende om een dag intensief gebruik te maken van het toestel. Pluspunt is dat Huawei uitgebreide opties voor energiebeheer biedt, meer dan we gewend zijn. In de zuinigste stand, Ultra genaamd, zou de telefoon het met de laatste 10 procent nog 24 uur vol moeten houden, al zijn dan slechts de basisfuncties beschikbaar. Handig is dat je kunt identificeren welke apps veel stroom verbruiken, met een optie om die apps te beperken.

Camera

De camera aan de achterzijde is 13 megapixels. De fotokwaliteit is vrij goed, zolang er maar voldoende licht is. De hoge resolutie helpt daarbij: zoom je verder in dan blijkt de scherpte toch wat minder. Opvallend is het exemplaar aan de voorkant, met maar liefst 8 megapixels, bedoeld voor het maken van betere zelfportretten (selfies) en om een betere kwaliteit bij het videobellen te bereiken. Je kunt hiermee zelfs een speciale panorama-selfie maken, waarbij van drie kanten een foto wordt gemaakt. Dat blijkt echter niet heel eenvoudig.

Software

Huawei installeert een eigen grafische schil op haar toestellen, Emotion UI. De gebruikersinterface ziet er, vooral gelet op de icoontjes, wat simpel uit. Wel zijn er verschillende extra's zoals uitgebreide instellingen en veel beheermogelijkheden voor apps. Dankzij de verschillende thema's kun je het toestel bovendien snel een andere uitstraling geven. Deze thema's hebben invloed op onder meer de achtergrond, icoontjes, beltonen en het vergrendelscherm. De Ascend P7 geeft via de taakbalk toegang tot uitgebreide instellingen.

Menu met apps

Het meest opvallende aan de gebruikersinterface is dat er, net als bij de Ascend P6, geen apart menu met apps is (ook wel 'app drawer' genoemd). De apps op het toestel, en apps die je zelf installeert via Google Play, staan gewoon op de beginschermen, tussen de widgets. Dat is in het begin wel even wennen, en niet voor iedereen de fijnste manier van organiseren. Het verwijderen van apps en maken van mapjes gaat zoals we dat kennen van iOS, door een icoontje lang ingedrukt te houden. Daarna kun je het verwijderen, verslepen naar een bestaande map, of verschuiven over een andere app om het samen met die app in een nieuw mapje te zetten.

Concurrenten

Tot de belangrijkste concurrenten in dezelfde prijsklasse mogen we de LG Nexus 5 en iets duurdere LG G2 rekenen. Beide modellen beschikken net als de Ascend P7 over KitKat, maar wel een versie die veel dichter bij stock-Android blijft. Ze ogen daarmee een stuk moderner. Qua Hardware weten die modellen zich vooral van de Ascend P7 te onderscheiden door de snellere Qualcomm Snapdragon 800-processor. De topmodellen van 'vorig jaar', de Samsung Galaxy S4 en HTC One, zijn ook een goed alternatief, zeker nu de prijs van die modellen is gezakt naar hetzelfde niveau als de Ascend P7.

Conclusie

Met de Ascend P7 legt Huawei vooral voor zichzelf de lat weer ietsje hoger. Met het vlaggenschip gaat de Chinese fabrikant niet de strijd aan met de high-end modellen van concurrenten. Het toestel nestelt zich in het middensegment. Het heeft een luxe uitstraling en een goede prijs-kwaliteit verhouding.

Vergelijk alle smartphones in onze productvergelijker!