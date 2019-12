Eerste indruk|Google onthulde op een eigen persconferentie de Nexus 6P. De nieuwe smartphone wordt gemaakt door Huawei en is de opvolger van de Motorola Nexus 6. Het toestel heeft een 5,7 inch scherm en een vingerafdrukscanner op de achterkant. Het toestel zal waarschijnlijk €650 kosten en is binnenkort verkrijgbaar. Het toestel wordt gelanceerd met het kersverse Android 6.0 Marshmallow besturingssysteem.

Huawei Nexus 6P: preview

Voorlopige conclusie

De Huawei Nexus 6P is duidelijk het vlaggenschip van de 2 nieuwe Nexus-telefoons. Met een QHD-scherm, een 12,3 megapixel camera, een snelle processor en een vingerafdrukscanner is de Nexus 6P voorzien van een heleboel high-end onderdelen.

Of het even goed is als de rest van de toptoestellen, zal onze test uit moeten wijzen. Zodra we het toestel in handen hebben maken we er een review van. Houd onze website dus in de gaten.

Ontwerp

De Huawei Nexus 6P heeft een compleet metalen behuizing en is beschikbaar in 3 kleuren: zilver, wit en zwart. Opvallend aan het ontwerp is de achterkant. Bovenin steekt een zwarte balk uit die de camera en de flitser huisvest. De reden dat deze balk er zit is omdat deze ook alle antennes huisvest zodat het toestel verbinding kan maken met wifi en het mobiele netwerk. Het is misschien niet fraai maar wel noodzakelijk. Een andere oplossing is antennestrepen zoals Apple dat gedaan heeft met zijn iPhones.

Onder de balk vinden we een vingerafdrukscanner. De plaats van de vingerafdrukscanner is er één die meerdere Android-fabrikanten kiezen. Volgens hen sluit dit aan bij de natuurlijke manier waarop je je toestel vasthoudt. Je smartphone rust namelijk op je wijsvinger. Deze vinger zul je dus gebruiken om te ontgrendelen. Ligt je telefoon op tafel, dan zul je hem wel moeten oppakken. Wij zijn benieuwd hoe fijn dit werkt in de praktijk.

USB-c en snel opladen

Het nieuwe toestel beschikt ook over de nieuwe usb-standaard, usb-c. Naast dat de nieuwe standaard hogere doorvoersnelheden mogelijk maakt, kun je een usb-c kabel ook nog eens dubbelzijdig in het toestel steken. Je hoeft dus niet meer na te denken over welke kant van de kabel onder of boven moet.

Volgens Google moet 10 minuten opladen de Nexus 6P van 7 uur extra gebruikstijd voorzien. Laten we hopen dat het waar is. Als we het toestel in handen hebben zullen we dit testen.

Scherm

De Motorola Nexus 6 had een zogeheten QHD-scherm met een hele hoge resolutie, hoger dan dat van een full hd-scherm. Ook de nieuwe Nexus 6P beschikt over zo'n scherm. Doordat het scherm iets kleiner is, is de pixeldichtheid nog hoger geworden.

Met 515 pixels per inch zul je niet kunnen klagen over onscherpe beelden. Wel vragen we ons af wat het betekent voor de batterijduur. Zo'n scherp scherm slurpt namelijk energie.

Camera

De Nexus 6P beschikt over een 12,3 megapixel camera met volgens Google extra grote pixels. Die grote pixels kunnen meer licht opvangen waardoor foto's in het donker er goed uit zouden moeten zien. Dat zullen we testen zodra we het toestel in handen hebben.

De camera focust op een object met behulp van een laser. Tevens is het met de camera mogelijk om slow-motion- en 4K-video's te schieten. De 4K-beelden nemen wel veel opslagruimte in beslag. Aan de voorkant vinden we een 8 megapixel camera voor scherpe selfies.

Onder de motorkap

De Nexus 6P wordt aangedreven door een Snapdragon 810 chip van Qualcomm. Dat is niet de allernieuwste processor van het bedrijf maar biedt op papier hele snelle prestaties. De chip heeft acht rekenkernen en is bijvoorbeeld in staat om 4K-video's te streamen. Deze chip is ook te vinden in de HTC One M9 en de LG G Flex 2.

Met een werkgeheugen van 3 GB moet het toestel ook in staat zijn aardig wat apps actief te houden op de achtergrond. De Nexus 6P zal verkrijgbaar zijn in modellen met 32 GB, 64 GB en 128 GB aan opslagruimte. Met een basismodel van 32 GB heb je in ieder geval genoeg geheugen. Het toestel is namelijk niet uit de breiden met een geheugenkaart waardoor 16 GB karig zou zijn.

Android 6.0 Marshmallow

De Nexus 6P wordt uiteraard geleverd met het nieuwe Android 6.0 Marshmallow. De nieuwe versie brengt nieuwe functies met zich mee. Zo kunnen gebruikers nu permissies afzonderlijk van elkaar in- of uitschakelen. Voorheen werd er door apps in de Google Playstore om toestemming gevraagd voor bepaalde rechten. Nu gebeurt dat bij de eerste keer opstarten van de app waarna je achteraf nog alles kunt wijzigen.

Verder zou de batterijduur van je toestel een stuk verbeterd moeten zijn. Google heeft ervoor gezorgd dat locatieverzoeken minder worden verstuurd en dat achtergrond processen tot een minimum worden teruggebracht. Laten we hopen dat het in de praktijk zo uitpakt.

Daarnaast kan er nu een volledige backup worden gemaakt van je apps en instellingen. Deze wordt dan bewaard in Google Drive. De back-up wordt één keer per 24 uur gemaakt wanneer je telefoon aan de oplader ligt en verbonden is met wifi.

Prijs en verkrijgbaarheid

De Huawei Nexus 6P is in oktober in Amerika verkrijgbaar voor een adviesprijs van $499. Het toestel zal snel daarna ook in Nederland verkrijgbaar zijn en zal rond de €650 kosten. Daarmee is dit toestel duurder dan de eveneens nieuwe LG Nexus 5X (€470).

Wat is de Huawei Nexus 6P?

De Huawei Nexus 6P is één van de 2 nieuwe Nexus-telefoons van Google. In samenwerking met Huawei is een opvolger voor de Motorola Nexus 6 gecreëerd. Het toestel heeft met 5,7 inch een iets kleiner scherm dan de Motorola Nexus 6. Het toestel heeft een metalen behuizing met aan de achterkant een vingerafdrukscanner.

Google heeft verder ook de Nexus 6P uitgebracht in samenwerking met Huawei. Meer daarover lees je een aparte Eerste indruk.

Huawei Nexus 6P

Besturingssysteem: Android 6.0 Marshmallow

Android 6.0 Marshmallow Beeldscherm: 5,7 inch

5,7 inch Resolutie: 1440 x 2560 pixels

1440 x 2560 pixels Pixeldichtheid: 518 ppi

518 ppi Gewicht: 178 gram

178 gram Afmetingen: 159,3 x 77,8 x 7,3 mm

159,3 x 77,8 x 7,3 mm Processor: 1,55 GHz quadcore + 2 GHz quad-core

1,55 GHz quadcore + 2 GHz quad-core Werkgeheugen: 3 GB

3 GB Opslagcapaciteit: 32/64/128 GB

32/64/128 GB Verbinding: wifi/3G/4G

wifi/3G/4G Camera achterkant: 12,3 megapixel (flits, laser autofocus)

12,3 megapixel (flits, laser autofocus) Camera voorkant: 8 megapixel

8 megapixel Prijs vanaf: €650

€650 Verkrijgbaar vanaf: oktober 2015

Bekijk ook: