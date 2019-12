Eerste indruk|Huawei heeft nieuwe telefoons uitgebracht: de honderden euro's kostende P8 en P8 Max. Schitterend van afwezigheid in Huawei's persberichten en publiciteitscampagnes is de nieuwe P8 Lite: een betaalbare telefoon met 5" inch scherm.

Conclusie

De Huawei P8 Lite probeert van twee walletjes te eten, en maakt daarmee geen sterke zaak voor zichzelf. Huawei's aanpassingen van Android zijn enerzijds een poging om iPhone-elementen over te nemen en geven anderzijds toch nog een verwarrende gebruikservaring, bijvoorbeeld door dubbele apps voor e-mail, internet, foto's en muziek. Dat deze telefoon zo nu en dan wat traag in gebruik is, is zorgelijk, en past niet bij het premium-gevoel dat Huawei, ondanks de 'lite' toevoeging, met de naam P8 probeert uit te stralen.

Prestaties

Deze telefoon biedt wat je van een budget smartphone kunt verwachten. Het scherm doet wat het moet doen en is prima afleesbaar, maar blinkt niet uit op aspecten zoals kijkhoek, anti-weerspiegeling en het tegengaan van vingerafdrukken.

Camera idem, hij maakt foto's die er prima uitzien, maar stelt niet supersnel scherp en de fotokwaliteit zou beter kunnen. Geluid net zo: je kunt er muziek mee luisteren, maar de luidsprekers geven niet alle tonen en frequenties perfect weer. Ook telefoongesprekken verlopen prima.

Af en toe wat traag

De telefoon is soms wel wat traag. Zo nu en dan zagen we bijvoorbeeld haperende animaties, terwijl ze op andere momenten juist soepel verlopen. Ook drukten we meermaals op een app-icoon of knop omdat we niet zeker wisten of we 'mis' hadden gedrukt of dat de telefoon nog 'bezig' was met 'laden'. Dit zorgt voor verwarring, terwijl we juist duidelijke interactie met het apparaat willen!

Deze traagheid had, ondanks de lage prijs van de smartphone vermeden kunnen worden. We zien dit bij veel andere budget smartphones niet. Gezien de specificaties van deze smartphone hebben we het gevoel dat Huawei de traagheid met een software-update zou kunnen verhelpen, maar of dat werkelijk gaat gebeuren, is afwachten.

Android, maar behoorlijk anders

Huawei spant de kroon wat betreft aanpassingen in Android. We zien zulke aanpassingen van de bediening en het uiterlijk in meer of mindere mate bij alle merken. Ook bij de Huawei P8 Lite valt dit dus gelijk op. Zaken die juist uniek zijn voor Android zijn weggehaald, zoals de knop voor 'alle apps'. In plaats daarvan zijn er alleen meerdere schermen waarop je apps, mappen en widgets vrijelijk kan rangschikken. Zo kun je iedere app in principe maar op één plek vinden, dat is wel zo duidelijk. We kennen dit alleen van de iPhone.

Wie verder kijkt, valt veel meer iPhone-gelijkenissen op. Om er een paar te noemen:

een soort control center met snelkoppeling naar de rekenmachine en zaklamp;

een universele zoekmodus a la Spotlight die apps, contacten, berichten en meer doorzoekt;

het van links naar rechts heen en weer bewegen tussen verschillende modi in de camera-app;

de muziek en video's app zowel in gebruik als de icoontjes hiervoor.

Gemiste kansen van Huawei's Android-aanpak

Met het combineren van goede ideeën uit Android en de iPhone, is de P8 Lite niet per definitie een interessante telefoon. Het gebruiken van een iPhone-uitstraling in de camera-app zorgt er juist voor dat je vaker moet klikken om bijvoorbeeld te wisselen tussen camera-stand en recent genomen foto's.

Ook in het 'Android-deel' van deze telefoon vind je nog typische onhandigheden. Bijvoorbeeld dat er 2 apps zijn om te e-mailen, 2 apps om te internetten, om foto's te bekijken en muziek te spelen. Dit wordt veroorzaakt omdat Google verplicht apps zoals de internet-browser Chrome mee te installeren. We hadden het echter gewaardeerd als Huawei gedurfd had om bijvoorbeeld de eigen browser of mail-app achterwege te laten.

Eenvoudig startscherm

Huawei onderscheidt zich namelijk prima van concurrenten op andere manieren, zoals met de eenvoudige modus. In deze stand krijg je grote knoppen voor de meest gebruikte apps. Het gebruik wordt hierdoor sterk vereenvoudigd. Het is geschikt voor mensen die wat afgeschrikt worden door de veelvoud aan opties. Het minder intimiderend overkomen in de eenvoudige stand laat sommige eigenaren zelfs een groter deel van de smartphone verkennen. Waar de eenvoudige modus voor andere merken bijzaak lijkt, heeft Huawei de eenvoudige stand echt serieus genomen. Zo krijg je geen onnodige extra bevestigingsschermen te zien, in tegenstelling tot sommige andere merken.

Installatie & personalisatie

De installatie is vlot en makkelijk. Kwestie van taal kiezen en inloggen op je Google-account. Wel moet je daarna zelf nog een aantal zaken aanzetten, zoals gps, bluetooth en het automatisch maken van back-ups. Zie daarvoor onze instructie. Verder kun je deze smartphone personaliseren met het gebruik van thema's met geheel andere kleurstellingen en app iconen.

Wat is de Huawei P8 Lite?

De Huawei P8 Lite heeft een 5" scherm. Het is géén Full HD scherm. De batterij is niet-vervangbaar door de gebruiker. In het toestel gaat een micro-SIM en er is ruimte voor een micro-SD-kaart.

De smartphone zelf heeft 16 GB opslagcapaciteit, waarvan 10,4 GB beschikbaar is voor de gebruiker. Direct uit de verpakking is er maar 9,4 GB vrij, doordat er vooraf al allerlei apps zijn geïnstalleerd. Daaronder zijn nuttige apps (bijv. vergrootglas, en een app die ruimte opschoont) en minder nuttige apps (zoals meerdere spelletjes, een taken app, een digitale tijdschriften app). De meeste van deze apps zijn gelukkig wél te verwijderen.

Specificaties

Besturingssysteem: Android 5.0.2 Lollipop;

Android 5.0.2 Lollipop; Beeldscherm: 5 inch (13 cm);

5 inch (13 cm); Resolutie: 720 x 1280 pixels;

720 x 1280 pixels; Pixeldichtheid: 293 ppi (goede scherpte);

293 ppi (goede scherpte); Gewicht: 131 gram (gemiddeld gewicht);

131 gram (gemiddeld gewicht); Afmetingen: 143 x 70,6 x 7,7 mm;

143 x 70,6 x 7,7 mm; Processor: 1,2 GHz octacore;

1,2 GHz octacore; Werkgeheugen: 2 GB;

2 GB; Opslagcapaciteit: 16 GB (9,4 GB over voor gebruiker) + microSD tot 128 GB;

16 GB (9,4 GB over voor gebruiker) + microSD tot 128 GB; Verbinding: wifi/3G/4G;

wifi/3G/4G; Camera achterkant: 13 megapixel (autofocus + led-flits);

13 megapixel (autofocus + led-flits); Camera voorkant: 5 megapixel;

5 megapixel; Bijzonderheden: nfc, batterij niet verwisselbaar;

nfc, batterij niet verwisselbaar; Prijs: €250;

€250; Verkrijgbaar vanaf: 15 mei 2015.

