Eerste indruk|Apple heeft versie 8 van iOS uitgebracht. Het besturingssysteem voor iPhone, iPod Touch en iPad krijgt doorgaans ieder jaar een update. Het ontwerp werd vorig jaar (in iOS 7) drastisch aangepakt en blijft in iOS 8 vrijwel ongewijzigd. Wel zijn heel veel praktische nieuwe features toegevoegd, zoals widgets in het notificatiecenter, handige beheerfuncties voor e-mail en de Gezondheid-app om je gezondheid te monitoren.

Wat is iOS 8?

iOS 8 is alleen voor de iPhone 4S, 5, 5S en 5C en voor de iPad 2, 3, 4, Air, Mini en Mini 2 te downloaden alsmede voor de vijfde generatie iPod Touch. Op de nieuw gelanceerde iPhone 6 en iPhone 6 Plus is het besturingssysteem al geïnstalleerd. Gebruikers van de iPhone 4 vallen buiten de boot. Wil je iOS 8 installeren? Koppel je apparaat aan de computer en volg de instructies op het scherm of ga op je iPhone, iPod of iPad naar Instellingen > Algemeen > Software-update.

Welke apparaten zullen iOS 8 ondersteunen?

iOS 8 wordt ondersteund door de:

iPhone 4S, iPhone 5, iPhone 5C en iPhone 5S;

iPod touch 5e generatie;

iPad 2, iPad met retina-display (3 en 4), iPad Air, iPad mini en iPad mini met retina-display.





Ontwerp

Apple noemt iOS 8 de belangrijkste iOS-release tot nu toe, al kunnen we ons daar niet helemaal in vinden. Voorganger iOS 7 voelde als een grotere verandering, vooral door de drastische wijzigingen in het ontwerp, met zijn plattere en wittere interface. Het oogt heel wat moderner, maar was wel erg wennen.

Bij iOS 8 hoef je niet te wennen: visueel zijn er slechts marginale veranderingen. De praktische verbeteringen zijn echter talrijk en 'onder de motorkap' is naar verluidt ook het nodige veranderd waardoor het al met al een vrij grote update is.

Voor wie?

Je kunt een update naar iOS 8 uitvoeren op de iPhone 4S, 5, 5S en 5C en op de iPad 2, 3, 4, Air, Mini en Mini 2. Ook de vijfde generatie iPod Touch wordt ondersteund. Op de nieuw gelanceerde iPhone 6 en iPhone 6 Plus is het besturingssysteem al geïnstalleerd.

Gebruikers van onder meer de iPhone 4 vallen helaas buiten de boot. Op andere oudere apparaten, zoals de iPad 2, kunnen de prestaties iets tegenvallen. Dit geldt ook voor de iPhone 4S. De 4S heeft daarbij een schermverhouding en oppervlakte die erg krap lijkt voor de nieuwe iOS 8-functies. In hoeverre deze nadelen worden opgelost in de eerstvolgende kleine updates van iOS, is onbekend. Even wachten met updaten kan voorlopig geen kwaad. Belangrijk: terug van iOS 8 naar iOS 7 is op een zeker moment niet meer mogelijk.

Veel ruimte nodig

Een update van iOS 7 naar 8 kan, net als bij eerdere versies, zonder computer. Hiervoor ga je naar Instellingen > Algemeen > Software-update. Een nadeel is dat deze methode veel vrije ruimte vereist, tot wel 6 GB. Meestal kom je er wel als je (tijdelijk) een aantal zware apps of games verwijdert of de bezem door je muziek of video's haalt. Via Instellingen > Algemeen > Gebruik > Beheer opslag kun je zien wat de meeste ruimte inneemt.

Een alternatief is om de update via de computer uit te voeren, met behulp van de iTunes-software en een usb-kabel. Dan is op het toestel zelf nog maar zo'n 1,1 GB vrije ruimte nodig. We raden aan altijd een volledige back-up te maken voordat je de software update. Als er tijdens het updaten iets mis gaat, dan kun je met de back-up al je gegevens weer herstellen.

Vernieuwd notificatiecenter

Een leuke nieuwe functie om mee aan de slag te gaan is het vernieuwde notificatiecenter, waar plaats is voor widgets van derden. Voorheen gaf het alleen plaats aan enkele door Apple bedachte widgets, bijvoorbeeld het weer of afspraken in de agenda. Nu kunnen ook ontwikkelaars ze aanbieden. Het is handig voor bijvoorbeeld datateller- en beltegoed-apps, maar ook om direct je laatst gelezen Kindle boek te openen. Je ziet er de 5 laatst gewijzigde bestanden in Dropbox, of je kunt er je workout starten met fiets-app Strava. De widgets werken alleen bij apps die tot de laatste versie zijn bijgewerkt.

Om het notificatiecenter in te richten, blader je in dat scherm (dat je met een veeg vanaf de bovenkant naar beneden trekt) naar onderen en kies voor Wijzig. De apps die widgets ondersteunen (dat worden er steeds meer!) staan onderaan in een lijst en kun je toevoegen met het plusteken. Bovenaan kun je eventueel widgets verwijderen of de volgorde wijzigen. Het is lang niet zo flexibel als het widget-systeem van Android maar zeker een nuttige toevoeging.

Minder gesloten

De geslotenheid van iOS, zeker ten opzichte van Android, wordt vaak als nadeel ervaren. Gelukkig brengt iOS 8 verbetering. De widgets zijn daar een goed voorbeeld van. Ook kunnen ontwikkelaars de vingerafdrukscanner benutten. Nog een nuttige toevoeging is dat apps op meer manieren kunnen samenwerken en ook deelopties kunnen aanbieden.

Toetsenborden

Het is in iOS 8 nu eindelijk mogelijk om extra toetsenborden van derden te installeren. Dat kon op Androids al jaren. Zo zijn er voor iOS onder andere Swype, SwiftKey en Fleksy, waarvan tot nu toe alleen Fleksy de Nederlandse taal ondersteunt. Apple's eigen slimme toetsenbord QuickType, met ingebouwde tekstsuggesties, spreekt ook nog geen Nederlands.

Er is wel een belangrijke kanttekening wat betreft privacy. De toetsenborden werken alleen goed als ze toestemming krijgen om alles wat je met dat toetsenbord typt naar de ontwikkelaar te sturen. En met alles wat je typt, geef je maar al te makkelijk veel privégegevens weg, zoals namen, adressen, geboortedata, creditcardnummers. Denk er dus even goed over na of je voldoende discipline hebt om voor dergelijke gegevens het ingebouwde toetsenbord te gebruiken. Voor wachtwoorden is een uitzondering gemaakt, die kunnen alleen met het ingebouwde toetsenbord van Apple ingevoerd worden.

Gezondheid

Eén van de nieuwe toevoegingen aan iOS 8, waar al langer over werd gesproken, is het nieuwe platform Health of - in de Nederlandse versie -Gezondheid. Hiermee kun je allerlei informatie over je gezondheid inzien, verkregen via andere apps of apparaten, of je eigen invoer. Als apparaten kun je denken aan speciale weegschalen, bloeddrukmeters of stappentellers. Recente iPhones kunnen je stappen ook zonder extra hardware bijhouden. Gezondheid toont informatie als je hartslag, bloeddruk, suikerspiegel, activiteit, gewicht en verbrandde calorieën. De app is opvallend genoeg overigens alleen voor iPhones beschikbaar, niet voor iPads.

HomeKit

Een tweede toevoeging aan iOS is HomeKit. Met het nieuwe softwareplatform krijg je de mogelijkheid om diverse apparaten in je huis te bedienen met je iPhone of iPad. Denk hierbij aan de belichting, thermostaten, airconditioning of camera's. Aan Siri, het systeem waarmee je via spraak opdrachten kunt geven en vragen kunt stellen, kun je dan bijvoorbeeld vragen om het licht aan of uit te doen. Ontwikkelaars kunnen het in hun apps verwerken, zodat je vanuit die app alle beschikbare apparaten kunt aansturen. Zo werkt Philips bijvoorbeeld aan de mogelijkheid om Hue-lampen vanuit het notificatiecentrum te bedienen. Net als de Gezondheid-app gaat ook HomeKit pas echt leven met extra accessoires. En op dat front kunnen we de komende tijd flink wat nieuws verwachten.

Filmrol en Fotostream

Wat we - zoals veel gebruikers - een beetje missen in iOS 8 is de Filmrol met daarin de laatste foto's die we met de camera hebben gemaakt. Hiervoor is de app Foto's bedoeld, te zien als een samenvoeging van de Filmrol en Fotostream (voor foto's in iCloud). De opzet is even wennen en soms wat onoverzichtelijk. Alle foto's zijn nu te vinden onder het tabblad Foto's, waar ze onder meer worden georganiseerd per moment, verzameling en jaar. Op het tabblad Albums kun je (in het album 'Onlangs toegevoegd') ook door je recente foto's bladeren. Dat is op zich een bruikbaar alternatief voor de Filmrol, maar de wat oudere foto's vind je hier niet (meer) terug. Die zijn opnieuw georganiseerd, en dat is voor veel mensen die de update installeren wel even schrikken.

Mail en iMessage

De Mail-app herkent een datum in een e-mailbericht dat je ontvangt beter, zodat je de afspraak direct in je agenda kunt zetten. Op vergelijkbare wijze kun je snel een nieuw contact maken vanuit een e-mailbericht. Gegevens als naam, telefoonnummer en e-mailadres worden automatisch herkend en ingevuld. In navolging van apps als Mailbox kun je e-mail beheren met veegbewegingen. De berichten-app iMessage lijkt weer wat meer op WhatsApp, en kent diverse functionele verbeteringen. Zo kun je een gesproken boodschap toevoegen en je locatie delen. Ook groepsgesprekken zijn volwassen met veel extra mogelijkheden. En net als bij de populaire app Snapchat kun je een tijdslimiet opgeven voor foto's en video's die je verstuurt.

Veel kleine verbeteringen

Er zijn veel kleine verbeteringen die vooral op de iPhone van pas komen. Zo kun je direct reageren op notificaties of het stroomverbruik per app bekijken. Ook prettig is dat het zoeksysteem Spotlight niet alleen op je toestel zelf zoekt maar ook in Google, Wikipedia, iTunes en de App Store. Vooral voor het opzoeken van apps in de App Store werkt dit snel en handig. Een iOS-apparaat is altijd sterk gebonden aan één gebruiker, dit in tegenstelling tot bijvoorbeeld Android-tablets, waarbij je met meerdere accounts kunt werken. De nieuwe gezinsfuncties in iOS komen nu enigszins tegemoet aan de behoefte om content te delen. Je kunt bijvoorbeeld aankopen zoals muziek, ebooks en apps delen met je gezin, maar ook een gezinsagenda of fotoalbum bijhouden.

iCloud Drive

Met iCloud Drive biedt iOS 8 een nieuwe methode om bestanden in de cloud op te slaan en te beheren, vergelijkbaar met Dropbox. Steeds meer apps zullen dit ondersteunen, handig voor het delen van allerlei soorten documenten tussen je iPhone, iPad en Mac maar ook tussen verschillende apps. Er is alleen geen losse iCloud Drive-app om je bestanden te beheren. Ook wordt het door eerdere iOS-versies niet ondersteund. Gebruik je iCloud op de Mac, wacht dan nog met het activeren van iCloud drive tot je op je Mac OS X Yosemite geïnstalleerd hebt. Die versie komt uit in oktober 2014. Anders kun je vanaf je Mac namelijk niet meer bij je bestanden.

Veiligheidsverbeteringen

Door het bijna onmerkbaar versleutelen van veel data waren eerdere iOS-versies al op de goede weg. In iOS 8 zijn een aantal veranderingen doorgevoerd waardoor het voor Apple nu niet meer mogelijk is om data zoals foto's, e-mails en opnamen te ontsleutelen. Je bent dus zelf de enige persoon met de sleutel; dat is een veiligheidscode en eventueel je vingerafdruk. Dit is een goed idee voor de veiligheid, hoe minder sleutelkopieën, hoe beter. Overigens moet je dan wel iedere koppeling met iCloud vermijden, want iCloud is helaas nog niet zo veilig.

Conclusie

De installatie van iOS 8 kan een drempel opwerpen: er is veel vrije ruimte nodig. De update is niettemin de moeite waard. Let wel op, op oudere apparaten kunnen de prestaties tegenvallen, even wachten op (hopelijk) optimalisaties is verstandig. Het uiterlijk van iOS 8 is nauwelijks veranderd, maar functioneel zijn er heel veel kleine, vaak praktische veranderingen. De meeste vallen pas op als je er wat langer mee werkt. En sommige worden pas zichtbaar met de komst van nieuwe apps van derden. Ontwikkelaars kunnen namelijk veel meer mogelijkheden benutten. Wel moet gezegd worden dat Apple maar weinig nieuwe functies zelf heeft bedacht. De meeste komen van andere iOS-apps of van andere platforms, zoals Android.

Hoe updaten?

Updaten kan via wifi of via iTunes. Wij raden aan te updaten via iTunes. Dan kun je namelijk gelijk een volledige back-up maken, en er is op de iPhone minder vrije ruimte nodig voor het uitvoeren van de update.

Op de website van Apple lees je meer over de nieuwe mogelijkheden.

