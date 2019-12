Eerste indruk|Het is belangrijk om na te gaan hoeveel mobiel internet je 'verstookt'. Bij je eerstvolgende abonnement moet je namelijk kiezen hoeveel MB's je koopt. KPN heeft eigen datatellers uitgebracht om een idee te krijgen van je internetgebruik. Deze apps zijn bruikbaar. Voor de Android-versie wijzen we je op een goed alternatief.

Android-versie KPN MB Meter & Hi MBstatus

KPN heeft de' MB Meter' behalve voor de iPhone ook voor Android gelanceerd. Ook Hi MBstatus is er in een Android-versie (die weer erg lijkt op het KPN-broertje).

Het besturingssysteem Android biedt ontwikkelaars meer vrijheden dan iOS. Dat maakt 'multitasking' eenvoudiger dan op de iPhone. Bovendien kunnen apps veel uitgebreidere metingen verrichten.

Meten per toepassing

Er zijn bijvoorbeeld apps - zoals het eerder beschreven My Data Manager - die dataverkeer kunnen uitsplitsen per toepassing. Je ziet dan meteen hoeveel je aan e-mail of YouTube hebt verbruikt. 'KPN MB Meter' en 'Hi MBstatus' benutten die extra mogelijkheden op Android ook. De beperking van de KPN- en Hi-app is wel dat er alleen per kalendermaand kan worden gemeten. Andere abonnementen dan KPN en Hi werken niet zo; dus voor die abonnementen is deze manier van meten niet handig.

Mogelijkheden

Je kunt:

de grootte van je bundel opgeven;

het actuele verbruik bekijken;

het dagelijkse verbruik van de huidige maand bekijken;

het verbruik van eerdere maanden bekijken.

Tevens kun je waarschuwingen activeren.

Nieuwe versies

Op 1 november 2011 heeft KPN nieuwe Android-versies van de 'MB Meter''- en 'Hi MBStatus-apps uitgebracht. Deze kunnen per telefoontoepassing (app) het internetgebruik meten (zie afbeelding). Zowel voor verbruik via het mobiele netwerk als via Wi-Fi wordt een top-5 getoond van de apps die in de huidige maand de meeste data hebben verbruikt.

Daarbij worden overigens alleen de apps getoond waar je zelf invloed op hebt, bijvoorbeeld Market, Maps of de browser. Hoewel het een handige uitbreiding is, is het dus niet heel gedetailleerd.

Sluipverbruik

Volgens de beschrijving bij de app worden de achtergrondprocessen (ook wel sluipverbruik genoemd) in de rubriek 'Overige' van de datateller bij elkaar geraapt.

Voor je Android-telefoon blijft het fijn ook eens te kijken naar de My Data Manager datateller app.

iPhone-versie KPN MB Meter en Hi MBstatus

Weliswaar kun je op de iPhone je internetgebruik oproepen via een ingebouwde teller (via Instellingen> Algemeen > Gebruik > Gebruik mobiele netwerk), maar deze moet je telkens met de hand resetten op dag 1 van de maandperiode waarmee je provider rekent. Een datateller-app is veel praktischer en geeft ook historische informatie over je verbruik. De resultaten van de KPN en Hi Meters en de ingebouwde teller van de iPhone stemmen overeen.

Bundelgrootte

De werking van de KPN en Hi Meter app voor de iPhone is eenvoudig: de eerste keer geef je je bundelgrootte op (bijvoorbeeld 500 MB of 1 GB). Vervolgens kun je het verbruik van vandaag inzien, het verbruik van de huidige maand (per dag) en het verbruik van eerdere maanden (per maand).

Ook kun je waarschuwingen toevoegen, zodat je een seintje krijgt als je bijvoorbeeld op één dag al 25 MB hebt verbruikt of als je op 80% van je bundel zit.

Kalendermaand

Een beperking ten opzichte van het eerder door ons geteste Data Usage voor iPhone is dat je niet de periode kunt instellen waarover het dataverbruik wordt gemeten. De KPN- en Hi-apps meten altijd per kalendermaand. Dat sluit wel precies aan bij de abonnementen van KPN en Hi die MB's beginnen te tellen op de eerste dag van de maand. De KPN-datatellers zijn om die reden wel bruikbaar voor KPN en Hi-abonnementen maar niet of nauwelijks voor andere abonnementen.

Lees ook: T-Mobile & Telfort belstatus app

KPN datateller-apps: review

Eerder tipten we datatellers voor iPhone, Android, Blackberry en Symbian. Deze werken met ieder mobielabonnement. Enige weken geleden heeft KPN zelf ook datatellers geïntroduceerd, die in principe bedoeld zijn voor de eigen KPN- en Hi-abonnementen.

Niet blindvaren

Het is verstandig niet blind te varen op de meetresultaten, en het gerapporteerde verbruik te vergelijken met het daadwerkelijke verbruik op de factuur (achteraf), of indien mogelijk het actuele verbruik. Een app meet namelijk het aantal megabytes op de telefoon en niet wat er daadwerkelijk in het mobiele netwerk wordt gemeten.

Er kan volgens KPN een minimale afwijking zijn. In onze eerdere review van datatellers laten de verschillende apps voor Android ook verschillende resultaten zien.

Lees ook: T-Mobile & Telfort belstatus app