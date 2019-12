Leitz Complete Power Bank - Review

Eerste indruk|Telefoon bijna leeg en geen stopcontact in de buurt? Met de Leitz Complete Power Bank kun je weer een paar uur door. De draagbare accu is zo groot als een creditcard en levert met 1350 mAh extra vermogen om je iPhone langer te kunnen gebruiken.

Conclusie

De Leitz Complete Power Bank is een handige draagbare batterij. Dat de accu niet echt zo dun is als een creditcard nemen we graag voor lief. Hij is nog steeds erg compact en daardoor zeer makkelijk op te bergen. Er zit ondanks het kleine formaat ook redelijk wat power in om je iPhone weer op te laden. Reken alleen niet op een gehele lading maar op een paar uur extra gebruiksduur.

Creditcardformaat

De Leitz Complete Power Bank is even groot als een creditcard en bijna even dun. De powerbank in je portemonnee steken is er alleen niet bij. Daar is de powerbank net te dik voor. Opbergen in je broekzak of tas is logischer. Dat neemt niet weg dat deze draagbare accu lekker compact is en met 40 gram bijna niks weegt.

Opladen

Leitz adviseert dat je de powerbank eerst helemaal oplaadt voordat je hem gaat gebruiken. Dat opladen gebeurt via een micro-usb-kabel die wordt meegeleverd. Tijdens het opladen licht het lampje aan de zijkant blauw op.

Dit lampje geeft ook aan in hoeverre de accu is opgeladen als je hem gebruikt:

oranje: laadniveau is 20% of minder

laadniveau is 20% of minder groen: laadniveau is tussen de 20% en 100%

laadniveau is tussen de 20% en 100% uit: de powerbank is opgeladen

Als je de powerbank langere tijd niet gebruikt, zorg dan altijd dat deze voor ongeveer driekwart opgeladen is. Zo blijft de draagbare accu voor langere tijd goed presteren. De powerbank gaat overigens vanzelf uit als je hem niet gebruikt, zodat hij niet leegloopt.

Gebruik

Het gebruik van de Leitz Complete Power Bank is simpel. Je drukt op de aan-knop aan de zijkant en je steekt de lightning-kabel in je iPhone. De knop aan de zijkant ligt wel wat diep in de behuizing en je moet deze met je nagel indrukken. Daarna begint je iPhone met opladen.

De powerbank bungelt wel wat onhandig onderaan je telefoon aan het kabeltje. Je kunt je telefoon tijdens het opladen wel gebruiken, maar dat is niet echt prettig. Even wegleggen en dan de batterij loskoppelen is logischer. Een hoesje met daarin een extra batterij verwerkt is handiger en hindert het gebruik tijdens het opladen niet.

De praktijk

De Leitz Power Bank heeft een capaciteit van 1350 mAh. Volgens het bedrijf is de externe accu goed voor 5 uur extra beltijd. Wij konden een iPhone 5s voor zo'n 50% opladen in 1 uur tijd. Het hangt er wel vanaf of je de iPhone ondertussen gebruikt of niet. Een iPhone helemaal opladen zal niet lukken. Maar die extra 50% geeft je wel weer even lucht, en het gaat redelijk snel.

Geschikte apparaten

De Leitz Complete Power Bank is geschikt voor Apple-apparaten met een lightning-aansluiting. Dat zijn de volgende apparaten:

iPhone 6s en 6s Plus

iPhone 6 en 6 Plus

iPhone 5, 5s en 5c

iPod Touch (5e generatie)

iPod nano (7e generatie)

Wat is de Leitz Complete Power Bank?

De Leitz Complete Power Bank is een powerbank (oplader/accu) op zakformaat die je iPhone onderweg kan opladen. De draagbare accu heeft het formaat van een creditcard en is bijna even dun.

Kleur: zwart

zwart Capaciteit: 1350 mAh

1350 mAh Materiaal: ABS, aluminium

ABS, aluminium Afmetingen (mm): 63 x 92 x 5

63 x 92 x 5 Energieverbruik: micro-usb (DC 5V, 1A)

micro-usb (DC 5V, 1A) Aansluiting: lightning-kabel

lightning-kabel Gebruik voor: iPhone, iPod (met lightning-aansluiting)

iPhone, iPod (met lightning-aansluiting) Gewicht: 40 gram

