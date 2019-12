Eerste indruk|De LG G2 mini is het kleine broertje van de grote LG G2. Hij is met zijn 4,7 inch scherm weliswaar kleiner dan de LG G2, maar echt mini kun je 'm niet noemen. De LG G2 mini is een prima middenklasser, maar hij blinkt nergens in uit.

LG G2 mini: review

Hoewel de naam anders doet vermoeden, is de LG G2 mini niet bepaald mini. Het scherm van de smartphone is 4,7 inch. Dat is weliswaar kleiner dan het 5,2 inch scherm van grote broer LG G2, maar ‘mini’ kun je hem eigenlijk niet noemen. De randen rond het scherm zijn wel smal. Zo is er extra ruimte voor het scherm.

Knoppen aan de achterkant

De aanknop en volumeknoppen zitten op een opvallende plek. Niet aan een van de zijkanten, zoals gebruikelijk is bij smartphones, maar aan de achterkant. Net als bij de LG G2. In het begin is dat even wennen, maar uiteindelijk voelt het heel natuurlijk aan. Tijdens het bellen zet je eenvoudig het geluid harder of zachter. En geheel intuïtief: je wijsvinger zit toch al op die plek. De zijkanten zijn vrij van knoppen.

Zo'n standby-knop aan de achterkant is niet altijd even handig. Bijvoorbeeld als de LG G2 mini in je broekzak zit. Loop je of ga je zitten, dan kun je de knop per ongeluk indrukken. Zeker als je geen beveiligingscode gebruikt.

Aan de bovenkant zit een 3,5 mm-jack voor oordopjes en aan de onderkant zitten 2 luidsprekertjes en een micro-usb-aansluiting. Camera en flitser zitten aan de achterkant.

Die achterkant is niet glad, maar heeft een patroon: kleine puntjes die het toestel wat stroever maken. Hierdoor zie je geen vette vingerafdrukken. Iets wat bij zijn grote broer LG G2 door de gladde achterkant wel het geval is.

Scherm

Het scherm is minder scherp bij de concurrentie. Betere schermen vind je onder andere bij de goedkope Motorola Moto G, de HTC One mini, de HTC One mini 2 en de Sony Xperia Z1 Compact. De kleuren zijn helder, maar als je de LG G2 mini aanzet, valt de kwaliteit van het scherm wat tegen: regelmatig zie je afzonderlijke pixels. Als je een beter scherm gewend bent, is deze smartphone geen aanrader. Foto's en video's zien er nét wat minder scherp uit dan op een smartphone met beter scherm. De kijkhoeken zijn wél redelijk.

Camera

De LG G2 mini heeft een 8 megapixel-camera. Voor snapshots en kiekjes op Twitter en Facebook is de camera prima, maar verwacht er niet te veel van. Is er wat minder licht, dan heeft de smartphone moeite om mooie foto's te maken. Vind je mooie foto's maken belangrijk? Kies dan een smartphone met een goede camera.

Voor selfies en videobellen zit aan de voorkant een camera met 1,3 megapixels. Grappig is de voice shutter, een functie waarmee je een foto maakt door bijvoorbeeld ‘cheese’ te zeggen.

Snelheid

De snelheid is dik in orde. Alles loopt lekker vlot. De LG G2 mini heeft een 1,2 GHz quad core chip en 1 GB aan werkgeheugen. Prima voor dagelijks gebruik, maar op deze smartphone moet je geen zware games spelen. Daarmee heeft het toestel duidelijk moeite.

Software

De LG G2 mini draait op Android 4.4.2. Het toestel heeft transparante balken van Android 4.4 KitKat. De notificatiebalk kleurt mee met de app die je op dat moment gebruikt. De LG G2 mini heeft knoppen op het scherm. De terug-, home- en menuknoppen pas je gemakkelijk aan. Je kunt bijvoorbeeld een multitask-knop toevoegen. De LG G2 mini heeft ook Q-Slide waardoor je kunt multitasken: apps open je bovenop andere apps. Echt handig vinden we het niet. Doordat de apps over elkaar heen staan, raak je al gauw in de war tussen de verschillende lagen.

Als je 2 keer op het scherm tikt, zet je het scherm aan. Zónder gebruik te maken van de powerknop. Met de powerknop kan het ook, maar het tikken voelt na een tijdje heel natuurlijk aan.

Beveiliging

De beveiliging van de smartphone is origineel: de Knock Code. Je kunt het toestel ontgrendelen door een vooraf ingesteld patroon te tikken op het scherm. Je hebt zo’n klopcode letterlijk ‘snel in de vingers’. Een code die bestaat uit 4 klopjes is minder veilig dan een viercijferige ontgrendelcode, maar het is altijd beter dan helemaal geen code. Voor het geval de knock code 5 keer mislukt, stel je een backup-cijfercode in.

Accu

De accu in de LG G2 mini heeft een capaciteit van 2440 mAh, erg stevig voor een toestel met deze specificaties en scherm. Deze smartphone gaat makkelijk een lange dag mee op één acculading. In onze volledige test zullen we kijken hoe de G2 mini presteert ten opzichte van andere smartphones.

Conclusie

Voor dagelijks gebruik is de LG G2 mini redelijk. Hij is mooi en presteert oké. Voor mensen die goed beeld en mooie foto's belangrijk vinden, is deze smartphone geen aanrader. De beeldkwaliteit en schermresolutie vallen tegen.

Toch lopen we eigenlijk meer warm voor zijn concurrenten, de goedkope Motorola Moto G en de goed presterende Samsung Galaxy S4 mini.

Voordelen

Handig ontgrendelen met een ‘knock code’.

Nadelen

Scherm doet onder voor de concurrentie.

Wat is de LG G2 mini

De LG G2 mini is een mini-versie van LG's topmodel LG G2. Hij is in vrijwel alle opzichten een light-versie van de LG G2.

Besturingssysteem : Android 4.4 Kitkat;

: Android 4.4 Kitkat; Beeldscherm : 4,7 inch (12 cm);

: 4,7 inch (12 cm); Pixeldichtheid : 234 ppi (redelijk scherp);

: 234 ppi (redelijk scherp); Gewicht : 121 gram (gemiddeld gewicht);

: 121 gram (gemiddeld gewicht); Afmetingen : 130 x 66 x 9,8 mm;

: 130 x 66 x 9,8 mm; Processor : 1,2 GHz (quad-core);

: 1,2 GHz (quad-core); Werkgeheugen : 1 GB;

: 1 GB; Opslagcapaciteit : 8 GB + microSD tot 32 GB;

: 8 GB + microSD tot 32 GB; Netwerk : wifi/3G/4G;

: wifi/3G/4G; Camera achterkant : 8 megapixel (autofocus + led-flits);

: 8 megapixel (autofocus + led-flits); Camera voorkant : 1,3 megapixel;

: 1,3 megapixel; Bijzonderheden : 'knock code' ontgrendelcode;

: 'knock code' ontgrendelcode; Prijs : €290;

: €290; Verkrijgbaar vanaf: juni 2014.

De grootste concurrenten van de LG G2 mini zijn de goedkope Motorola Moto G en de goed presterende Samsung Galaxy S4 mini.

Bekijk ook