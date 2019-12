Eerste indruk|De G4 is het nieuwe vlaggenschip van LG. Zijn voorganger in deze G-Series, de G3, viel vooral op door zijn goede scherm en camera. De G4 heeft volgens de fabrikant vooral op deze onderdelen nog weer stappen vooruit gemaakt. We gaan op zoek naar de verbeteringen.

Conclusie

Met de G4 weet LG de G3 ruimschoots te overtreffen. Opvallend genoeg doet hij dat vooral op de onderdelen waarmee zijn voorganger al hoog scoorde: het scherm en de camera. Het scherm schaart zich in de subtop, maar de camera is de echte uitblinker van de G4. Het ontwerp is niet heel spannend, maar de lederen achterkant kan het verschil maken.

Wat is de LG G4?

De LG G4 is een smartphone in het topsegment met een 5,5 inch groot scherm. LG maakt reclame voor de camera, die in donkere omgeving extra goed zou functioneren.

Hij is te verkrijgen met plastic of lederen achterkant. Plastic uitvoering in zwart, wit of goud-kleur. Leer in bruin of zwart. Het toestel is niet water- en stofdicht.

De G4 wordt, in Nederland, over het algemeen geleverd met 22 GB vrije opslagcapaciteit (32 GB-versie). Je kunt dit uitbreiden met een microSD-geheugenkaart. Lees meer informatie over benodigde opslagruimte.

Specificaties

Besturingssysteem: Android 5.1 Lollipop

Android 5.1 Lollipop Beeldscherm: 5,5 inch (14 cm)

5,5 inch (14 cm) Resolutie: 1440 x 2560 pixels

1440 x 2560 pixels Pixeldichtheid: 538 ppi (extreem scherp)

538 ppi (extreem scherp) Gewicht: 155 gram (redelijk zwaar)

155 gram (redelijk zwaar) Afmetingen: 149 x 76 x 9,8 mm

149 x 76 x 9,8 mm Processor: 1,8 GHz dualcore + 1,4 GHz quadcore

1,8 GHz dualcore + 1,4 GHz quadcore Werkgeheugen: 3 GB

3 GB Opslagcapaciteit: 32 GB (22 GB over voor gebruiker) + microSD tot 128 GB

32 GB (22 GB over voor gebruiker) + microSD tot 128 GB Verbinding: wifi/3G/4G

wifi/3G/4G Camera achterkant: 16 megapixel

16 megapixel Camera voorkant: 8 megapixel

8 megapixel Prijs vanaf: €650

€650 Verkrijgbaar vanaf: 1 juni 2015

Scherm prima in zonlicht

Het scherm in de G4 is flink verbeterd ten opzichte van de G3. Zo biedt de G4 een verbeterde helderheid en kleurweergave en een flink verbeterd contrast. In direct zonlicht blijft hij daardoor goed afleesbaar.

Het scherm is licht gebogen, maar dat valt in de praktijk niet heel erg op. Het is heel wat subtieler gedaan dan bij bijvoorbeeld de LG G Flex 2. Het zou een betere kijkhoek moeten geven, maar daar zijn we niet helemaal van overtuigd.

Camera maakt indruk

De G4 heeft een lichtsterke lens en dat vinden we een groot pluspunt. We gaan de camera zowel in de smartphone-test als in de digitale camera-test nog flink testen. Onze eerste indruk is dat je ook bij schemering nog verrassend goede foto's kunt maken met de LG G4.

We zijn vooralsnog heel positief over de camerakwaliteit, die zich gemakkelijk kan meten met andere toptoestellen, zoals de Samsung Galaxy S6. Ook de camerasoftware werkt prettig. Geavanceerde gebruikers kunnen de handmatige stand gebruiken voor opties als ISO-waarde, belichtingscompensatie en witbalans.

Bediening is prettig

Bedienen met één hand is niet heel comfortabel. Dat komt door de schermomvang. Wel ligt het toestel, mede dankzij de gebolde achterkant, prettig in de hand.

De belangrijkste bedieningstoetsen (aan/uit en de volumeregeling) vind je aan de achterkant. Dit is kenmerkend voor LG. Je went er vrij snel aan. Bovendien zijn een paar handige foefjes bedacht waardoor je de toetsen minder vaak nodig hebt. Zo kun je het scherm aanzetten door er 2 keer op te tikken.

Toetsen voor navigatie binnen Android worden uiteraard gewoon aan de onderkant op het scherm getoond. Aardig extraatje is dat je hier zelf naar wens een pictogram bij kunt zetten en de volgorde kunt aanpassen.

Android-versie is actueel

De LG G4 heeft een actuele versie van Android: versie 5.1. De fabrikant heeft de gebruikersinterface aangepast. Het is een erg 'platte' uitstraling met verschillende toevoegingen. Als geheel maakt het een verzorgde indruk.

Android-software is lang niet altijd actueel. Lees waarom het belangrijk is dat je regelmatig je smartphone update.

Batterijduur en opladen

De batterijduur is zo'n anderhalve dag. Bij intensief gebruik gaat de batterij, in vergelijking met concurrenten, relatief snel leeg. Pluspunt is dat je de batterij kunt verwisselen door het achterklepje te verwijderen.

Het toestel kan in theorie extra snel opgeladen worden, maar helaas lukt dat niet met de bijgeleverde netlader. Daarvoor moet je een oplader kopen die meer stroom levert.

Bekend ontwerp

Aan de voorkant lijkt de G4 als twee druppels water op de G3. Het heeft ook een 5,5 inch scherm en vrijwel dezelfde afmetingen. De randen zijn erg smal. Het scherm beslaat daardoor een groot deel (ongeveer 75 procent) van de voorkant.

Voor de meerprijs van €50 wordt de achterkant van de G4 uitgevoerd in zwart of bruin leer. Het oogt heel exclusief, al is het afwachten hoe slijtagegevoelig zo'n achterkant is. We vinden de meerprijs het overwegen waard. De plastic variant is wel erg gewoontjes.

Alternatieven

Zoek je een alternatief voor de LG G4 met verglijkbare schermgrootte? Dan kom je uit bij toestellen als de Samsung Galaxy Note 4 of Galaxy S6 en de iPhone 6 Plus. Als voordelig alternatief is de LG G3 ook nog steeds een interessant toestel, met richtprijs VAN €370. Zelfs de LG G2 kan nog mee, richtprijs €280.

