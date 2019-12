Eerste indruk|LG introduceerde vorig jaar de G5: een smartphone met uitbreidingsmodules. Het idee erachter was niet gek, maar de gehoopte run op modules en de bijbehorende topsmartphone bleven uit. De LG G6 is weer een 'gewone' smartphone, met op papier goede onderdelen en maar 1 echte noviteit: een ontwerp met meer scherm en minder rand daar omheen. Evolutie kan een sleutel zijn tot succes maar evolueert deze LG de goede kant op?

Conclusie

Als de LG G6 een sporter was, dan zou het een topsporter zijn. De fraaie compacte behuizing en het mooie grote scherm zijn de sterke onderdelen. De camera is verre van slecht, maar zou wel beter kunnen. De competitie is sterk. Het grootste gevaar komt van Samsung, en is bijna hersteld van een 'accu-blessure'.

Pluspunten

Een groot en bruikbaar scherm in compacte behuizing

Camera met bijzondere groothoek- en zoomeigenschappen

Veel instelmogelijkheden

Minpunten

Software loopt achter met functionele en veiligheidsupdates

Niet geschikt voor Google Daydream

Bijzonder scherm

Het scherm valt op in deze smartphone. De randen die boven en onder ieder smartphone scherm te vinden zijn, zijn bij deze LG G6 veel smaller. Leg deze LG G6 met het 5,7 inch scherm naast een Apple iPhone 6 plus of 7 plus met het 5,5 inch scherm en de iPhones tonen onmiddellijk ‘ouderwets’. Juich niet te vroeg, de randen rond een scherm hebben een ergonomisch doel. Veel bezitters van de Samsung Galaxy S7 edge klagen over het per ongeluk activeren van functies. Deze smartphone is aan de zijkant bijna randloos. Bij de LG G6 merkten we daar niets van omdat er nog wel een beetje rand over is.

Verder is het scherm smal in verhouding tot de hoogte, namelijk 1440 pixels bij 2880 pixels, precies 1:2 dus. Bij films is 16:9 een bekende en veel gebruikte verhouding. Met het scherm van deze LG zijn er dan altijd zwarte randen zichtbaar. Geen groot nadeel, omdat er meer ruimte is voor extra informatie. Voor het lezen van tekst en het tonen van apps is een groot scherm prettig, en in dit formaat lukt het nog om het toestel met één wat grotere hand te bedienen.

Foto’s, video’s en teksten zien er goed uit. Het gaat om een IPS LCD scherm en de nadelen van die techniek (Zwart is niet diep zwart) blijven beperkt terwijl de voordelen behouden blijven (natuurlijke kleuren bijvoorbeeld).

Klassieke vormgeving

De LG G6 heeft een glazen achterzijde waar in de 'platinum' uitvoering een geborsteld aluminium laag achter schuilgaat. De achterzijde is van het zogenaamde 'gorillaglass', wat goed krasbestendig zou moeten zijn. Het glas is gebogen en daardoor kwetsbaarder bij een val.

De rand rond het toestel is van metaal met de antenne erin verwerkt. Dat is inmiddels een bekend principe. De voorzijde is volledig vlak, en heeft niet het afgeronde glas zoals bijvoorbeeld de Apple iPhone 6 (Plus), de Huawei P8 lite en de Samsung Galaxy A5. Hoewel het vlakke glas er wat minder sjiek uitziet dan bij de concurrentie, is er wel een praktisch voordeel: het is minder kwetsbaar bij een val, en ook minder kostbaar om te vervangen.

De camera's steken niet uit de behuizing. Het toestel is maar 7,9 mm dik, maar oogt niet echt dun. Belangrijker: het ligt goed in de hand en de vingerafdrukscanner op de achterzijde is goed bereikbaar met de wijsvinger. Nadeel is dat je het toestel niet makkelijk kunt ontgrendelen als het op tafel ligt, of in een houder zit in de auto.

De LG G5 kon je uitbreiden met functionele hardware, zoals een geluidsspeler of een 360-graden camera. Maar daarmee boekte LG geen verkoopsucces. Nu kiest LG voor een klassiek ontwerp. Een voordeel: het toestel is nu IP68 gecertificeerd. Dat betekent dat het stof- en waterdicht is. De waterdichtheid is beperkt, maar goed genoeg om schade te voorkomen bij een ongelukje.

Twee camera’s, betere 'zoom'

Bij camera's in smartphones is 'zoomen' een zwak punt. De LG G6 heeft net als de LG 5 2 camera's met ieder een andere lens. De ene is voor foto’s waar veel op moet passen, de andere is een normale camera. Bij het digitaal zoomen schakelt het toestel zo naadloos mogelijk over van de ene naar de andere camera. Maar echt naadloos is het niet. Je ziet bijvoorbeeld kleurverschil. Toch lijkt de G6 het beter te doen dan zijn voorganger. Opvallend: de camera met de groothoeklens heeft geen auto-focus. De focus is vast ingesteld en dat betekent onscherpte in bepaalde omstandigheden.

Waar camera’s, binnen de beperkte ruimte in topsmartphones toe in staat zijn, het wekt verbazing. Maar het kunnen ‘zoomen’ is een zwak punt. De LG G6 heeft, net als zijn voorganger, weer twee camera’s met ieder een andere lens. De ene is voor foto’s waar veel op moet passen, en de andere is een normale camera. Bij het digitaal zoomen schakelt het toestel zo naadloos mogelijk over van de ene naar de andere camera. Echt naadloos is het niet, je ziet bijvoorbeeld kleurverschil, maar deze G6 lijkt het beter te doen dan de voorganger. Opvallend: de camera met de groothoeklens heeft geen auto-focus. De focus is vast ingesteld en dat betekent onscherpte in bepaalde omstandigheden.

In praktijk levert de camera goede beelden af in zowel sterk ingezoomde, als uitgezoomde stand.

Je kunt zowel snelle snapshots maken, als meer creatief aan slag met handmatige instellingen zoals sluitertijd, gevoeligheid en witbalans. Wel valt op dat de software veel aan nabewerking doet, op het onnatuurlijke af. Met name in gebieden naast het onderwerp dat je wilt fotograferen. Dit zie je zowel als je achteraf inzoomt als bij het gewone gebruik van de camera.

De software is verder rijk aan functies, zo kun je de camera voor en achter camera gebruiken, makkelijk collages van foto’s achter elkaar maken en foto’s ‘matchen’.

Extra software, trage updates

De LG G6 werkt op Android 7.0, terwijl Android 7.1 al sinds begin december 2016 beschikbaar is. De nieuwste Android brengt een aantal kleinere functies, waaronder Google Daydream. Helaas wordt dit platform voor virtual reality niet voor deze LG beschikbaar gemaakt. De eigenschappen van het LCD scherm voldoen nét niet aan de strenge eisen. Wellicht maakt LG daarom wat minder haast met versie 7.1.

Het Android-beveiligingspatchniveau van de LG 6 loopt achter. De laatste beveiligingsupdate van Google is pas in april uitgebracht, maar er zijn belangrijke lekken in gedicht. Hopelijk maakt LG er vaart mee. Bovenop Android brengt LG nog extra software aan, en ze noemt het UX 6.0. Het trage updaten van Android houdt verband met de extra software. Hoewel ook LG de gebruiker trakteert op een uitgebreide set algemene voorwaarden (in onleesbaar formaat), heeft de extra software toch een voordeel. Af en toe zijn alternatieve apps in bepaalde opzichten beter dan de apps die Google verplicht laat meeleveren. Kies bij de eerste keer foto's kijken bijvoorbeeld de 'Galerij-app' in plaats van Google's foto's als je privacy van belang vindt. Verder blijkt het aantal gesponsorde apps op deze LG sterk mee te vallen. Alleen Evernote valt op.

Je kunt veel instellen op deze LG. Soms heeft LG de keuze zelf nog niet gemaakt, zoals hoe het startscherm er uit komt te zien. Alle app-iconen kunnen op de voorpagina's worden verdeeld. Maar ouderwets Android met een app-voorraadknop kan ook.

Er is ook een 'basis-homescreen' voor beginners. Dat is een goed idee, maar enige uitleg hoe het werkt, en wat het doet zou fijn zijn geweest, zeker voor beginners.

LG G6 versus de concurrentie

Echte uitspraken zijn pas mogelijk na een diepgaande vergelijkende test. Maar de LG G6 komt op een bijzonder moment. Niet lang nadat LG de G6 op de markt brengt verschijnt al de Samsung Galaxy S8.

Ook Samsung heeft een groot scherm met afgeronde hoeken, deze buren kijken duidelijk bij elkaar over de heg. De €50 duurdere Samsung heeft wel de nieuwste rekeneenheid van processorfabrikant Qualcomm en de LG nog niet. Het verschil in snelheid is niet eens zo belangrijk, maar het verschil in energiegebruik wel. Er zijn meer verschillen, zoals een iets betere Bluetooth-versie, een grotere internetsnelheid, een betere voorbereiding op Virtual Reality toepassingen, betere GPS ondersteuning en een camera met auto-focus op de voorkant.

De LG G6 heeft een 10 procent grotere accu dan de Samsung, maar door de zuiniger electronica en een zuiniger scherm zou Samsung het op accuduur kunnen winnen. Houd onze productvergelijker in de gaten, want we gaan dit uitgebreid testen.

Beide kemphanen hebben last van achterlopende Android software. Het toptoestel dat dit goed doet komt van Google zelf en heet Google Pixel XL. Het heeft op papier zeer veel overeenkomsten met de LG G6. Alleen houdt Google de prijs met €850 ongekend hoog. We zien een gat in de markt als LG de software goed up-to-date zou houden.

