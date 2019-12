Eerste indruk|De LG Optimus 3D Max is een smartphone met een 3D-scherm waarvoor je geen bril nodig hebt. Het is de opvolger van de vorig jaar geïntroduceerde LG Optimus 3D.

LG Optimus 3D Max: preview

Gepolijst

De 3D Max is veel meer gepolijst dan voorganger LG Optimus 3D. Bovendien is de nieuwe versie veel slanker en lichter uitgevoerd. Waar de Optimus 3D al beschikte over een 1 GHz processor, heeft de opvolger een snelle 1,2 GHz processor. Het toestel draait op Android 2.3, maar krijgt later een upgrade naar Android 4.0 (Ice Cream Sandwich).

3D foto's met twee camera's

Aan de achterkant zitten twee 5 megapixel camera's waarmee je zowel 2D als 3D foto- en video-opnames kunt maken. Aan de voorkant zit een camera met een lagere resolutie. De gemaakte foto's en video's kun je in 3D op het scherm bekijken en op het scherm kun je ook gamen in 3D. Via DLNA kun je je foto's, video's en games draadloos afspelen op een daarvoor geschikte 3D-televisie. Voor het 3D-effect op de televisie heb je dan wel weer een bril nodig.

3D-knop

Aan de zijkant zit een knop waarmee je het 3D-effect kunt in- en uitschakelen. Het 3D-effect is ongeveer gelijk aan dat van de eerdere Optimus 3D. Bij 3D moet je het doen met ongeveer de helft van de schermresolutie en dat betekent dat het beeld dan minder scherp is. De afstand en de kijkhoek zijn erg belangrijk voor het beeld dat je ziet. Het duurt ook even voor je ogen goed aan het effect gewend zijn en je als het ware in het scherm gezogen wordt. Het 3D-effect is een leuke gadget, maar het kleine scherm blijft toch een beperking. 3D komt in de bioscoop veel beter tot zijn recht.

Kopen

De LG Optimus 3D Max ligt in de winkels in het tweede kwartaal van 2012. De prijs is nog onbekend.