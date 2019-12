Eerste indruk|De LG Optimus G komt in april (of misschien iets eerder) naar Nederland. Wij mochten de vrij grote en krachtige Android 4.1 smartphone alvast even proberen. Hij heeft een prima scherm en andere leuke dingen, maar is ook weer niet heel bijzonder.

Vergeleken met andere telefoons

De grote smartphonefabrikanten leggen de lat weer een stukje hoger. De nieuwste Android-toptelefoons vallen op door hun haarscherpe, grote schermen, razendsnelle bediening en bijzondere extra’s. We vergeleken de topmodellen van de 4 grote merken die Android-telefoons op de markt brengen, zie de video.

Samsung Galaxy S4

Deze opvolger van de immens populaire Samsung Galaxy SIII heeft een groter scherm met kleuren die van het scherm spatten. Het totale formaat is vrijwel gelijk gebleven en hij is zelfs lichter dan zijn voorganger. In de software zitten veel nieuwe snufjes; je kunt nu bijvoorbeeld scrollen door het toestel te kantelen of met je hoofd te knikken. De 16 GB-opslag is op de doos wat riant geadverteerd: er blijft maar 9 GB over voor de gebruiker.

Lees onze eerste indruk van de Samsung Galaxy S4, bekijk de testresultaten, of vergelijk de S4 met andere telefoons.

HTC One

De langverwachte HTC One heeft een strakke aluminium behuizing en een piekfijne afwerking. De stereo luidsprekers geven veel meer en beter geluid dan we van de gemiddelde smartphone gewend zijn. Het nieuwe ‘Blink Feed’-startscherm toont het laatste nieuws uit de media die je volgt.

Een andere leuke extra zijn de miniclipjes van 3 seconden (Zoe’s). In een handomdraai monteert de smartphone die aan elkaar tot een leuke video.

Lees onze eerste indruk van de HTC One, bekijk de testresultaten, of vergelijk de HTC One met andere telefoons.

Sony Xperia Z

Bijzonder aan de Xperia Z is dat deze topsmartphone volledig waterdicht is. Dat zorgt wel voor wat gefriemel en gepulk met klepjes die de aansluitingen afschermen. Ook de geluidskwaliteit van de luidspreker lijdt eronder. Het toestel heeft een groot, scherp en kleurrijk scherm met een tegenvallende kijkhoek. Sony pakt breed uit met nfc. Met deze techniek kun je je smartphone bijvoorbeeld gemakkelijk draadloos aan je hoofdtelefoon of audiosysteem koppelen.

Lees onze eerste indruk van de Sony Xperia Z, bekijk de testresultaten, of vergelijk de Sony Xperia Z met andere telefoons.

LG Optimus G

De LG Optimus G is relatief compact en het scherm heeft mooie natuurlijke kleuren. Hij is net als zijn concurrenten uitgerust met alles wat je van een topsmartphone verwacht, zoals snel internetten via 4G. Ten opzichte van de andere toppers is dit toestel voordelig geprijsd. Naar echt unieke eigenschappen is het zoeken. Met LG’s Q-slide-apps kun je bijvoorbeeld de ene app halfdoorzichtig bovenop de andere plaatsen. Zo kun je een video afspelen terwijl je door je e-mail bladert of een notitie maken terwijl je in je agenda kijkt.

Lees onze eerste indruk van de LG Optimus G.

Wat is de LG Optimus G?

De LG Optimus G is een vrij grote (maar wel platte) high-end smartphone met Android 4.1.2. Op dit besturingssysteem draait een aantal apps van de fabrikant.

Het is een krachtig toestel, met een 1,5 GHz snelle vierkoppige (quad core) processor en ruim werk- en opslaggeheugen. Het geheugen kun je echter niet (zelf) uitbreiden met een micro-sd-kaartje. Ook de batterij is niet verwisselbaar, mochten de prestaties na een tijdje teruglopen.

De LG Optimus G kan overweg met de snelle 4G-mobiele netwerken, zoals die KPN op dit moment aan het uitrollen is. LG noemt een maximale doorvoersnelheid van 100 Mps downloaden (en 50 Mbps uploaden). Het zal nog wel even duren voor mobiele operators zulke snelheden kunnen leveren en verwerken.

Specificaties van de LG Optimus G

Formaat: 13,2 x 6,9 x 0,9 cm

Gewicht: 144 gram

Frequenties: GSM-850, GSM-900, GSM-1800,GSM-1900, LTE op 800, 900, 1800, 2100, 2600 MHz

Processor: Snapdragon S4Pro APQ8064 (1,5 GHz quadcore)

Besturingssysteem: Android 4.1.2 'Jelly Bean'

Scherm: 4,7 inch (11,93 cm), resolutie: 1280 x 768 pixels, True HD IPS+ (true color)

Werkgeheugen: 2GB DDR geheugen

Opslaggeheugen: 32 GB (onder voorbehoud; afh. van regio)

Geheugenkaartpositie: nee

Camera: 13 megapixels achterzijde, 1,3 megapixels voorzijde.

Video: kwaliteit maximaal 1080P (Full HD), 30 fps

Bluetooth: V4

Wifi: ja, ook 'N'-netwerken

Radio: FM (werkt alleen via hoofdtelefoon)

GPS: ja

Digitaal kompas: ja

Accu: 2100 mAh (opgave fabrikant: 800 oplaadcycli)

Lees ook onze review van de LG Optimus G.

LG Optimus G: review

Vierkant en plat: dat is onze allereerste indruk van de LG Optimus G smartphone. Het langwerpige Gorilla Glass-touchscreen beslaat de hele voorzijde. De achterzijde is van stevig kunststof dat niet erg krasgevoelig lijkt.

Zet je de Optimus G aan, dan start je vooral een kleurrijk en helder (IPS) scherm in een flink 4,7 inch (11,9 cm) formaat. Het beeld is scherp met 320 pixels per inch, hoewel met 768 x 1280 pixels nog geen full-HD (zoals de Sony Xperia Z).

Het beeld blijft ook goed te zien als je het scherm schuin bekijkt. In de buitenlucht of onder felle lampen heb je zoals bij elke smartphone wel enige last van spiegelingen op het glas.

Less is more

Het design van less is more schiet wel een beetje door. De 3 belangrijkste Androidknoppen - terug, home en (uitklap)menu - onder het scherm zijn oplichtende schermtoetsen onder het glas die pas zichtbaar / actief worden als je het scherm inschakelt (met een fysieke knop aan de zijkant). Net een handeling extra ten opzichte van telefoons met fysieke drukknoppen die je direct kunt indrukken.

Je hoeft gelukkig niet steeds de telefoon uit standby te halen om te checken of je nieuwe e-mail of andere updates hebt. Een klein lampje boven het scherm gaat flikkeren om je daar op te wijzen. Een kunstje dat onder meer de telefoons van BlackBerry en Samsung al kennen.

4G-netwerken

De kans dat je al een snel 4G-mobielnetwerk kunt gebruiken is nog vrij klein. KPN is net begonnen met de uitrol van zijn 4G-mobielnetwerk: lees onze eerste indruk van KPN-4G. De LG Optimus G kan in ieder geval met alle Nederlandse 4G-frequenties overweg, zo ook die van KPN en de andere 4G-operators. Waar geen 4G is, val je automatisch terug op 3G.

Snel en soepel

Alles gaat flitsend snel en soepel op de LG Optimus G. Geen wonder, er zit een vierkoppige (quad core) processor in, op 1,5 GHz (zeer snel). Het werkgeheugen is met 2 GB ruim en de 32 GB (vast) opslaggeheugen in ons model is ook voldoende om even vooruit te kunnen.

Helaas is het opslaggeheugen niet verder uit te breiden met een geheugenkaartje. Ook de accu is niet verwisselbaar. We moeten er maar op vertrouwen dat de LG minimaal 800 keer goed kan worden opgeladen, zoals de fabrikant belooft.

Foto en video

De 13-megapixelcamera in de LG Optimus G (op de rug) levert goede foto's. Niet alleen dankzij de maximale resolutie van 13 megapixels. De kleuren zijn een beetje flets maar wel natuurgetrouw. Wij schoten de buitenfoto's tijdens een grauwe dag, dus dat hielp niet mee om kleurrijke beelden te schieten (en te beoordelen).

Rechtsboven een volledige foto (verkleind, uiteraard) en hiernaast een 1:1 detail van dezelfde foto om een indruk van de scherpte te geven.

Filmen gaat in hd-kwaliteit. De kleuren zijn weinig sprankelend, maar ook hier is de wolkenlucht misschien medeschuldig. Het is hoe dan ook moeilijk om met zo'n relatief licht toestel niet een bibberig, schokkerig filmpje te maken.

Camera voorzijde

De 1,3-megapixelcamera aan de voorzijde is bedoeld voor videogesprekken. Je moet (bijvoorbeeld) Skype nog wel even installeren (de Android-app van Skype is 15 MB). Ook kun je makkelijker profielfoto's van jezelf maken met een voorcamera.

Een grappige innovatie is dat de voorcamera in de gaten kan houden of je het scherm leest. Dan gaat de telefoon niet in de standby. Dat werkte prima. Deze functie zorgt er eveneens voor dat de schermhelderheid hoog blijft zolang je het toestel aankijkt. Je moet de functie wel zelf inschakelen via de instellingen (Weergave > Slim scherm).

De camera aan de achterzijde steekt iets uit. Doordat hij niet in het midden van het toestel zit, ligt de smartphone niet stabiel op zijn rug en kantelt hij heen en weer tussen de linker bovenkant en de rechter onderkant. Deze tekortkoming in het ontwerp bemerk je niet bij het nemen van foto's, maar wel bij het gebruik van de smartphone als deze op tafel ligt.

De camera kan terwijl je filmt ook foto's nemen. Wanneer je een video maakt, verschijnt rechts in beeld een extra fotoknopje. Druk dat knopje in en de Optimus G sc hiet een foto terwijl hij ook gewoon video blijft vastleggen.

Qslide apps

LG heeft het Android-besturingssysteem gelukkig niet van een complete bedieningsschil voorzien die het 'makkelijker' te bedienen moet maken, zoals Samsung en HTC doen. In de praktijk werkt dat namelijk vaak vertragend zit het Android-updates in de weg.

Er staan wel extra apps op de LG-telefoon en er zit wel degelijk een interface-extraatje in: Qslide apps. Veeg van boven naar beneden en er komt een taakbalk in beeld met actieve taken maar ook kleine appjes die je kunt starten. Denk aan een calculator, videospeler, agenda en een browservenster. Eenmaal gestart zijn deze apps kleine vensters op het scherm, die je bovenop het actieve venster van een gewone app kunt draaien (waarin je ook kunt werken). Een boekhouder heeft zo permanent een kleine calculator paraat (zie afbeelding), een beurshandelaar draait zijn koersen 'live' in een venstertje. En als je een netwerkvideocamera installeert, zou je de live videofeed steeds klein in beeld kunnen houden terwijl je andere dingen doet.

De krachtige motor van de LG Optimus G komt bij de multitasking goed tot uitdrukking: we konden een hd-video (verkleind) zonder schokken afspelen bovenop een website waar we zonder haperingen doorheen scrollden.

Kompas

Uiteraard heeft deze luxe smartphone gps maar ook een elektronisch kompas. Bij het fietsend of lopend zoeken van een bepaalde locatie met alleen gps op een (goedkope) telefoon moet je zelf altijd kijken of dat blauwe stipje op de kaart van Google Maps (jij dus) de goede kant op beweegt. Het is veel handiger als de telefoon, zoals deze Optimus G, je de goede kant op wijst. In Google Maps moesten we wel 2 keer op het pijl-/windstreeksymbooltje drukken voor het kompas wakker werd en het kaartje automatisch (ongeveer) goed meedraaide met de stand waarin je de telefoon houdt.

Conclusie

De LG Optimus G is een snelle, stevig behuisde Android 4.1-smartphone met een fraai scherm en een capabele camera. De in eerste instantie onzichtbare Android-bedieningsknoppen onder het scherm zijn niet zo handig, of op z'n minst even wennen. De telefoon is vrij groot, plat en heel 'vierkant'. Je moet daar van houden. De basisfuncties die je verwacht bij een luxe Android-smartphone zitten er allemaal in. De extraatjes zoals de multitasking draaiende appjes bovenop andere apps, zijn best handig maar niet voor iedereen nuttig. Dit toptoestel zonder franjes is te koop voor €550. Vergeleken bij recent geïntroduceerde toptoestellen van andere fabrikanten (HTC One en Sony Xperia Z) is deze prijs aantrekkelijk laag.