LG Optimus 2x Speed en LG Optimus Black: eerste indruk

Beide telefoons hebben aan de achterkant een camera met flits en autofocus. Aan de voorkant zit een camera om te videobellen via bijvoorbeeld Skype. Een aparte cameraknop ontbreekt op beide toestellen.

De Optimus 2X Speed heeft een 8 megapixel camera aan de achterkant en een 1,3 megapixel camera aan de voorkant. De Optimus Black heeft een 5 megapixel camera aan de achterkant en een 2 megapixel camera aan de voorkant.

Android 2.2 met belofte van update

De nieuwe LG toestellen hebben het mobiele besturingssysteem Android 2.2. Dat is niet de allernieuwste versie, maar LG heeft al beloofd het toestel te updaten naar Android 2.3 Gingerbread. Over Android 2.2 heeft LG zijn subtiele eigen "skin" geplakt, waardoor de bediening aan LG's smaak is aangepast. Het menu houdt het midden tussen de bediening van HTC smartphones en de Samsung Galaxy S.

In de bediening zitten een aantal kleine extra's. Door te tikken op de zijkant selecteer je een volgend nummer in de muziekspeler. Beltonen worden uitgeschakeld als je het toestel op zijn kop legt. Handig als een inkomend gesprek je even niet goed uitkomt.

Snelheid versus design

LG introduceert twee nieuwe smartphones. De LG Optimus 2x Speed legt met een dual-core processor de nadruk op snelheid. Bij de LG Optimus Black zijn het heldere scherm en het slanke ontwerp de belangrijkste eigenschappen. Aanvankelijk zette LG vooral in op goedkopere toestellen, maar nu stapt LG ook in de markt voor duurdere smartphones. De 2X Speed en de Black zijn daar duidelijke voorbeelden van.

2X Speed: met dual-core processor

De 2X Speed staat voor de snelle Tegra 2 dual-core processor in het toestel. Het betekent niet dat het apparaat ook twee keer zo snel is als andere smartphones. De twee processorkernen laden webpagina's sneller en maken multitasken soepeler. Ook maakt het grafisch zwaardere games mogelijk.

Er zijn nog niet veel applicaties die gebruik maken van de extra processorkracht. Bovendien vraagt zo'n dual-core processor relatief veel van de batterij. Het heeft dus niet alleen maar voordelen en het is de vraag of je de snelheidswinst in de praktijk duidelijk merkt. Maar als je hem nu in de winkel koopt heb je wel gewoon een snelle smartphone.

'Black' scherm nu nog helderder

Beide toestellen hebben een soepel capacitief (aanraakgevoelig) scherm. Met het Nova IPS-LCD scherm van de Optimus Black wil LG vooral het iPhone 4 scherm - dat overigens van LG komt- naar de kroon steken. Het scherm is in de helderste stand een tikkeltje helderder dan dat van de iPhone 4. Maar het aantal pixels is kleiner en verdeeld over een groter oppervlak. Op de iPhone 4 zijn kleine lettertjes daardoor scherper.

LG Optimus Black: focus op design

De LG Optimus Black ziet er fraai uit. Niet alleen aan het scherm is veel aandacht besteed, ook de body ziet er extreem strak uit. De knopjes en ook de camera zijn netjes weggewerkt. Het toestel is een tiende millimeter dunner dan de iPhone 4, maar dat verschil is in de hand natuurlijk niet te voelen. Hij is wel wat langer en breder dan de iPhone 4. LG kon het toestel zo dun maken door speciale schermtechnologie en het inbouwen van een extra dunne batterij die wel een normale capaciteit heeft. Het toestel is opvallend licht voor een smartphone: slechts 109 gram.

LG Optimus 2x Speed: dikker

De LG Optimus 2x Speed is wat grover gebouwd dan de Black en is ook dikker. De camera steekt een stukje uit. Het toestel heeft bovendien een micro-HDMI aansluiting om hem eventueel op je tv aan te sluiten.

Wat is de LG Optimus Black?

De LG Optimus Black is een high end design smartphone met een extra helder scherm. Lees hierover meer in onze bevindingen.

Besturingssysteem: Android 2.2 (krijgt later een update naar Android 2.3 Gingerbread);

122 x 64 x 9,2 mm;

109 gram (licht voor een smartphone);

quadband (4 gsm-banden);

edge 900/1700/2100 - HSPA 7.2/5.76;

bluetooth;

Wifi direct technologie: data delen met een ander apparaat zonder dat je hiervoor toegang tot de router nodig hebt;

gps;

Opladen en dataoverdracht via micro-USB;

micro-HDMI (hiermee kun je de Optimus 2x Speed bijvoorbeeld op je televisie aansluiten);

intern geheugen van 2 GB dat je kunt uitbreiden met een micro-SD kaartje van maximaal 32 GB;

4 inch capacitief (aanraakgevoelig) "Nova" scherm met een resolutie van 800 x 480 pixels;

5 megapixel camera met flits en autofocus aan de achterkant en een 2 megapixel camera aan de voorkant;

muziek afspelen, emailen en internetten;

apps downloaden via de Android Market;

gesproken turn-by-turn navigatie met Google Maps. Navigeren kan ook zonder internet, maar voor de volledige functionaliteit heb je een mobiele internetverbinding nodig.

Wat is de LG Optimus 2x Speed?

De LG Optimus 2x Speed is een high end smartphone met een groot en soepel 4 inch aanraakscherm. LG legt de nadruk op de snelle dual-core processor. Lees hierover meer in onze bevindingen.

Besturingssysteem: Android 2.2 (krijgt later een update naar Android 2.3 Gingerbread);

122 x 64 x 9,9 mm;

139 gram;

Quadband (4 gsm-banden);

Edge 900/1700/2100 - HSPA 7.2/5.76;

Dual-core 1GHz proccessor, Tegra 2 chipset;

Bluetooth;

Wifi direct technologie: data delen met een ander apparaat zonder toegang tot een router;

Gps;

Opladen en dataoverdracht via micro-USB;

Micro-HDMI (om de Optimus 2x Speed op een televisie aansluiten);

Intern geheugen van 8GB, uitbreidbaar met een micro-SD kaartje van maximaal 32 GB;

4 inch aanraakgevoelig scherm met een resolutie van 800 x 480 pixels;

8 megapixel camera met flits en autofocus aan de achterkant en een 1,3 megapixel camera aan de voorkant;

Muziek afspelen, emailen en internetten;

Apps downloaden via de Google Play Store (voorheen Android Market);

Gesproken turn-by-turn navigatie met Google Maps. Navigeren kan ook zonder internet, maar voor de volledige functionaliteit heb je een mobiele internetverbinding nodig.

LG Optimus 2x Speed en de LG Optimus Black: review

Als je op zoek bent naar een snelle Android smartphone, dan is de LG Optimus 2X Speed een goede kandidaat. Maar er zijn nog veel meer snelle Android smartphones. Bijvoorbeeld de HTC Desire Z, de Google Nexus S, de Samsung Galaxy S en ga zo maar door. De LG Optimus 2X Speed is verkrijgbaar in donkerbruin en zwart voor zo'n €470.

Vind je design en een helder scherm belangrijk en ben je op zoek naar een relatief lichte smartphone? Dan kan de LG Optimus Black een mooi toestel voor je zijn. Deze smartphone is te koop vanaf eind april 2011. De adviesprijs is €399.