Logitech Harmony App

Eerste indruk|Je kunt je televisie, audio- en videoapparatuur bedienen met de Harmony app van Logitech op je smartphone. Kunnen al die losse afstandsbedieningen nu de prullenbak in? We nemen de proef op de som en bedienen onze thuisopstelling dagenlang alleen met de smartphone.

Je smartphone gebruiken als afstandsbediening voor de televisie, decoder, dvd-speler, radio en spelcomputer. Dat klinkt eigenlijk best handig, want je smartphone zit toch al in je broekzak of ligt op tafel. Om dat mogelijk te maken, koop je de Harmony Hub en installeer je de Harmony app op je telefoon. De app is er zowel voor Android als iOS-apparaten. De Harmony Hub is een klein kastje dat je tussen je apparaten zet. Hij is los te koop of als onderdeel van de Harmony Smart Control en Harmony Ultimate.

App kan hetzelfde als de afstandsbediening

Een tijdje geleden schreven we al een eerste indruk van de Harmony Ultimate afstandsbediening. De Harmony app kan dezelfde dingen als de fysieke afstandsbediening. Dat betekent bijvoorbeeld dat je met één druk op de knop verschillende handelingen tegelijk verricht. Druk je op TV Kijken, dan gaan je televisie, decoder en surround-set aan en op het juiste kanaal. Dit is een heel handige functie, die dagelijks een hoop handelingen en knoppen scheelt.

Ook vind je letterlijk alle knoppen terug die op al je afzonderlijke fysieke afstandsbedieningen zitten. De Harmony app vervangt je stapel afstandsbedieningen dus volledig.

Nieuwe bedieningsmethode

Doordat je uitsluitend met een touchscreen werkt, voel je de knoppen niet zitten. Daardoor moet je echt naar je smartphone kijken voordat je ergens op drukt. Dat is echt een nadeel, want een gewone afstandsbediening zal je meestal op je gevoel bedienen.

De app heeft wel een alternatieve bedieningsmethode. Door te tikken en vegen met 1 of 2 vingers kun je het volume aanpassen, pauzeren, doorspoelen en meer. Je hoeft dan niet meer met je vinger op het juiste knopje te mikken en kunt je tv bedienen zonder je blik af te wenden. Deze nieuwe bedieningsmethode vergt wel wat oefening. Het zal persoonlijke voorkeur zijn of je het tikken en vegen verkiest boven de knoppen.

Knoppen aanpasbaar

Het knoppenoverzicht dat je standaard krijgt voorgeschoteld, is niet afgestemd op de apparaten waar je mee werkt. De meeste zijn algemeen en noodzakelijk, maar sommige knoppen – zoals het koptelefoontje - doen bij onze set-up helemaal niets.

De knoppenindeling kun je wél naar wens aanpassen. Dat is een voordeel ten opzichte van fysieke afstandsbedieningen. Je kiest zelf welke knopjes je wel en niet wilt zien, en op welke plek ze staan. Deze knoppenindeling kan op elke telefoon afzonderlijk aangepast worden. Iedereen kun dus zijn afstandsbediening personaliseren, en dat is handig.

Nieuwe toepassingen

Doordat je je apparaten bedient met een app op je telefoon, ontstaan er leuke en nieuwe mogelijkheden. Zo is er bijvoorbeeld een lijstje met logo’s van je favoriete tv-zenders. Met een druk op de knop navigeer je direct naar de zender van keuze. Dat maakt het extra gemakkelijk.

Wat de app nalaat, is om verbeteringen toe te voegen ten opzichte van je fysieke afstandsbedieningen. Wanneer je bijvoorbeeld op je televisie een YouTube filmpje opzoekt, zul je letter voor letter moeten selecteren op de televisie. Je verwacht dan een toetsenbord op je telefoon, maar die mogelijkheid wordt niet geboden.

Eigenaardigheden zijn er, maar ze zijn oplosbaar

De handige functie van de Harmony Ultimate waarbij het scherm oplicht als je de afstandsbediening oppakt, zit niet in deze app. Tijdens het gebruik van de Harmony app merk je dat je telefoon niet vergrendelt, maar dat het scherm aan blijft. Je batterij gaat er sneller van leeg, maar je kunt de app wel sneller erbij pakken. Pas wel op dat je niet per ongeluk het scherm aanraakt, want dan druk je direct allerlei knoppen in.

Bij het starten van de app zie je soms dat hij gaat controleren op nieuwe configuraties. Zo’n nieuwe configuratie is er eigenlijk vrijwel nooit: alleen als je een nieuw apparaat toevoegt of een activiteit zoals ‘TV kijken’ aanpast. Door deze controle duurt het wel eventjes voordat de app is opgestart en dat gaat ten koste van het gebruiksgemak.

In het instellingenmenu wordt tekst afgebroken en kun je met geen mogelijkheid lezen wat er verder staat, zelfs niet als je het scherm draait. Je komt er vast wel uit, maar het is in eerste instantie even lastig.

Een app heeft gelukkig een voordeel ten opzichte van een fysieke afstandsbediening. Aan een app is alles nog aan te passen door de fabrikant en er kunnen nog tal van app-updates komen die deze en andere eigenaardigheden verhelpen. Maar er kunnen ook nadelen aan kleven. Stel dat een update de gehele vormgeving van de app aanpast. Mogelijk vind je dit helemaal geen vooruitgang. Het is niet bekend of Logitech updates voor deze app gaat uitbrengen.

Kan ik mijn afstandsbediening al weggooien?

Gooi je fysieke afstandsbedieningen nog maar niet weg, want alléén de Harmony app gebruiken is zelfs voor een fervent technologieliefhebber een stap te ver. Hoewel je bezoek of de oppas via jouw wifi-verbinding gemakkelijk alles bedient met zijn smartphone, heb je liever toch een fysieke afstandsbediening liggen. De Harmony Smart Control of Ultimate zal daarom waarschijnlijk sneller bevallen dan alleen de Harmony app.

Door de dag heen pas je vaak ‘even’ het volume aan of wissel je ‘even’ van zender. Het is bijzonder irritant dat je elke keer je telefoon moet ontgrendelen en de app moet opzoeken, voordat dat kan. En als je gebeld wordt op je smartphone moet je eerst opnemen, om een momentje geduld vragen, terug naar de app om te pauzeren of het geluid uit te zetten en daarna je telefoongesprek vervolgen. Totaal niet praktisch.

Mogelijk worden die onpraktische zaken in de toekomst nog eens opgelost met nieuwe technologie en innovaties. Tot die tijd, is de Harmony app een stap voorwaarts, maar nog niet de ultieme oplossing waar we van dromen.

Wat is Logitech Harmony?

Logitech Harmony is een reeks universele afstandsbedieningen. Het doel is om alle huidige afstandsbedieningen overbodig te maken, door alle apparaten met de Logitech Harmony te bedienen. De Logitech Harmony App kun je gebruiken met de Harmony Hub, Harmony Smart Control en Harmony Ultimate. Van de Harmony Ultimate schreven we eerder een eerste indruk.

Activiteiten: met één knop alles aan

Met activiteiten combineer je verschillende handelingen in één knop. Je kunt de Harmony app vullen met activiteiten, zoals tv-kijken of radioluisteren. Met één druk op de knop zorgt de Harmony dat alle benodigde apparaten worden ingeschakeld, bovendien op het juiste kanaal.

Bijvoorbeeld: als je tv wilt kijken, zet de afstandsbediening je surround-set, digitale decoder en tv aan en zet hij deze op de juiste hdmi-ingang. Kies je daarna voor een andere activiteit zoals dvd-kijken, dan schakelt hij je dvd-speler in en je digitale decoder uit. Je tv en surround-set blijven ingeschakeld en worden op de juiste ingang gezet.

Harmony Hub

Bij de Harmony app heb je een zogenaamde Harmony Hub nodig. Dit kleine kastje plaats je bij al je apparaten. Wie zijn apparaten in een gesloten kast heeft staan, kan de kastdeuren dankzij de hub dicht laten. Aan deze hub kun je 2 kleine zenders koppelen, die het bereik vergroten tot meerdere planken of kastjes.

Naast de standaard infraroodsignalen, zorgt de hub voor bluetooth en wifi. Door middel van bluetooth kun je bijvoorbeeld ook je spelconsole bedienen en door middel van wifi gebruik je de smartphone-app om je apparaten te bedienen.