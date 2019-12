Eerste indruk|Met een groep vrienden afspreken is een hoop gedoe. Het kost tientallen appjes of mailtjes voordat een datum is geprikt waarop iedereen kan. De app LouLou levert een snelle en simpele oplossing voor het maken van afspraken via WhatsApp.

LouLou is zeker niet het eerste afspreeksysteem. Zo is er ook Afspreken.nl en het uitgebreide Datumprikker.nl; websites die alle voorgestelde dagen naast elkaar legt om te zien welke dag het meest schikt. De nieuwe afspraakplanner Loulou is uiterst simpel en dat is misschien wel zijn kracht. Je maakt in een oogwenk een keuzelijst, waarna vrienden in een WhatsAppgroepje hun voorkeuren kunnen aangeven.

Nadeel is dat de pagina met afsprakenlijst niet is beveiligd; iedereen kan deze bekijken. En wie tot een afspraak wil komen met mensen zonder WhatsApp (oma of opa?) kan beter Datumprikker.nl (of de Datumprikker-app) gebruiken, want Datumprikker communiceert behalve via WhatsApp ook via e-mail. E-mailen met LouLou kan helaas niet.

Initiatiefnemer

Tot een afspraak komen met een groep vrienden lukt bijna niet zonder één initiatiefnemer; een organisator; iemand die een keuzelijst aanmaakt met datums om af te spreken, of cadeau-ideeën voor een jarige, et cetera. Met LouLou heeft de organisator de LouLou app (Android of iOS) nodig om de keuzelijst te maken, maar ook WhatsApp om de uitnodigingen te versturen. De vrienden aan wie je de keuzelijst stuurt hebben alleen WhatsApp nodig.

Maak een keuzelijst

Als organisator een keuzelijst maken om je vrienden voor bepaalde opties te laten ‘stemmen’ gaat simpel:

Maak in WhatsApp eerst een WhatsApp groepje aan met de personen met wil je af wil spreken (bijvoorbeeld ‘Filmavond’). Dan kun je vanuit de LouLou app in één keer al die vrienden uitnodigen te reageren. Start de LouLou app. Je kunt nu in de app direct je vraag stellen (Gaan we deze week naar de film?) en daaronder de opties een voor een invoeren (bijvoorbeeld ‘maandag’, ‘dinsdag’, ‘woensdag’, et cetera). Je kunt natuurlijk ook een keuzelijst maken voor andere zaken, zoals een cadeau-ideeën voor een vriend (buiten de groep!). Geef ook aan of je vrienden wel of niet zelf antwoorden (opties) erbij mogen plaatsen. Bijvoorbeeld een andere dag om af te spreken. Klik bovenin de app op Verstuur. Je springt nu over naar het adresboek van WhatsApp. Kies een WhatsAppnaam of liever een -groep om de keuzelijst aan te versturen.

Vrienden reageren

Je vrienden ontvangen hierna een appje met een linkje naar een unieke pagina op loulouapp.com.

Klikken ze op deze link, dan opent de webbrowser op hun telefoon met de keuzelijst waarin ze hun voorkeuren aangeven. Hoe dat eruit ziet, zie je in het eerste beeld bij deze review.

Kritiekpuntjes

2 kritiekpuntjes:

De webpagina met de keuzelijst is niet beveiligd en vereist geen inlog. Iedereen met de juiste unieke link kan de pagina bekijken. Heb je een keuzelijst met vakantiedatums gemaakt, dan kan iedereen met de link zien welke dagen de betrokken vrienden waarschijnlijk niet thuis zullen zijn. Dat vinden inbrekers erg interessant. Zolang er geen adressen bekend zijn en geen achternamen zal het risico wel meevallen. Maar wees dus bewust dat in principe iedereen jullie afspraakpoging kan volgen.

Vrienden die hun voorkeuren hebben aangegeven, hoeven hierna geen OK-knop in te drukken, want de LouLou site slaat de invoer automatisch op. Dat klinkt gemakkelijk. Maar de meeste mensen zijn gewend een OK-knop in te drukken als zij een formulier invullen. Sommige van je vrienden zullen de eerste keer zeggen: 'Zijn mijn antwoorden eigenlijk wel doorgekomen? Ik miste na het invullen een OK-knop'.

Geen notificatie

Als we toch aan het zeuren zijn, de organisator krijgt geen notificatie (een mailtje of een pingeltje of wat dan ook) als vrienden hun voorkeuren hebben doorgegeven. Je moet als initiatiefnemer dus regelmatig zelf de keuzelijst (de link) openen, om te zien wie er al gestemd heeft en wie nog niet. Datumprikker is hierin handiger: die stuurt je bij elke nieuwe reactie een mailtje.

Werkt ook met Signal

De keuzelijsten die je met LouLou maakt zijn dus eigenlijk webpagina’s en de links naar deze pagina’s zou je ook handmatig kunnen kopiëren naar een andere messenger-app. Denk aan de app Signal die beter voor je privacy is dan WhatsApp. WhatsApp is voor LouLou niet meer dan een middel om de eigen linkjes naar webgebaseerde afsprakenpagina’s te verspreiden onder vrienden. We hopen dat LouLou in zijn volgende versie ook direct versturen via Signal ondersteunt.

