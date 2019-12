Smartphone met Windows Mobile

Microsoft Windows is een volwaardig alternatief voor Android en iOS. Het nadeel is dat Windows een schaars app-aanbod heeft. Microsoft is de grootste aanbieder van smartphones met dit besturingssysteem.

Het besturingssysteem Windows hangt samen met de online diensten van Microsoft. Denk aan:

synchronisatie van gegevens tussen meerdere apparaten;

opslag van documenten en foto's;

e-mail, agenda en adresboek;

een Store voor apps.

Hoe werkt de besturing van Windows op je smartphone

De besturing van Windows lijkt op die van Android. Er is een thuisknop, een terugknop en een zoekknop. De zoekknop is uniek voor Windows. Hiermee kun je vanaf je telefoon het web doorzoeken. Houd de terugknop even ingedrukt om te schakelen tussen apps. Telefoons met Windows hebben fysieke knoppen of softwarematige knoppen op het scherm.

Windows Mobile Ontwerp

Het ontwerp van Windows is duidelijk anders dan dat van iOS en Android. Het ontwerp is elegant, minimalistisch en simpel. Het wordt gekenmerkt door scherpe hoeken, veel kleuren en de vierkante live-tegels. De live-tegels zijn de iconen voor de apps maar kunnen ook informatie weergeven. Je kunt de live-tegels aanpassen in grootte. En naar wens indelen op het startscherm.

Apps voor Windows Mobile

Apps download je in de Store. Veel populaire apps zijn wel beschikbaar, maar het totale app-aanbod is kleiner dan bij Android en iOS. In de toekomst zal het makkelijker worden om apps te ontwikkelen voor het Windows-platform. Maar door het kleine aantal Windows-smartphones vinden veel app-ontwikkelaars het niet de moeite waard. De apps zijn daardoor soms minder verfijnd, en worden minder vaak van updates voorzien.

Privacy van Windows op je smartphone

De privacy in Windows lijkt beter geregeld dan bij Android, maar minder vanzelfsprekend dan bij iOS. Je kunt redelijk wat instellingen zelf aan- en uitzetten. Zo heb je invloed op de hoeveelheid informatie die Microsoft over je verzamelt.

