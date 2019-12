Eerste indruk|De MOGA Ace Power is een spelcontroller voor de Apple iPhone 5, 5c en 5s, alsmede de iPod Touch 5e generatie. Door je Apple-apparaat in deze controller te klikken, kun je het geheel gebruiken als draagbare spelcomputer. Zowel Apple, de spelontwikkelaars én de controlle-makers (in dit geval MOGA) moeten er een tandje bijzetten. De MOGA Ace Power is aardig, maar is hij het kopen waard?

MOGA Ace Power: review

Sinds de introductie van Apple iOS 7 is het mogelijk om je iPhone, iPod of iPad te koppelen met een spelcontroller. Met die controller kun je een deel van de spellen op je apparaat besturen, mits de maker van het spel ondersteuning hiervoor heeft ingebouwd. De MOGA Ace Power is zo'n spelcontroller. Hij is specifiek bedoeld voor de iPhone 5, 5c en 5s of de iPod Touch 5e generatie.

Klik je apparaat erin

Klik je je Apple iPhone of iPod in de MOGA Ace Power, dan heb je als het ware een draagbare spelcomputer. Je scherm zit in het midden, de knoppen aan weerszijden. Het bevestigen zelf gaat eenvoudig. Als de Ace Power uit de verpakking komt, kun je deze direct uit elkaar schuiven en je iPhone 5(s) erin klikken. Met het lock-knopje, zet je je iPhone stevig vast.

Adapters voor andere modellen

Heb je een iPhone 5c of iPod, dan moet je eenmalig twee zwarte adapterplaatjes vervangen voor respectievelijk geen of oranje adapters. Dit werkt met een simpel schuif en klik-systeem.

Het ontwerp van de knoppen

De Ace Power heeft aan de linkerzijde van je iPhone- of iPod-scherm een d-pad (8-punts pijltjestoetsen) en een analoge stick. Aan de rechterzijde zit ook een analoge stick en 4 drukknopjes. Op de bovenkant, zijn 'schouders', vind je aan weerszijden een gewone knop en een zogenaamde triggerknop. Het ontwerp heeft veel weg van de Xbox-controller. Anders dan die controller, is de Ace Power minder gevormd naar je hand. Daardoor houdt hij minder fijn vast.

Verschil in de knoppenlay-out

Controllers mogen van Apple kiezen uit de standaard knoppen lay-out of de uitgebreide lay-out. De Logitech Powershell heeft bijvoorbeeld zo'n standaard lay-out. Daarbij ontbreken 2 van de 4 schouderknoppen en beide analoge sticks. Kopers van de Powershell missen daardoor bedieningsmogelijkheden die de Ace Power wel heeft. Of de Ace Power heeft knoppen die geen functie hebben in het spel dat gespeeld wordt. Het verschil in de knoppen lay-out tussen controllers is vervelend.

Uitgebreide lay-out heeft voorkeur

De Ace Power kiest dus voor de uitgebreide lay-out en dat is prettig voor allerlei games. In-first- person-schietspellen kun je bijvoorbeeld rondkijken met de analoge stick. Bij de standaard knoppen lay-out van Logitech's Powershell controller heb je daarvoor altijd het scherm voor nodig. We raden zondermeer de uitgebreide lay-out aan.

Plastic klik-geluid

De gekleurde YXAB-knoppen van de Ace Power maken een plastic klik-geluid bij het indrukken. Bij spellen waarbij je ze snel, veel en/of herhaaldelijk moet indrukken, is dat irritant.

Vreemde analoge sticks

De analoge sticks werken minder prettig dan bij een Xbox- of Playstation-controller. Ze glijden namelijk heen en weer, in plaats van dat je de sticks kunt ombuigen. Het enige voordeel ervan is dat de sticks niet omhoog uitsteken, waardoor het apparaat compact blijft. Haal je je iPhone of iPod eruit, dan kun je de Ace Power ook in elkaar schuiven. Bij het opbergen of meenemen is hij dus ook compact.

Ingebouwde batterij is nuttig

De controller zelf heeft stroom nodig. Daarvoor heeft hij een ingebouwde accu, die je oplaadt met de meegeleverde micro-usb-kabel. Je kunt de accu van de Ace Power ook gebruiken om je iPhone mee op te laden. Dat is nuttig, want door veel Apple iOS-spellen gaat je iPhone-batterij sneller leeg.

Oordopjes aansluiten

Op de controller kun je oordopjes aansluiten. Daardoor stoor je niemand met het spelgeluid. Een duidelijke plus ten opzichte van de Logitech Powershell is dat je hiervoor geen los koppelstukje nodig hebt.

Werkt niet bij alle spellen

Sommige spellen kun je helemaal niet met een controller spelen. Kan het wel, dan bedien je het spel vaak maar deels. Je hebt het aanraakscherm veelal nodig voor het spelmenu en soms ook tijden het spelen zelf. Dat komt omdat makers van spellen voor Apple's iOS-apparaten in eerste instantie programmeren voor het aanraakscherm. De ondersteuning van controllers als de Ace Power is optioneel.

Spel-aanbod lastig te vinden

In de Apple App Store is er geen duidelijk onderscheid tussen spellen die je kunt bedienen met de controller en spellen waarbij dat niet kan. Apple laat hier een steek vallen. Het is zo erg lastig om geschikte spellen te vinden: je moet hiervoor op internet zoeken naar speloverzichten of in de spelbeschrijving in de App Store kijken.

Prijs erg hoog

De Moga Ace Power kost €100 en daarvoor krijg je een matige bouwkwaliteit. Dat is duur vergeleken met de degelijke controllers van PlayStation of Xbox (€60). Ook de keuze voor materialen zorgt voor een veel goedkopere uitstraling en tast. Waarschijnlijk is de prijs erg hoog, omdat de productgroep relatief nieuw is en er nog weinig concurrentie is. We verwachten prijsdalingen in de toekomst.

Conclusie: niet te snel kopen

Wacht met het kopen van een iOS-controller. Het gebruik van zo'n spelcontroller is nog maar net mogelijk en de markt bevindt zich in een vroeg stadium. De kwaliteit van controllers, waaronder de Ace Power, kan beter, de prijs lager en het spelaanbod een stuk duidelijker. Ben je een liefhebber van gadgets of speel je veelvuldig spellen? Dan kun je nu al instappen en de Ace Power kopen. Wees je echter wel bewust van de gebreken en controleer eerst of jouw favoriete spellen een controller ondersteunen.

Wat is MOGA Ace Power?

De MOGA Ace Power is een controller die gelijkenissen vertoont met consolecontrollers. De controller beschikt over dubbele analoge sticks, schouderknopppen, een D-pad en 4 actieknoppen. Dit zijn de eigenschappen:

Draagbaar en uitschuifbaar ontwerp;

Batterij opladen tijdens het spelen door de geïntegreerde 1800 mAh batterij;

Houdt je iPhone/iPod vast op zijn plaats;

Koptelefoonaansluiting in de controller;

iPhone/iPod-knoppen zijn toegankelijk tijdens het spelen.

De afmetingen zijn:

3,5 cm dik;

8,3 cm hoog;

15,5 cm breed;

gewicht van 100 gram.

De controller is geschikt voor Apple iOS 7 op de iPhone 5, 5c en 5s alsmede de iPod Touch 5e generatie.