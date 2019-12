Motorola Moto E (2015)

Eerste indruk|Motorola's nieuwe Moto E smartphone is bedoeld voor mensen met een kleine beurs. Toch is hij uitgerust met 4G en de laatste versie van het besturingssysteem Android, versie 5. Met 8 GB aan opslag is er voldoende ruimte voor normaal gebruik. Dit budgetmodel spreekt ons erg aan, maar er mist natuurlijk wél wat luxe.

Conclusie

Met deze budget-smartphone kun je prima uit de voeten. Hij is qua software en verbindingsmogelijkheden helemaal bij de tijd. Zo kun je verbinding maken met het snelle 4G-netwerk voor mobiel internet. Ook werkt de telefoon met recente apparatuur, doordat er bluetooth 4 en 'wifi n' wordt ondersteund. Wel ontbreekt de mogelijkheid om nfc te gebruiken. De meeste mensen kunnen vooralsnog echter prima zonder nfc door het leven.

De software reageert ook snel, maar door de goedkopere componenten zal het geen echte hardloper zijn. Vind je dat niet erg en hoef je geen geweldige camera, verbluffend design en wat al niet meer? Dan mag deze telefoon zeker in je voorselectie. Of deze telefoon echt de beste koop is, zal blijken uit de test.

Scherm: 4,5" met prima pixeldichtheid

Het 4,5" grote scherm is vrij scherp. De pixeldichtheid is 245 beeldpunten per inch en bungelt zo een beetje tussen de oudere iPhone 3GS en iPhone 4. Voor een budgetsmartphone is dat behoorlijk scherp. Het schermpaneel is van het zogenaamde Gorilla Glass, wat minder snel breekt en vrijwel kras-resistent is.

Opslag: niet altijd genoeg, bij deze telefoon wel

De nieuwe Moto E heeft voldoende ruimte voor apps. Hij beschikt namelijk over 8 GB interne opslagruimte. Daarnaast kun je deze telefoon uitbreiden met een sd-kaart, zodat er meer plaats is voor je foto's, video's en muziek.

Camera: 2 stuks, maar resultaat is niet om in te lijsten

De foto's die deze telefoon maakt zijn zeker niet om in te lijsten. Voor wat leuke kiekjes om te delen via WhatsApp voldoet de 5 megapixel camera prima. Wel ontbreekt de flitser, een groot gemis! Ten opzichte van zijn voorganger, heeft deze telefoon ook een vga-camera aan de voorkant om te videobellen, of voor niet al te scherpe selfies.

Accu en bijzonder component

De accu is een flink stuk groter dan bij het vorige model. Om de accu verder te sparen is er een zogenaamde 'sensorhub'. Dat fysieke onderdeel zorgt ervoor dat sensoren in de smartphone minder energie gebruiken dan bij veel andere smartphones.

Android zoals het bedacht is

De Androidversie op deze telefoon is ongeveer zoals het door Google gemaakt is. Dat betekent dat er geen ander ontwerp, aparte iconen, functiewijzigingen of door de fabrikant meegeleverde apps zijn. We vinden dit een goede eigenschap.

Wel zijn er kleine aanpassingen, zoals de mogelijkheid om de camera te starten door de telefoon wat te draaien en de mogelijkheid om notificaties te tonen door het toestel een beetje te bewegen.

Aardigheidje: gekleurde bandjes

Wie van kleur houdt kan zijn lol op. Om de telefoon zit een rond bandje waaronder je je sd- en sim-kaart kunt plaatsen. Een gekochte Moto E is altijd zwart of wit, maar er zijn bandjes te koop in het goud-geel, turquoise, blauw, framboos, paars en rood.

Specificaties

Besturingssysteem: Android 5.0 Lollipop;

Android 5.0 Lollipop; Beeldscherm: 4,5 inch;

4,5 inch; Resolutie: 540 x 960 pixels;

540 x 960 pixels; Pixeldichtheid: 245 ppi (redelijk scherp);

245 ppi (redelijk scherp); Gewicht: 145 gram;

145 gram; Afmetingen: 129,9 x 66,8 x 12,3 mm;

129,9 x 66,8 x 12,3 mm; Processor: 1,2 GHz quadcore;

1,2 GHz quadcore; Werkgeheugen: 1 GB;

1 GB; Opslagcapaciteit: 8 GB (+ microSD van maximaal 32 GB);

8 GB (+ microSD van maximaal 32 GB); Verbinding: wifi/3G/4G (LTE);

wifi/3G/4G (LTE); Camera achterkant: 5 megapixel;

5 megapixel; Camera voorkant: VGA-camera;

VGA-camera; Prijs: €130;

€130; Verkrijgbaar vanaf: maart 2015.

Lees ook: