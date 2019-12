Nokia E7: review

Eerste indruk|De Nokia E7 is een smartphone met een volledig toetsenbord, gericht op zakelijk gebruik. Maar er zijn genoeg consumenten die zo'n toetsenbord ook wel willen. Wat is onze eerste indruk van dit toestel?

Nokia E7: toetsenbord en scherm

De Nokia E7 heeft zowel 3G, WiFi als gps aan boord. Het is bovendien een smartphone met qwertytoetsenbord.

De buitenkant is van geanodiseerd aluminium, in donkergrijs of witzilver. De E7 lijkt erg op de Nokia N8. Het belangrijkste verschil is dat de Nokia E7 een uitschuifbaar toetsenbord heeft en de N8 niet.

Opvallend is dat de batterij niet door de gebruiker te verwijderen is en dat je het 16 GB grote geheugen niet kunt uitbreiden, zoals bij de Nokia N8.

Uitschuifmechaniek

Het uitschuiven van het toetsenbord is even wennen, want je klapt het niet zomaar met één hand open. Het schuifmechaniek voelt solide aan, maar vraagt vrij veel kracht. De beste tactiek is met beide duimen het scherm naar beneden weg te duwen. Bovendien zie je als het toestel dichtgeklapt zit niet goed welke kant het scherm opgeschoven moet worden. Daardoor duw je misschien in het begin regelmatig tegen de verkeerde kant van het scherm om het toetsenbord te openen.

Prettig typen

Het toetsenbord bestaat uit vier regels knopjes en typt prettig. Op de bovenste drie regels zitten de lettertoetsen en op de onderste regel de extra toetsen zoals de shift en de spatiebalk. Dat de spatiebalk niet tussen de lettertoetsen gepropt is op de derde regel scheelt in het typecomfort. Het toetsenbord voelt voor een smartphone opvallend breed aan.

Sms-toetsenbord

Als je het toestel rechtop houdt met gesloten toetsenbord is op het scherm slechts een sms-toetsenbord beschikbaar. Nokia zegt dat er in de zomer van 2011 een grote softwareupdate aan komt, waarmee wel een volledig qwertytoetsenbord beschikbaar komt in de staande stand.

Veelzijdig aansluiten

De Nokia E7 heeft, net als de Nokia N8, veel uitgangen. Via de micro-usb poort kun je de telefoon opladen, maar hij functioneert ook als 'USB on the go'-poort, waardoor je er andere usb-apparaten op kunt aansluiten. Via de HDMI-uitgang kun je HD-beelden die je met de videocamera hebt opgenomen direct afspelen op bijvoorbeeld een HD-tv. Je kunt met de Nokia E7 veel verschillende videoformaten afspelen.

ClearBlack scherm

De Nokia E7 heeft een 4 inch/10 cm (diagonaal formaat) capacitief, oftewel aanraakgevoelig, scherm. Het scherm is een ClearBlack display dat zou moeten zorgen voor een hoog contrast tussen zwart en wit.

Schermresolutie

De schermresolutie van de Nokia E7 is hetzelfde als die van de N8, namelijk 360 x 640 pixels. De pixels worden over een groter oppervlak verdeeld dan bij de N8, die een 3,5 inch/9 cm scherm heeft. Het scherm van de E7 is daardoor iets minder scherp dan dat van de N8, maar dit verschil zie je met het blote oog nauwelijks. De pixeldichtheid is wel duidelijk minder dan van bijvoorbeeld de iPhone 4, waarop kleine letters duidelijk scherper worden weergegeven.

Drie home screens

Het toestel heeft drie home screens (startschermen) die je kunt personaliseren met je eigen widgets en apps die je kunt downloaden uit de OVI store. Het wisselen tussen de verschillende home screens gaat met wat vertraging; het menu volgt je vinger niet direct. Nokia geeft aan dit euvel bij een van de volgende softwareupdates te verhelpen.

Nokia E7: Symbian-software

Het besturingssysteem van de Nokia E7 is Symbian^3. Niet iedereen is daarover te spreken. Nokia-gebruikers zullen het als een verbetering zien, terwijl Android- en iPhonegebruikers het een stap terug zullen vinden.

Geen einde Symbian

Na de aankondiging dat Nokia flink gaat inzetten op de productie van Windows Phones, ging het gerucht dat met de ontwikkeling van Symbian zou worden gestopt. Nokia zegt voorlopig nog met Symbian verder te willen en stelt gebruikers gerust dat Symbian smartphones die nu te koop zijn nog de nodige updates kunnen verwachten. Er komt onder andere een grote software-update aan in de zomer van 2011 die voor alle Symbian^3 gebruikers beschikbaar zal zijn.

Aandacht voor Office

De Officefuncties krijgen in de interface extra aandacht. Je kunt met de Nokia E7 via QuickOffice Microsoft Word-documenten bewerken en Excel- en PowerPoint-bestanden bekijken.

Focus op de verte

De 8 megapixel camera steekt niet meer zo uit als bij de N8, maar moet het wel stellen zonder de Xenon-flits van de N8. De E7 heeft alleen een LED-flits. Met de digitale zoom kun je tot maximaal 2 keer inzoomen. Autofocus heeft het toestel niet.

De camera maakt gebruik van 'Endless Depth Of Focus' (EDOF), oftewel scherpstellen op oneindig. Opnames van dichtbij geven daardoor niet de beste resultaten, wat lastig is als je bijvoorbeeld even een documentje met tekst in wil scannen.

Gratis prima navigatie

Standaard levert Nokia met de E7 de gratis OVI-maps navigatiesoftware mee, waarmee je prima kunt navigeren. OVI maps navigatie biedt gesproken navigatie voor zowel wandelen als in de auto, wat de aanschaf van een los navigatiesysteem in principe overbodig maakt.

Browser niet soepel

De browser is redelijk al is ie lang niet zo soepel als op bijvoorbeeld de iPhone of HTC Android-toestellen. Hij reageert vaak langzaam op interacties en je klikt gauw ongewild op een link terwijl je eigenlijk alleen maar wilde scrollen. Nokia realiseert zich dat de browsernavigatie achter loopt op andere mobiele browsers. In de zomer van 2011 komt Nokia daarom met een grote update waarin een compleet nieuwe browser wordt meegeïnstalleerd. Dat is dan ook hard nodig.

Nokia E7 review

De Nokia E7 heeft als grote voordeel ten opzichte van de N8 het volledige uitschuifbare toetsenbord dat prettig typt. De specificaties zijn goed, al is het jammer dat de camera geen autofocus heeft.

Het besturingssysteem Symbian^3 is stukken verbeterd ten opzichte van Symbian^1, maar kan de concurrentie met iOS en Android nog niet aan. Nokia zet in op een vrij grote software-update van Symbian^3 in de zomer van 2011 die ook voor huidige Symbian^3 gebruikers beschikbaar zal zijn.

Nokia E7, wat is het?

De Nokia E7 is een smartphone met een volledig toetsenbord, gericht op zakelijk gebruik. Hij lijkt qua vormgeving behoorlijk op de Nokia N8, maar er zijn verschillen. Lees hierover meer in onze bevindingen.

De belangrijkste specificaties: