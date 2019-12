Nokia Lumia 1020: review

Met de Nokia Lumia 1020 wil Nokia de harten van fotografieliefhebbers veroveren. Het belangrijkste aan het toestel is zijn 41 megapixel-camera. Op de website geeft Nokia aan 'het zoomen opnieuw uitgevonden te hebben'. Nogal een claim. Hoe zit het met de fotografische mogelijkheden van dit toestel?

Kan tegen een stootje

Het toestel is behoorlijk groot en voelt wat zwaar aan (gewicht: 158 gram). Het harde plastic van de behuizing voelt alsof hij wel tegen een stootje (of krasje) kan. Met zijn afgeronde hoeken en felle kleurtjes is hij typisch een Lumia telefoon.

Camera-eilandje

De camera zit aan de achterkant van het toestel als een soort eilandje. Het element steekt ongeveer 4 mm uit. Als je hem rechtop houdt, dan raken je vingers de camera aan. Dat is even wennen, maar heel erg storend is het niet. Het toestel ligt prettig in een grote hand. Heb je kleine handen dan is het wellicht een ander verhaal. Erg fijn is de ontspanknop, om af te drukken zoals bij een 'normale' compactcamera. Het toestel is verder bijna gelijk aan de high end smartphone Nokia Lumia 925. De belangrijkste verschillen op een rijtje:

Nokia Lumia 1020 Nokia 925 41-mp camera 8-mp camera 2 GB werkgeheugen 1 GB werkgeheugen 32 GB opslagruimte 16 GB opslagruimte

In onze uitgebreide eerste indruk van de Nokia Lumia 925 is meer te lezen over onder meer het scherm en de kwaliteit van de camera.

Zoomen opnieuw uitgevonden?

Smartphones hebben doorgaans geen optische zoom. Het objectief dat daarvoor nodig is, past niet in het ultracompacte ontwerp van een smartphone. Daarom kan zoomen meestal alleen digitaal. Dat leidt tot blokkerig beeld, lelijke ruis en oneffenheden in het beeld. Maar consumenten willen graag zoomen en op die vraag springen smartphonefabrikanten in.

Neem de Samsung Galaxy S4 zoom. Die heeft een lens waarmee je 10 keer in kunt zoomen. Maar hoewel de fabrikant zijn best heeft gedaan, is dat toestel toch wat groot uitgevallen, waardoor hij minder makkelijk in je broekzak past.

Zonder forse lens

Nokia doet het anders en kiest voor zoomen zonder forse lens. Dat doet ze met een sensor van maar liefst 41 megapixels. Met die grote hoeveelheid pixels kun je digitaal inzoomen tot 3 keer, maar zonder kwaliteitsverlies. Hoe gaat dat precies in zijn werk? De camera slaat standaard een foto op van 38 mp (formaat 4:3) of 34 megapixel (formaat 16:9). Dit levert foto’s op die onpraktisch veel geheugenruimte innemen. Naast deze grote foto wordt een versie opgeslagen die kleiner is en waarbij gebruik wordt gemaakt van de grote hoeveelheid informatie in de grote foto. Door dit op een slimme manier te doen, is het mogelijk om een 5 megapixel foto op te slaan die minder ruis en oneffenheden bevat, dan met een ‘gewone’ 5 megapixel-camera haalbaar is. In praktijk zagen we bijna geen verschil tussen de hoge resolutie en de lage resolutie foto.

Goede camera?

Het belangrijkste onderdeel van de Nokia 1020 is zijn camera. De lat ligt hoog want voorganger Nokia Pureview 808 behoort nog steeds tot de beste smartphones in onze test.

Belangrijk voor de beeldkwaliteit van een camera is het formaat beeldsensor. Vooral bij weinig licht kan die veel verschil maken. De Nokia Lumia1020 heeft een sensor met een diagionaal van 17 mm: een stuk groter dan die van andere recente smartphones. Zelfs groter dan die van de meeste compactcamera's, die meestal een diagonaal van 7 tot 10 mm hebben.

Ook de maximale lensopening is voorspellend voor prestaties bij weinig licht. Hoe meer licht de sensor kan vangen, hoe gedetailleerder de foto zal zijn. De Nokia 1020 heeft een diafragma van f2.2: relatief groot, zeker voor een cameratelefoon. Daarnaast is de sensor erg lichtgevoelig want in te stellen tot maar liefst iso 4000.

Proeffoto's

Om te toetsen wat de Nokia 1020 waard is, maakten we een aantal proeffoto's: bij daglicht en bij weinig licht. Hetzelfde deden we met een aantal recente smartphones met camera's die claimen goede foto's te maken bij weinig licht (HTC One, Sony Xperia Z1, iPhone 5s). Bij alle toestellen gebruikten we de automatische stand.

Bij daglicht zijn er geen grote verschillen tussen de toestellen. Er zijn kleine verschillen in kleur en scherpte. De iPhone 5s maakte de beste foto: scherp en mooie natuurlijke kleuren. Bij de Lumia 1020 is het beeld iets minder scherp, maar zijn de kleuren prima in orde.

Amper ruis

De Nokia Lumia 1020 is erg goed bij weinig licht. Het toestel kwam als beste uit de bus. Er zijn kleine verschillen in kleur, helderheid en scherpte. De Lumia 1020 heeft duidelijk het minste last van storende ruis.

Veel foto-apps

Op een cameratelefoon verwacht je foto-apps. Nokia heeft er verschillende die elk op een eigen manier gebruik maken van de camera. Dat werkt anders dan in iOS of Android, waarbij je 1 standaardcamera-app hebt met verschillende functies. Een nadeel hiervan is dat je telkens van app moet wisselen. Op de Lumia 1020 staan 5 foto-apps voorgeïnstalleerd:

Camera: een basis camera app voor snelle kiekjes en weinig poespas.

Nokia Smart cam: maakt serieopnames waarbij je achteraf effecten kunt toepassen (vervaging, gezichtsherkenning). Selecteert automatisch de beste foto uit een serie.

Panorama: voor panoramafoto's.

Cinemagraph: foto waarvan een klein deel beweegt, zoals bij een animated gif.

Pro Cam: belichting, sluitertijd, ISO, witbalans en focus zijn ook handmatig in te stellen.

Het grote voordeel van Pro Cam is dat je aanpassingen ziet op het scherm. Erg leerzaam voor wie nog niet zoveel weet van fotografie. Wil je meer foto-apps dan kun je ze downloaden in de Windows Store.

Conclusie

De Nokia Lumia 1020 biedt zeer goede fotografische mogelijkheden. Digitaal zoomen zonder kwaliteitsverlies levert goede resultaten, vooral bij weinig licht. Cameraliefhebbers zullen zeer in hun nopjes zijn met dit toestel. Ben je een minder fanatieke fotograaf, dan is de goedkopere Lumia 920 wellicht een betere Windows-telefoon.

Pluspunten

Fotokwaliteit bij weinig licht;

Digitaal zoomen zonder kwaliteitsverlies;

Geavanceerde cameramogelijkheden;

Relatief compact ontwerp;

Ontspanknop.

Minpunten

Duur;

Meerdere foto-apps wat verwarrend.

Wat is de Nokia Lumia 1020?

De Nokia Lumia 1020 is een cameratelefoon die sterk lijkt op de vorig jaar uitgebrachte Nokia 808 PureView. Dit nieuwe toestel draait op Windows Phone 8 en is daardoor een stuk moderner dan zijn voorganger. Die moest het immers met besturingssysteem Symbian doen, dat niet meer verder ontwikkeld wordt.

Zoomen

Nokia richt haar pijlen op fotografieliefhebbers. De Lumia 1020 heeft een 41 megapixel-camera. Die megapixels zijn van belang omdat die het mogelijk maken in te zoomen op een foto of op het beeld in de zoeker. Zo kun je zoomen zonder zoomobjectief, maar met behoud van kwaliteit.

Specificaties

• Besturingssysteem: Windows Phone 8;

• Beeldscherm: 4,5 inch (11 cm);

• Pixeldichtheid: 334 ppi (zeer scherp);

• Gewicht: 158 gram;

• Afmetingen: 130,4 x 71,4 x 10,4 mm;

• Processor: 1,5 GHz (dual-core);

• Werkgeheugen: 2 GB;

• Opslagcapaciteit: 32 GB;

• Netwerk: wifi/3G/4G;

• 41 megapixel-camera met 1/1,5” BSI-sensor;

• Zeiss F2.2, 27mm equivalent lens met 6 elementen;

• Optische beeldstabilisatie;

• Lichtgevoeligheid tot ISO 4000;

• Bijzonderheden: nfc, uitgebreide cameramogelijkheden;

• Prijs: €700.

