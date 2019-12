Eerste indruk|De Nokia Lumia 530 is een instapmodel-smartphone die net als zijn voorganger, voor een lage prijs toegang geeft tot veel smartphone-mogelijkheden. Het toestel is op verschillende punten gewijzigd, maar helaas niet ten goede.

Nokia Lumia 530: review

De Lumia 520 is veruit het best verkochte Windows Phone-toestel ooit. De Lumia 530 - uitgerust met de laatste versie (8.1) van het Windows besturingssysteem - probeert hem naar de kroon te steken, zo lezen we op de Nokia-website. Het toestel kent vooral wat kleine wijzigingen aan de hardware, die overigens niet altijd in het voordeel van de Lumia 530 uitpakken. De prijs is gunstig: het toestel is voor minder dan €100 verkrijgbaar, net als zijn voorganger Het zou goed kunnen dat dit bedrag binnen enkele maanden nog verder zakt.

Conclusie

De Lumia 530 is een voordelige smartphone die snel en soepel werkt. Hij is mede dankzij het Windows Phone 8.1-besturingssysteem erg gebruiksvriendelijk. Opvallend genoeg kan het op belangrijke punten niet tippen aan zijn voorganger, de Lumia 520. Het scherm mist scherpte en oogt wat flets en het opslaggeheugen is met 4 GB een stuk minder. Zeker als je de nodige apps en muziek op het toestel gaat zetten, is dat te beperkt en ontkom je niet aan de aanschaf van een geheugenkaart en gedoe met het kopiëren van data. Gezien de ervaringen met het model 520 is de nieuwe 530 alleen interessant als hij nog lager geprijsd zou zijn.

Ontwerp

De Lumia 530 is wat dik en lomp maar ziet er vrolijk uit. Het oogt degelijk en ligt goed in de hand - mede door het lage gewicht - maar de achterkant is wel wat glad. Er is geen aparte toets voor de camera. De 5 megapixel-camera presteert overigens matig en maakt minder mooie beelden dan zijn voorganger.

Scherm

Het scherm is altijd een belangrijk aandachtspunt bij een budget-smartphone. Bij zijn voorganger - de Lumia 520 - hadden we hier weinig op aan te merken. De Lumia 530 doet op dit onderdeel helaas een stapje terug. Het 4 inch-scherm is duidelijk minder scherp en oogt wat flets.

Een kleine maar niet storende wijziging is dat de bedieningstoetsen nu onderaan als iconen op het scherm worden getoond. Voorheen waren dit fysieke toetsen onder het scherm. We vinden de iconen aan de kleine kant. Een voordeel van de toetsen via het scherm is dat het scherm iets meer pixels heeft gekregen die soms gebruikt kunnen worden om meer informatie te tonen.

Besturingssysteem

Kies je voor een smartphone, dan is de belangrijkste keuze die van het besturingssysteem. Die keuze gaat meestal tussen Android en Windows Phone. Windows Phone loopt wat mogelijkheden betreft achter, maar met de komst van Windows Phone 8.1 is dat voor een groot deel goedgemaakt.

Windows Phone toont strak en consequent zonder al te veel onnodige opties. Dat is gunstig voor de gebruiksvriendelijkheid, en daarmee is het ideaal voor de beginnende smartphone-gebruiker. Bovendien werkt het prima op mindere rappe toestellen. Ook op de Lumia 530 werkt het snel en soepel. De snelheid is ook duidelijk verbeterd dan bij zijn voorganger.

Er zijn betere privacy-instellingen mogelijk in Windows Phone 8.1. Je hebt zelfs iets meer controle dan in Android. Maar mogelijkheden om makkelijk alle data versleuteld op te slaan zijn er nog steeds niet.

Een mooie extra van Nokia is de navigatie-app die ook zonder internetverbinding blijft werken. Bij goedkope Androidtoestellen ontbreekt die meestal.

Apps

Met het aanbod van apps heeft Windows Phone de laatste jaren een inhaalslag gemaakt. Alle grote apps zijn beschikbaar, zoals:

WhatsApp, Facebook, Viber en Skype om in contact te blijven met familie en vrienden;

apps voor mobiel bankieren van verschillende banken;

de navigatie-app Kaarten;

aps voor in het openbaar vervoer.

Desondanks blijft de keus in apps op de 2 andere platformen - iOS en Android - een stuk groter.

Geheugen

Veel goedkope smartphones bieden slechts 4 GB opslaggeheugen en de Lumia 530 is daarop helaas geen uitzondering. Bij Android zou dit een regelrechte afrader zijn, vooral omdat apps zich maar lastig naar een geheugenkaart laten verplaatsen. Windows Phone 8.1 is daar gelukkig wat flexibeler in. De meeste (maar niet alle) apps kun je naar de geheugenkaart verplaatsen.

We vinden het wel een duidelijk minpunt en jammer omdat bijvoorbeeld de Lumia 520 en Lumia 630 wel twee keer zoveel opslaggeheugen hebben. Bovendien is nog maar 1,17 GB beschikbaar. Je ontkomt er dus bijna niet aan een paar tientjes bij de prijs op te tellen voor de aanschaf van een geheugenkaart. In het toestel past een geheugenkaart van het type microSD tot maximaal 128 GB.

Apps naar geheugenkaart

Op het toestel kun je via 'Instellingen', 'Opslaginzicht' handig zien waar de opslag voor wordt gebruikt en hoeveel ruimte er nog vrij is. Hier kun je tevens de reeds geïnstalleerde apps naar de geheugenkaart verplaatsen en aangeven dat nieuwe apps voortaan automatisch op de geheugenkaart geïnstalleerd moeten worden. Bij andere onderdelen zoals muziek en foto's kun je daar ook voor kiezen.

Accu

De accu is net zo groot als die van de Lumia 520. De accuduur van de 530 is in het dagelijks gebruik voldoende, maar bij het internetten schiet hij tekort.

De 530 heeft een andere processor met meer rekenkernen. Meer rekenkernen kunnen helpen bij het bereiken van een langere accuduur omdat niet alle rekenkernen tegelijk hoeven te werken. We hebben dit nog niet kunnen testen.

De accuduur wordt gemeten als de Lumia 530 wordt meegenomen in de vergelijkende test in november.

Concurrenten

Zoek je specifiek een Windows Phone-toestel dan is de ongeveer €20 duurdere Lumia 630 een beter alternatief. Het heeft een groter scherm (4,5 inch), dat weliswaar nog steeds geen hoogvlieger is maar wel duidelijk beter dan het scherm in de Lumia 530. Bovendien heeft het twee keer meer opslaggeheugen (8 GB in plaats van 4 GB) en een paar extra sensoren. Android kent in deze prijsklasse ook enkele concurrenten, met name de Motorola Moto E (die helaas ook maar 4 GB opslagcapaciteit heeft).

Normaal gesproken is het verstandig om een zo nieuw mogelijk toestel te kiezen, dus een toestel met een recente introductiedatum. De ondersteuning van software-updates gaat langer door op recente toestellen. Maar in dit geval is de nu 1 jaar oude Lumia 520 nog steeds interessant, met name door het grotere geheugen en het betere scherm. De oude Lumia 520 kun je updaten van Windows Phone 8 naar 8.1 en heeft daarmee dezelfde software-nieuwigheden. In hoeverre ook nog Windows Phone 8.2 en verder zal worden ondersteund is natuurlijk afwachten, maar dat geldt ook voor het nieuwe toestel.

Wat is de Nokia Lumia 530

De Nokia Lumia 530 is een budget-smartphone van €100. Het is een compact, eenvoudig toestel met besturingssysteem Windows Phone 8.1. De behuizing is in een kleur naar keuze.

Voor Windows Phone zijn bijn alle populaire apps inmiddels wel geschikt gemaakt. Zo ook Facebook, WhatsApp et cetera.

De verdere specificaties van de Nokia Lumia 530 zijn:

Besturingssysteem : Windows Phone 8.1;

: Windows Phone 8.1; Beeldscherm : 4,0 inch (10 cm);

: 4,0 inch (10 cm); Pixeldichtheid : 246 ppi (goede scherpte);

: 246 ppi (goede scherpte); Gewicht : 129 gram (gemiddeld gewicht);

: 129 gram (gemiddeld gewicht); Afmetingen : 120 x 62 x 11,7 mm;

: 120 x 62 x 11,7 mm; Processor : 1,2 GHz (quad-core);

: 1,2 GHz (quad-core); Werkgeheugen : 512 MB;

: 512 MB; Opslagcapaciteit : 4 GB (1,17 GB over voor gebruiker) + microSD tot 128 GB;

: 4 GB (1,17 GB over voor gebruiker) + microSD tot 128 GB; Netwerk : wifi/3G;

: wifi/3G; Camera achterkant : 5 megapixel (geen autofocus of led-flits);

: 5 megapixel (geen autofocus of led-flits); Camera voorkant : n.v.t.;

: n.v.t.; Prijs : €100;

: €100; Verkrijgbaar vanaf: oktober 2014.

