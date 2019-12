Eerste indruk|De Lumia 610 is Nokia's goedkoopste smartphone met het Windows Phone besturingssysteem. Dit is Nokia gelukt door te bezuinigen op de hardware. Is Nokia's instapmodel toch een goede smartphone?

Nokia Lumia 610 - wat is het?

Instapmodel Lumia

De Lumia 610 is een instapmodel smartphone van Nokia die gebruik maakt van het besturingssysteem Windows Phone 7.5. De huidige verkoopprijs van de 610 ligt ongeveer op €200,- en hij is verkrijgbaar in de kleuren zwart, wit, magenta (rood) en cyaan (blauw).

De 610 is een fractie groter dan de iPhone 4S. De 610 heeft een lengte van 119,2 mm, een breedte van 62,2 mm en een dikte van 12,0 mm. Hij weegt 132 gram.

Het toestel heeft een 3,7 inch LCD-touchscreen met een resolutie van 800 x 480 pixels (252 pixels per inch).

Naast het touchscreen zijn er een aantal knoppen die je gebruikt om het volume te wijzigen en de camera te starten. Daarnaast heb je nog een aan/uit-knop en de standaard Windows Phone-bedieningstoetsen (terug, start en zoeken).

Specificaties

5-megapixel-camera;

ledlampje dat werkt als flitser;

micro-usb-aansluiting, voor verbinding met een computer of om te laden;

de processor heeft een enkele kern die draait op 800 MHz.

Je kunt het toestel alleen gebruiken met een micro-sim, dat is een kleinere versie van de normale simkaart. Als je deze nog niet hebt dan kun je hem aanvragen bij je provider.

Nokia Lumia 610 - review

Ons oordeel in het kort

Het besturingssysteem Windows Phone 7.5 en de meeste standaard-apps draaien goed op de Lumia 610, dat is echt een prestatie van Nokia. Toch kunnen we de Lumia 610 niet aanraden. Dit komt vooral door de soms (erg) lange app-laadtijden én omdat een aantal populaire apps niet wordt ondersteund.

De grootste reden om niet voor de Lumia 610 te gaan is de Lumia 710. De 710 heeft wel een snelle processor en voldoende geheugen. In tegenstelling tot de 610 heeft de 710 geen last van lange laadtijden of niet-werkende apps, toch is die telefoon niet veel duurder dan de 610.

Pluspunten

Windows Phone 7.5 werkt soepel;

Exclusieve Nokia apps (Nokia Rijden, Nokia Music. et cetera)

Personen-hub (contactpersonen zijn geïntegreerd met sociale media);

Verwisselbare accu;

In de toekomst een update naar Windows Phone 7.8.

Minpunten

Niet goedkoop genoeg, voor een paar tientjes extra koop je de Nokia Lumia 710 met meer geheugen en een betere processor;

Een (klein) aantal populaire apps werkt niet;

Veel apps laden traag (de Facebook-app laden kost 30 seconden);

Geen uitbreiding van het opslaggeheugen mogelijk, hoewel dit een beperking is van het huidige Windows Phone;

Geen update naar Windows Phone 8.0.

Instapmodel

De Lumia 610 is de goedkoopste Windows Phone van Nokia. Het is duidelijk dat Nokia op hardware heeft bezuinigd vergeleken met de eerder besproken Lumia 800 en 900.

De 610 heeft een mindere camera, een slechter type scherm, een langzamere processor en minder geheugen. Daarnaast voelt de behuizing goedkoper aan.

Accu

De accu van de 610 is verwisselbaar, je kunt deze dus zelf vervangen voor een nieuwe. Je moet de accu na een dag gebruik weer opladen, anders kun je de smartphone gedurende de tweede dag niet meer gebruiken.

Opslagcapaciteit

De opslagcapaciteit van de 610 is 8GB. Voor de beginnende smartphone-gebruikers is dit voldoende, maar het kan te weinig capaciteit zijn voor degenen die veel muziek en foto's willen opslaan op de smartphone. Een ingang voor het plaatsen van een geheugenkaartje ontbreekt, dus de standaard opslagcapaciteit is niet uit te breiden.

Camera

De resolutie van de camera aan de achterkant is 5 megapixel en hij heeft autofocus. Ook heeft de smartphone een ledflits. Met een ledflits maak je foto's in slecht verlichte ruimtes en met autofocus heb je altijd scherpe foto's. De Lumia 610 maakt redelijke foto's, maar ze zien er wel iets slechter uit dan foto's van de Lumia 900. Beide zijn geen vervanging van je compactcamera. Daarnaast heeft de 610 geen camera aan de voorkant voor videobellen.

Scherm

De 610 heeft een 3,7" scherm en de standaard Windows Phone resolutie van 800 x 480 pixels. Dit betekent dat er 252 pixels per inch worden weergegeven en letters zien er hierdoor behoorlijk scherp uit. De kleuren zijn mooi, maar spatten niet van het scherm af omdat er vermoedelijk gebruik is gemaakt van een goedkoop type lcd-scherm in plaats van een amoled-scherm om kosten te besparen. Hierdoor komen kleuren wat fletser over en is het scherm in de volle zon een stuk slechter leesbaar. Het scherm is niet extra krasbestendig gemaakt.

Uiterlijk

De 610 ligt lekker in je hand en voelt stevig aan, maar er is duidelijk op materiaal bespaard vergeleken met de Lumia 800 en 900. De kunststof behuizing van de 610 bestaat uit meerdere delen vergeleken met de behuizing van de 800 en 900. Bovenop het scherm zit een glasplaat met daar omheen een metaalkleurige rand zoals we vaker zien bij smartphones.

Gebruikersinterface

Windows Phone went snel en werkt prettig. De ervaring die het besturingssysteem geeft blijft hoog op de Lumia 610 ook al heeft de smartphone slechtere hardware vergeleken met de andere Lumia smartphones. Voor meer informatie over Windows Phone kun je onze eerste indruk van Windows Phone 7.5 lezen.

Basis blijft behouden

De bij de eerste indruk van de Nokia Lumia 900 besproken (contact)personen-hub, Xbox-Live, Marketplace en exclusieve Nokia apps als Nokia Rijden en Nokia Music worden ondersteund op de 610. De meeste apps werken goed, hoewel je duidelijk merkt dat apps - zoals Nokia Rijden en Facebook - langzaam laden en reageren.

Tekort aan geheugen

Sommige apps uit Microsofts Marketplace zijn niet geschikt. Dit komt door een tekort aan geheugen en/of de te langzame processor. Wanneer je een niet-werkende app bekijkt in de Marketplace wordt netjes gemeld dat jouw telefoon deze niet ondersteunt.

Het aantal niet-werkende apps is relatief klein, maar er bevinden zich enkele populaire onder, bijvoorbeeld:

Tango Video Calls (Nokia/TangoMe);

Skype (Microsoft);

Orbital (Microsoft);

Halo Waypoint (Microsoft);

Rocket Riot (Microsoft);

Google Search (Google);

Navigon Europe (Navigon);

Bejeweled LIVE (Popcap);

The Sims 3 (EA).

Afgeslankte apps

Het PR-bureau van Nokia Nederland zegt dat er wordt gewerkt aan een afgeslankte versie van Angry Birds zodat deze werkt op de 610. Het bureau meldde verder dat er aan diverse apps wordt gewerkt zodat deze ook op de 610 werken, maar welke dit precies zijn konden ze niet zeggen. Wel vertelden ze dat het uiteindelijk aan de uitgever zelf ligt of er een afgeslankte versie van een app komt. We moeten afwachten of afgeslankte apps echt beschikbaar komen.

Geen Windows Phone 8

De huidige Windows Phone toestellen krijgen geen update naar Windows Phone 8. De Lumia 610 krijgt wel een update naar Windows Phone 7.8. Hoewel nog niet duidelijk is wanneer we de update kunnen verwachten brengt deze enkele Windows Phone 8 eigenschappen met zich mee. De meest in het oog springende hiervan is het nieuwe startscherm waarvan Microsoft al een heeft gemaakt.

