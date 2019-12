Eerste indruk|Nokia was nooit erg succesvol op de markt voor smartphones. Daar komt nu waarschijnlijk snel verandering in. Want Nokia’s nieuwste smartphone - de Nokia Lumia 800 - is een schot in de roos.

CES 2012: Nokia Lumia 900

De Nokia Lumia 900, die voor het eerst werd getoond tijdens de CES 2012 is de opvolger van de veelgeprezen Lumia 800. Dit model, dat een samenwerking tussen Nokia (hardware) en Microsoft (software) was, maakte eind 2011 op ons een uitstekende indruk.

AMOLED

De Lumia 900 heeft een 4,3 inch AMOLED scherm, een 8 megapixel camera met twee LED-flitsers en autofocus. Ter vergelijking: de Lumia 800 had een iets kleiner 3,7 inch scherm en een ook een 8 megapixel camera aan de achterkant. Aan de voorkant zit een 1 megapixel camera voor videobellen. De Lumia 800 had geen enkele camera aan de voorkant. De smartphone weegt ongeveer 160 gram.

4G Netwerken

Aan de binnenkant van de Lumia 900 vinden we een 1,4 GHz processor en er is 16 GB aan opslagruimte. Het is niet mogelijk om de geheugencapaciteit uit te breiden met een SD geheugenkaartje. Deze telefoon biedt alvast ondersteuning voor 4G netwerken, dat is de opvolger van 3G. Op dit moment biedt nog geen enkele provider in Nederland de snellere draadloze 4G verbinding aan.

Windows Phone 7

Net als zijn voorganger maakt de Lumia 900 gebruik van het relatief nieuwe Windows Phone 7 besturingssysteem dat zich kenmerkt door de blauwe tegeltjes. Het is nog onduidelijk wanneer dit model naar Nederland komt en wat de prijs is. Op de CES beurs werd aangegeven dat de Lumia 900 eerst in de VS zal worden verkocht.

Nokia Lumia 800: review

Nokia Lumia 800 is de eerste Nokia met Windows Phone 7.5. Is dit de telefoon die Nokia gaat redden?

Ouderwets

Tien jaar geleden was de naam Nokia zo'n beetje synoniem voor 'mobiele telefoon'. Jarenlang kwamen de meest gewilde telefoons van het Finse merk. Maar Nokia werd hard getroffen door de introductie van de iPhone. Vergeleken met iPhones en andere smartphones waren al die Nokia's ineens hopeloos ouderwets.

Het kostte Nokia grote moeite om aan te haken in de smartphone-markt. Waar de concurrenten een voor een hun eigen besturingsystemen vervingen door Android, bleef Nokia hardnekkig vasthouden aan het eigen Symbian. Symbian maakte wel wat ontwikkeling door, maar is in wezen nog hetzelfde lelijke en gebruiksonvriendelijke systeem van 10 jaar terug.

Risico

Symbian moest op termijn vervangen worden door MeeGo, een ander eigen systeem. Maar begin dit jaar verraste Nokia iedereen door aan te kondigen dat de ontwikkeling van alle eigen software voor smartphones stopgezet wordt, en dat Nokia vol inzet op Windows Phone van Microsoft. Het was opmerkelijk nieuws, omdat Windows Phone maar een heel klein marktaandeel heeft vergeleken met Android en iOS. Nokia neemt dus een behoorlijk risico.

Na maanden wachten is er nu de Nokia Lumia 800, de eerste Nokia met Windows Phone 7.5. Is dit de telefoon die Nokia gaat redden?

Uiterlijk van de Nokia Lumia 800

De Nokia Lumia 800 maakt - nog voordat we hem aanzetten - een positieve indruk: de telefoon ziet er fantastisch uit. De behuizing is gemaakt uit een enkel stuk kunststof en voelt heel solide aan. Vrijwel de hele voorkant wordt in beslag genomen door een glazen scherm met een lichte bolling. Die bolling zorgt ervoor dat er bijna geen rechte hoeken aan de telefoon zitten. Het is net alsof de Nokia Lumia 800 uit een stuk gehouwen is.

Scherm van de Nokia Lumia 800

Wat betreft het uiterlijk zit het dus wel goed. Maar ook als we hem aanzetten verrast de Nokia Lumia 800: de kleuren spatten van het scherm af. Het scherm is niet bijzonder groot zoals bij de Galaxy S II van Samsung, en de resolutie van het scherm is niet zo hoog als die van de iPhone 4S, maar de kwaliteit is heel erg goed.

Wat vooral opvalt, is hoe diep de zwarte tinten zijn: zwart op het beeld is niet van echt zwart te onderscheiden. Windows Phone 7.5 leunt wat betreft vormgeving heel sterk op het contrast tussen kleuren. Het besturingssysteem is op dit scherm een lust voor het oog.

Vloeiend beeld

De Nokia Lumia 800 heeft een 1,4 Ghz-processor met een enkele kern. Dat is niet extreem snel, maar het is snel genoeg. Het besturingssysteem hapert nauwelijks en overgangen van het beeld gaan heel vloeiend.

De lichte bolling van het aanraakscherm voelt ook heel fijn aan en het navigeren door de menu's van Windows Phone 7.5 werkt daardoor heel aangenaam.

Overige hardware van de Nokia Lumia 800

De Nokia Lumia 800 is voorzien van een enkele camera, aan de achterkant. Een camera aan de voorkant ontbreekt. De camera aan de achterkant maakt heel redelijke foto's van 8 megapixels.

Een volle batterijlading van ons testexemplaar ging ongeveer anderhalve dag mee bij intensief gebruik. Dat is niet lang, maar het is wel wat we gewend zijn bij smartphones.

Windows Phone 7.5

Over Windows Phone waren we al best enthousiast. Bekijk onze eerste indruk van Windows Phone versie 7.5.

Het is Nokia gelukt om Windows Phone 7.5 - dat er toch al heel mooi uit zag - nog wat extra glans mee te geven door het mooie scherm en de vloeiende bediening. Wat dat betreft bewijst de Nokia Lumia 800 dat het een goed idee was van Nokia om de krachten te bundelen met Microsoft.

Eigen inbreng

Qua functies verschilt Windows Phone 7.5 op de Nokia Lumia 800 niet veel van andere telefoons. Nokia heeft wel een eigen inbreng. Je kunt 'Nokia blue' als hoofdkleur kiezen en er staat een aantal eigen applicaties op de telefoon. Er is bijvoorbeeld een eigen kaartenprogramma en een speciale muziekapplicatie. De applicaties werken op ons testexemplaar nog niet allemaal.

Opvallend is in ieder geval wel de uitgebreide ‘turn-by-turn’-navigatieapp. Zo’n applicatie is zeker nog niet standaard op smartphones en een waardevolle toevoeging.

Schot in de roos

Wat ons betreft is de Nokia Lumia 800 een schot in de roos. Nokia heeft eindelijk een echt goede smartphone die de concurrentie met Apple, HTC en Samsung aan kan en Windows Phone 7.5 heeft eindelijk een echt begerenswaardige telefoon. Of je nu wilt overstappen van een 'normale' telefoon naar een smartphone, of juist iets anders wilt na je iPhone of Android-telefoon, de Nokia Lumia 800 is zeker het overwegen waard.

Specificaties van de Nokia Lumia 800

Afmetingen: 116,5mm x 61,2mm x 12,1mm;

Gewicht: 142 gram;

Besturingssysteem: Windows Phone 7.5 Mango;

Scherm: 3,7-inch AMOLED touchscreen met een resolutie van 480 x 800 pixels;

Processor: 1,4 GHz;

Geheugen: 16 GB intern;

Camera: 8 megapixels met flitser;

Video: opnemen in HD(720p);

Type SIM: Micro SIM;

Mp3-speler;

Netwerken: Wifi, HSDPA;

Bluetooth;

USB;

GPS-antenne.

