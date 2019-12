Wat is de Nokia Lumia 920

De Nokia Lumia 920 is het nieuwe topmodel smartphone van Nokia. Het is opvolger van de Nokia Lumia 900. Hoewel dat toestel goede eigenschappen heeft, kon het zich in de vergelijkende test niet meten met andere topsmartphones. De Lumia 920 is op alle punten vernieuwd. De camera is hierbij het meest bijzonder. Optische stabilisatie van het beeld kwam nog niet eerder voor bij smartphones.

Windows Phone 8

Dit toestel werkt met het Windows Phone 8 mobiele besturingssysteem. Windows Phone 8 is sterk gewijzigd ten opzichte van Windows Phone 7.5. Dat is vooral onderhuids, het uiterlijk is nauwelijks anders. De versie is zo sterk gewijzigd dat apps die gemaakt zijn voor Windows Phone 8, niet zullen werken op Windows Phone 7.5, tenzij ze speciaal voor het oude en nieuwe systeem zijn uitgebracht. Wie op de toekomst voorbereid wil zijn, en een toestel met Windows Phone wil, kiest dus het best een toestel met Windows Phone 8.

De Lumia 920 zal in januari op de Nederlandse markt komen, en is dan het tweede toestel met Windows Phone 8, naast de HTC 8X.

Specificaties:

Besturingssysteem : Windows Phone 8

: Windows Phone 8 Afmetingen : 130mm x 71 mm x 11 mm

: 130mm x 71 mm x 11 mm Gewicht : 186 gram (In vergelijking: de 4,6 inch HTC One X weegt 134 gram, een 5,5 inch Samsung Galaxy Note 2 weegt 180g)

: 186 gram (In vergelijking: de 4,6 inch HTC One X weegt 134 gram, een 5,5 inch Samsung Galaxy Note 2 weegt 180g) GSM freque nties : 900 en 1800 MHz. 4G frequenties; 800, 850, 900, 1700, 1800, 1900, 2100, 2600 Mhz.

: 900 en 1800 MHz. 4G frequenties; 800, 850, 900, 1700, 1800, 1900, 2100, 2600 Mhz. Datastandaarden : Edge, GPRS, HSPA+, HSUPA, HSDPA, WCDMA en FDD-LTE.

: Edge, GPRS, HSPA+, HSUPA, HSDPA, WCDMA en FDD-LTE. Soort simkaartslot : Micro-sim.

: Micro-sim. Overige draadloze verbindingen : Wifi: 802.11 a/b/g/n, dual band. Bluetooth 3.0 met EDR en A2DP.

: Wifi: 802.11 a/b/g/n, dual band. Bluetooth 3.0 met EDR en A2DP. Scherm : 4,5 inch, 11,4 cm diagonaal. IPS, TFT aanraakscherm met corning gorilla glass (krasvast)

: 4,5 inch, 11,4 cm diagonaal. IPS, TFT aanraakscherm met corning gorilla glass (krasvast) Schermresolutie : 1280 x 768 pixels, 332 pixels per inch.

: 1280 x 768 pixels, 332 pixels per inch. Accu : 2000 mAh.

: 2000 mAh. Standbytijd : 400 uur (3G), spreektijd 8,2 uur.

: 400 uur (3G), spreektijd 8,2 uur. Processor : Twee rekenkernen, werkend op 1,5 Ghz.

: Twee rekenkernen, werkend op 1,5 Ghz. Werkgeheugen : 1 GB

: 1 GB Opslaggeheugen : 32 GB

: 32 GB Camera achter : 8 megapixel met autofocus en optische stabilisatie, 26mm lens (kleinbeeld equivalent) 16:9 BSI sensor. Led flitser.

: 8 megapixel met autofocus en optische stabilisatie, 26mm lens (kleinbeeld equivalent) 16:9 BSI sensor. Led flitser. Camera voor : 1,3 megapixel.

: 1,3 megapixel. Slot voor micro SD kaarten : Nee.

: Nee. Ondersteuning audiobestandsformaten: MP3, WMA, AAC.

MP3, WMA, AAC. NFC : Ja

: Ja Tethering : Ja

: Ja DLNA : Ja

: Ja HD-Voice (AMR-Wideband) ondersteuning : Ja

(AMR-Wideband) : Ja Locatie bepaling : GPS, a-GPS, Glonass.

: GPS, a-GPS, Glonass. Sensoren : Versnellingsmeter, gyroscoop

: Versnellingsmeter, gyroscoop Richtprijs : €600. Leverbaar vanaf januari 2013.

: €600. Leverbaar vanaf januari 2013. Verkrijgbaar in kleuren: zwart, grijs, rood, geel en wit.

Nokia Lumia 920: review hardware

Zwaargewicht

Het eerste dat opvalt als je de Nokia Lumia 920 vasthoudt, is zijn gewicht. Hij voelt zwaar aan. Het toestel is ook echt zwaar, gemiddeld wegen smartphones met dezelfde schermgrootte 143 gram. Deze Nokia weegt 185 gram. De afwerking is glad, je laat het toestel wat makkelijker uit je ha nden glijden. Het kunststof is redelijk bestand tegen krassen, en als er krassen op komen dan valt het niet erg op. Het toestel werkte nog na onze valtests en er zijn geen klepjes die kunnen afbreken, zoals bij het vorige model.

Accu

Het grotere gewicht komt deels door de grotere accu. Deze Nokia heeft een accu met maximaal 2000 mAh capaciteit. Dat is zo’n 300 mAh meer dan bij andere smartphones van gelijke grootte. Dat belooft in theorie een goede accuduur. In praktijk blijkt de accu in sommige gevallen inderdaad zo’n 15% langer mee te gaan. Bijvoorbeeld bij het bellen over een gewone GSM verbinding (geen 3G). Bij het navigeren met GPS, en bij muziek luisteren is deze lumia 920 zelfs relatief zuinig met energie. Maar in andere gevallen (Standby tijd, bellen over een 3G verbinding) verbruikt deze telefoon juist meer energie. Het toestel kan 400 uur standby blijven, maar gezien de grotere accu hadden we meer verwacht.

Scherm

Het 4,5 inch of 11,4 cm scherm laat net geschoten foto’s mooi uitkomen. Zwart is echt zwart, en omdat de rand om het scherm eveneens zwart is loopt dit mooi in elkaar over. De rand onderaan het scherm had wel iets smaller gemogen. Letters op het scherm zien er zeer scherp uit. Bij de vorige versie van Windows Phone was deze hoge resolutie bij een groter scherm nog niet mogelijk. De knoppen onderaan het scherm geven een wat gelig licht weer. De helderheid van het scherm past zich goed aan, bij veranderende omstandigheden. Een interessante eigenschap van het aanraakscherm is dat het ook reageert als je handschoenen aan hebt. Dat is in winterse omstandigheden een uitkomst .Overigens reageerde het scherm wel toen we wollen handschoenen probeerden, maar met leren handschoenen werkte het niet.

Innovatieve camera

Op het mobile world congress liet Nokia een smartphone met revolutionaire camera zien, een camera met een 41 megapixel sensor. Nokia doopte de technologie ‘Pureview’. Toen het toestel eindelijk op de markt kwam stelde de camera teleur. Kwalitatief niet slecht, maar minder goed dan die van de veel oudere Nokia N8.

In de voorbeeldfoto's is het linker resultaat gemaakt met een iPhone 4s, de rechter afbeelding is de Nokia Lumia 920

Nokia maakt nu opnieuw gewag van “Pureview” technologie. Dat is niet meer dan een naam, want in het toestel gooit Nokia het over een andere boeg. Geen bijzondere sensor maar een gewone met 8 megapixels. Er is wel een andere bijzondere innovatie. Er is zogenaamde optische stabilisatie van het beeld. Bij gewone compact camera’s zorgt het voor scherpere foto’s als je beweegt, en voor betere foto’s bij weinig licht. Bij het maken van video’s zijn beelden minder schokkerig als je hand beweegt. In deze Nokia is het effect met name bij video goed zichtbaar. Ook foto’s bij weinig licht zagen er naar omstandigheden goed uit. De foto’s zijn wel wat donker, maar de ruis in het beeld valt mee. Overdag blijkt het contrast en de scherpte niet altijd optimaal.

De geluidskwaliteit bij video is redelijk maar minder goed als de geluidskwaliteit van de Pureview 808. Er is een aparte afdrukknop die je half ingedrukt kunt houden als je eerst scherp wilt stellen. Zo’n knop werkt erg prettig en ontbreekt bij veel concurrenten.

Draadloze op lader

Het draadloos opladen van mobieltjes bestaat al wat langer. Toch is het nooit goed van de grond gekomen. Nokia heeft nu ook een plateau als optie, waar je de Lumia 920 op kunt leggen. Iedere Lumia 920 heeft de bedrading die nodig is om draadloos op te laden al ingebouwd er zijn dus geen speciale batterijklepjes nodig zoals bij sommige andere telefoons. Het plateau is vanaf januari los verkrijgbaar voor 70 euro, en zit dus niet standaard in de verpakking. Tot en met februari levert Nokia deze lader wel kosteloos bij. Je kunt de Lumia ook met een gewone micro-USB kabel opladen, en dat gaat ook een stukje sneller.

Nokia heeft nog meer oplaadaccessoires al komen sommigen pas later beschikbaar. Ook is deze nokia uitgerust met NFC. Daarmee kunnen op korte afstand gegevens worden uitgewisseld.

Nokia Lumia 920: review software

Windows Phone 8

Het toestel werkt met de nieuwste versie van het Windows Phone besturingssysteem. Windows Phone 8 werd eerder besproken en in een . De Nokia heeft alle kenmerken van dit nieuwe systeem. En daarnaast zijn er nog een aantal extra apps en mogelijkheden die je alleen bij Nokia tegenkomt.

Nokia Drive

Een van de speciale Nokia apps is Nokia Drive+ (2.1). Versie 2.0 is al uitvoerig getest in de test voor autonavigatiesystemen. Er bleek het nodige op aan te merken. De 2.1 versie neemt de bezwaren niet weg. Een positieve eigenschap is dat de kaarten op het toestel kunnen worden opgeslagen. Nav igeren blijft dan gratis ook als je in het buitenland bent. Nokia OV is een app om je reis te plannen als je je via bus, tram, metro of trein verplaatst. Helaas, de app weet al veel over mogelijkheden, maar (nu nog) weinig over de dienstregelingen. Mogelijk verbetert dat in de toekomst.

Nokia City Lens

Nokia City Lens is een applicatie die sterk doet denken aan Layar. Je kunt met de camera om je heen kijken en allerlei informatie of bezienswaardigheden verschijnen zwevend in beeld. Het ziet er wat mooier uit dan Layar maar in Layar is wel meer informatie zichtbaar te maken. Er is overigens geen Layar voor Windows Phone in de app store.

Extra camera functies

De camera kent meerdere instelopties. Maar ze zitten allemaal in een menu waardoor je 3 maal een toets moet indrukken om bijvoorbeeld onderbelichting te kiezen. Halverwege 2012 maakte Nokia bekend Scalado te hebben overgenomen. Scalado is een bedrijf dat bijzondere camerasoftware maakt. Nu zien we er het resultaat van. Naast het normale foto’s maken, zijn er diverse extra functies op te roepen, en mogelijk worden dit er na software updates nog meer. Vreemd genoeg werkt het met een apart “lenzen” menu, en moet je 3 van de 4 functies eerst nog downloaden. Daarna worden ze aangeroepen als ‘apps’. Dat geldt ook voor de panoramafunctie. We zien een aantal van die functies liever gewoon geïntegreerd in de camera, net als bij andere telefoons.

Conclusie

Als je een Windows Phone 8 smartphone wilt in plaats van Android of een iPhone, dan is de Nokia Lumia 920 een van de beste opties van dit moment. Nokia laat in dit toestel interessante innovaties zien en bouwt een prima scherm in. Toch loopt de Lumia 920 op allerlei kleinere en grotere aspecten achter op gelijkgeprijsde smartphones van andere merken. De tegenvallende accuduur en beeldkwaliteit van de camera vallen op, omdat dit in andere Nokia toestellen ooit beter was.

Pluspunten

Stabilisatie werkt goed bij video, en slecht licht.

Fysieke afdrukknop voor het maken van foto's.

Zeer soepele bediening.

Mooi aanraakscherm ook bruikbaar met handschoenen.

Minpunten

Relatief hoog gewicht.

Foto's niet altijd haarscherp en correct belicht.

Sommige basisfuncties zijn niet in de camerasoftware geïntegreerd.

Geen micro SD kaartslot.

