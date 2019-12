Conclusie

In de nieuwste versie van de app NS Reisplanner Xtra kun je direct een treinkaartje (e-ticket) kopen. Het ticket verschijnt als een QR-code op je scherm. Toegangspoortjes op stations zwaaien voor je open als je de QR-code voor de scanner houdt. De schermcode is ook het vervoersbewijs voor de conducteur.

Praktisch? Zeker! Maar voordat je de QR-code op je scherm hebt, ben je wel ruim een minuut aan het hannesen met iDeal; het enige betaalmiddel. NS wil ook per se je naam, geboortedatum en e-mailadres weten. Dat is wel erg veel informatie voor een simpele enkele reis of retour (alleen voltarief mogelijk). Dat je bij elke ticketaankoop vinkjes moet uitzetten om geen spam te ontvangen, is niet netjes van de NS.

Doelgroep

Voor wie is de QR-code als vervoersbewijs een handige oplossing? Het is primair bedoeld voor de ‘af en toe’ treinreiziger op de trajecten van de NS (dus niet die van bijvoorbeeld Arriva). Het is voor deze doelgroep een aanvulling op:

een eenmalige chipkaart die je koopt bij een NS-balie op het station (met €1 toeslag).

een eenmalige chipkaart uit de NS-automaat op het station (met €1 toeslag).

een anonieme OV-chipkaart van €7,50 (plus minimaal €20 reistegoed voor de trein).

een e-ticket dat je koopt op NS.nl en afdrukt op de eigen printer.

Bij een e-ticket (op je telefoon of afgedrukt via je printer) rekent NS dus geen toeslag van €1.

Via je printer afgedrukte e-tickets hebben al een tijdje een QR-code. Het treinkaartje dat je nu in de app koopt is in feite een e-ticket, maar dan in een voor het telefoonscherm aangepaste variant. Het scheelt een printje op papier.

Een nadeel van een ticket op je telefoonscherm is wel dat je telefoon het moet doen! Niet iedereen ‘haalt’ altijd de avond met zijn telefoonaccu. Het lege-accu-syndroom is een probleem op zich. Een oplossing is een power bank aanschaffen; een draagbare batterij voor je telefoon.

Hoe werkt het?

In vogelvlucht: een e-ticket kopen met de app:

Je installeert de nieuwste NS Reisplanner Xtra app op je mobiele telefoon (of werkt hem bij naar de nieuwste versie). De app is er alleen voor Android-telefoons en iPhones (en iPads,) niet voor Windows-telefoons. Plan een treinreis in de app. Bij elke voorgestelde reis staat ‘Koop kaartje’. Kies een enkel of een retour, voor vandaag of een andere datum. Je schakelt nu over naar de webbrowser en koopt een e-ticket. Je moet hierbij je naam en geboortedatum opgeven. Volgens de NS is dat omdat het e-ticket een persoonsgebonden vervoersbewijs is. In theorie zou een QR-plaatje van een treinreis kunnen worden gekopieerd en uitgewisseld, bijvoorbeeld via WhatsApp. Vandaar dat de NS-conducteur bij een e-ticket ook om je legitimatie mag vragen. Op de pagina ‘Bestelling afronden’ moet je verplicht een e-mailadres opgeven. Daaronder moet je zelf het vakje aankruisen om akkoord te gaan met de voorwaarden. Let op: ‘serviceberichten’ en ‘aanbiedingen van NS via e-mail ontvangen’ staan ietsje daaronder aangevinkt! Die opties staan net buiten beeld; je moet er zelf naartoe vegen. Om reclame via mail te voorkomen moet je die laatste optie dus niet vergeten uit te vinken. Je rekent af, en dat kan alleen met iDeal. In de bevestigingspagina kies je ‘Laden in de Reisplanner Xtra app op uw mobiele telefoon’. Het ticket verschijnt binnen het menu 'Mijn tickets'. Lukt het laden niet? Herstart de app dan even. Klik op het ticket om de QR-code groot op je telefoonscherm te tonen.

Geld terug bij vertraging

Ook met een e-ticket als vervoersbewijs kun je geld terug vragen bij een treinvertraging van meer dan een halfuur (50% bij 30-59 minuten, 100% bij meer dan 1 uur). Dit is wel omslachtig omdat je niet binnen de app van NS zelf kunt claimen. Je moet in je mailbox zoeken naar het mailtje van NS met de bevestiging van de aankoop. Daar zit namelijk ook een link in naar een te downloaden pdf-versie van het ticket. Druk die pdf af en stuur deze afdruk naar de NS, samen met een ingevuld formulier 'Geld terug bij vertraging'. Zo'n formulier kun je bij de NS-balie ophalen. NS heeft de aangehechte envelop al voor je gefrankeerd, dus je reissom (deels) claimen is zonder bijkomende kosten. Reken wel op 4 weken verwerkingstijd en er zijn beperkende voorwaarden aan de claimmogelijkheid gebonden.

