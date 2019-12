Hi PrePay Messenger en T-Mobile Vairy Text: eerste indruk

Wat zijn de Hi PrePay Messenger en T-Mobile Vairy Text?

In september 2009 kwamen er voor het eerst twee prepaid mobiele telefoons met een volledig qwerty toetsenbord op de markt. Met de Hi PrePay Messenger (€90) en de T-Mobile Vairy Text (€85) kun je naast bellen en sms'en ook muziek en video's afspelen, FM-radio luisteren, internetten en e-mailen. We onderwierpen beide mobiele telefoons aan een eerste indruk.

Specificaties T-Mobile Vairy Text

Volledig qwerty-toetsenbord;

Volledig qwerty-toetsenbord; Standby tijd tot 450 uur;

Spreektijd tot 540 minuten;

Afmetingen: 111 x 58.2 x 13.9mm;

Gewicht: 102 gram;

2.0 megapixel camera;

Handenvrije luidspreker;

32MB intern geheugen;

Mms;

Polyfone beltonen;

Scherm: TFT met 65.000 kleuren;

Trilfunctie;

Uitgebreide agenda;

Verbindingen: Bluetooth 2.0;

Video/Audio speler.

Specificaties Hi PrePay Messenger

Volledig qwertytoetsenbord;

Volledig qwertytoetsenbord; Bluetooth;

WAP / Mms / Sms;

1.3 megapixel camera;

Video-opname & afspelen;

MP3-speler;

Memo recorder;

FM-radio (met recorder);

Snelkiesnummers;

Kalender;

Taakmanager;

Wereldklok;

Rekenmachine;

Spelletjes;

Uitbreidbaar geheugen T-Flash / microSD slot (tot 2GB);

Mini-USB voor Sync met je computer en voor de batterijlader.

Prepaid smartphones voor een prikkie

De Hi PrePay Messenger en T-Mobile Vairy Text kosten niet meer dan €90. Vooral het toestel van T-Mobile is de moeite waard. Uitgebreid internetten is er bij beide telefoons niet bij want (prepaid)internet is namelijk schreeuwend duur.

Schermkwaliteit

Het grootste nadeel van de Hi PrePay Messenger is het scherm. De inkijkhoek is erg klein. Zodra je het scherm ook maar een beetje draait wordt het scherm ofwel vrijwel helemaal zwart (als je naar rechts draait) ofwel vrijwel helemaal wit (als je naar links draait). De slechte kwaliteit van het scherm merk je in vrijwel alles wat je doet met de telefoon. Dat maakt het algemene gebruik van het toestel onprettig. Als je recht (niet onder een hoek) naar het scherm van het toestel kijkt, is de kwaliteit redelijk. De (onbekende) resolutie van het scherm is helaas niet erg hoog.

Het scherm van de T-Mobile Vairy Text (zie de afbeelding hieronder) is prima; het beeld is helder en de kleuren zijn fris. Ook met de inkijkhoek is weinig mis.





Menu's

Beide telefoons hebben een eigen besturingssysteem, dat wordt bediend met knoppen op de telefoon. De Hi PrePay Messenger heeft vier sneltoetsen voor het opstarten van de camera, toegang tot bestandsbeheer, het telefoonboek en het schrijven van een bericht. Je kunt de sneltoetsen ook personaliseren. Hetzelfde geldt voor de T-Mobile Vairy Text. Omhoog is berichten, naar beneden is telefoonboek, links is alarm en rechts is bestandsbeheer. Bij de T-Mobile Vairy Text kun je zelf ook sneltoetsen instellen om bijvoorbeeld snel naar de muziekspeler te gaan (ctrl-m). De camera en de functie om berichten te schrijven hebben ook een toets voor directe toegang.

Het menu van de Hi PrePay Messenger is overzichtelijk met maar 12 mogelijke keuzes. De iconen zijn echter nogal rommelig vormgegeven. Als je een icoon selecteert verschijnt een ander icoon dan aanvankelijk in het menu stond. Dat maakt het gebruik er niet duidelijker op.



Opmerkelijk zijn de totaal verschillende iconen in het linker en het rechterscherm. Het ongeselecteerde icoon voor "Agenda" lijkt op een icoon voor een rekenmachine en het geselecteerde icoon voor "Agenda" lijkt meer op een toolbox dan op een agenda. Bovendien lijkt het icoontje op de tweede rij helemaal rechts meer op een icoontje voor de Agenda, maar dat zijn dan weer "Taken". Vrijwel alle ongeselecteerde iconen zijn grafisch totaal anders vormgegeven dan de geselecteerde varianten. Dat schept veel onduidelijkheid.

Het menu van de T-Mobile Vairy Text loopt door over meerdere pagina's. Rechts is een scrollbalk in beeld die aangeeft waar je zit in het menu. Het menu is mooi vormgegeven en werkt erg intuïtief, ook op diepere niveau's.

In het menu van de T-Mobile Vairy Text blijven de iconen hetzelfde, of ze nu geselecteerd zijn of niet. Achter de geselecteerde functie komt een duidelijk wit vlak te staan.

Geheugen

Op de website van Hi wordt geadverteerd met "Uitbreidbaar geheugen". Dit komt erop neer dat het interne geheugen zo klein is (1MB) dat je er niet meer dan 6 foto's van circa 150 kb per stuk op kwijt kunt. Als je de mogelijkheden van deze telefoon als camera en muziekspeler optimaal wilt benutten, moet je er dus ook een geheugenkaartje bij kopen. Volgens de specificaties kun je in het toestel een micro-SD kaartje van maximaal 2 GB plaatsen. Het micro-SD slot zit onder de batterij en is niet van buitenaf toegankelijk. Het 8GB kaartje dat wij in het apparaat stopten werd echter zonder problemen uitgelezen. De Hi PrePay Messenger kan door de computer direct uitgelezen worden als apparaat voor massaopslag

De T-Mobile Vairy Text wordt door Windows Vista niet direct herkend als we het toestel aankoppelen en kiezen voor de modus "massa-opslag" (apparaat voor massaopslag). Wanneer we de software volledig geïnstalleerd hebben, kunnen we met de speciale software gegevens uitwisselen met de telefoon, maar als apparaat voor massaopslag wordt het toestel helaas nog steeds niet herkend. Dit maakt het uitwisselen van gegevens met de computer minder toegankelijk. Goed is wel dat van elke map direct aangegeven wordt welke bestandsformaten worden ondersteund. Zodra je een bestand kopieert waarvan het formaat niet wordt ondersteund, krijg je een waarschuwing. Zo hoef je dus niet onnodig bestanden op de telefoon te zetten die het apparaat toch niet kan uitlezen.

Sms'en met een qwerty toetsenbord

Beide toestellen hebben een volledig qwerty toetsenbord, daarmee gaat typen helaas niet vlekkeloos. De toetsjes zijn erg klein, je drukt met één vinger al snel 5 of 6 toetsen tegelijk in. Het blijft dus priegelen.

De T-Mobile Vairy Text heeft duidelijke losse toetsen die je met je vingers goed kunt onderscheiden. De tekstvoorspelling werkt erg prettig, al zijn een aantal dingen onhandig aan de tekstinvoer. Met de shift maak je bijvoorbeeld geen hoofdletters (dat moet met de caps lock), maar daarmee kies je juist voor de tekens bovenaan de knoppen: cijfers, leestekens, etc. Als je een woord typt dat niet in het woordenboek staat, maar dat onderdeel is van een woord dat wel in het woordenboek staat, dan word je gedwongen voor het langste woord te kiezen. Het woordenboek kent bijvoorbeeld niet het woord "soepel", maar wel het woord "soepeler", waardoor je alleen maar "soepeler" kunt typen om vervolgens de laatste twee letters met delete te verwijderen.

De toetsen van de Hi PrePay Messenger zijn minder duidelijk met je vingers te onderscheiden dan die van de T-Mobile Vairy Text. Een groot nadeel van de tekstinvoer dat bij het snel typen van twee gelijke letters, bijvoorbeeld in het woord "een", de tekstvoorspelling kiest voor de "ë", waardoor er "ën" in plaats van "een" komt te staan. "Gaan" wordt "gän", "woord" wordt "wörd", "wissen" wordt "wißen", etc. Als je de letters langzaam achter elkaar typt, is er geen probleem. Maar aangezien toestellen met qwerty toetsenbord toch vooral zijn voor mensen die snel berichten willen typen, zul je als gebruiker toch gauw tegen dit probleem aanlopen waar moeilijk aan te wennen valt.

Als er meerdere keuzes voor een letter zijn bevestigt de spatiebalk de keuze voor een letter. In de praktijk zorgt dat ervoor dat je vaak geen spatie krijgt als je op de spatiebalk drukt. Mocht je per ongeluk op terug drukken tijdens het schrijven van een bericht dan is er niets verloren. Ga je weer opnieuw naar bericht dan blijkt je deels getypte bericht bewaard.

Fotograferen

Beide toestellen hebben een camera. De Hi PrePay Messenger heeft een 1,3 megapixel camera en de T-Mobile Vairy Text een 2,0 megapixel camera. De kwaliteit van de foto's is matig.

De Hi PrePay Messenger heeft een handige sneltoets om de camera snel gereed te hebben: naar boven klikken met de navigatietoets (vanaf het startscherm) start de camera direct. Ook de T-Mobile Vairy Text heeft een sneltoets voor het direct opstarten van de camera. In de beelden van de Hi PrePay Messenger zit veel ruis, de foto's zijn onscherp (geen autofocus) en met weinig omgevingslicht is fotograferen moeizaam. De T-Mobile Vairy Text camera heeft dezelfde bekende problemen als de Hi PrePay Messenger, toch zijn de foto's van dat toestel een stuk beter.

We vergeleken de foto's van de twee toestellen met opnames van de Nokia N97; een toestel met een goede camera. Conclusie: de opnames van de geteste prepaids halen het in de verte niet bij die van de Nokia N97, maar dat mag je gezien het enorme prijsverschil ook niet verwachten. Met beide toestellen kun je ook video opnemen, maar de kwaliteit daarvan stelt weinig voor.

Hi PrePay Messenger

T-Mobile Vairy Text

Nokia N97

Muziek luisteren

De muziekfuncties van de twee toestellen hebben veel overeenkomsten. Allebei hebben ze een FM-radio van aardige kwaliteit waarmee je ook muziek kunt opnemen. Helaas zijn de opnames van de radio slecht, dus daar hoef je het niet voor te doen. De koptelefoon aansluitingen zijn niet standaard (beide mini-USB), waardoor je gebonden bent aan de meegeleverde oordopjes. Beide toestellen hebben ingebouwde speakertjes. De Hi PrePay Messenger overstuurt het geluid op hoog volume. De T-Mobile Vairy Text klinkt ook op het maximale volume zeer acceptabel. Het volume kan bij beide telefoons behoorlijk hoog, wat ze geschikt maakt als gettoblaster.

De Hi PrePay Messenger heeft een muziekspeler die verschillende bestandsformaten probleemloos afspeelt. Volgens de specificaties ondersteunt de telefoon MP3, AMR, WAV en MIDI bestanden. De FM-radio kan automatisch de volgende zender opzoeken, maar door de onhandige navigatie van de FM-radio gaat dat niet lekker. De geluidskwaliteit van de radio is wisselend. Het aanpassen van het volume zit op een onlogische plek, namelijk met de + en de - op de lettertoetsen I en O. De mp3-speler doet het aardig, al moet je wel eerst de juiste map (op de geheugenkaart) aangeven voordat je muziek kunt afspelen.

De T-Mobile Vairy Text heeft een prima radio. De zenders kunnen gemakkelijk geprogrammeerd worden of automatisch worden opgezocht. Het volume zit op een logische plek: omhoog en omlaag met de navigatietoetsen. Ook de muziekspeler werkt soepel. De muziekcollectie wordt automatisch bij elkaar gezocht zowel afhankelijk van wat er in het interne geheugen staat als wat er op het micro-SD kaartje staat. Vervolgens kun je zoeken op album, artiest, genre, etc.

Internetten

Van telefoons in deze prijsklasse hoef je van de internetfunctie niet het nieuwste van het nieuwste te verwachten. De toestellen ondersteunen niet de nieuwste internet technologieën zoals Flash of hsdpa. Beide toestellen ondersteunen slechts gprs. Ook verwacht je maar een matige ondersteuning van websites, een trage navigatie, etc. De Hi PrePay Messenger voldeed in die zin aan onze verwachtingen, de T-Mobile Vairy Text overtrof echter al onze verwachtingen.

Surfen op de Hi PrePay Messenger gaat wat moeizaam en veel (mobiele) pagina's worden niet goed of slechts deels getoond. De Hi PrePay Messenger meldt vooral vaak "niet ondersteunde script in inhoud". Voor het echte internet is deze telefoon dus niet echt de moeite waard. Het af en toe opzoeken van bijvoorbeeld treintijden is echter prima te doen.

De T-Mobile Vairy Text verraste ons. De browser Opera Mini maakt een prettige navigatie mogelijk. Terwijl je typt worden er suggesties gedaan voor adressen, waardoor je vrijwel nooit het volledige webadres hoeft in te typen. Navigatie over de webpagina's gaat ook tamelijk soepel. Eerst wordt de volledige pagina ingeladen, waarna je met de focus in kunt zoomen op het gewenste pagina onderdeel. Met de navigatietoetsen navigeer je makkelijk door de links op de pagina.

Abonnementen

Beide toestellen zijn prepaids en dus ook gesimlocked. PrePaid internet is schreeuwend duur. Als je vaak wilt internetten, dan kun je maar beter een ander toestel kiezen.

T-Mobile Vairy Text

Bij de T-Mobile Vairy Text heb je €15 beltegoed waarvan €10 via het T-Mobile beloningsprogramma (dit komt erop neer dat je out of the box €5 euro beltegoed hebt goed en wel zonder moeilijk doen). Voor het internet betaal je met een prepaid maarliefst €1 per mb met een maximale snelheid van 384/64 Kbps. Je gebruik van internet in Nederland wordt per sessie vastgesteld en naar boven afgerond op 200 Kb of een veelvoud daarvan. Je betaalt maximaal €2,50 per dag.

Hi PrePay Messenger

Bij de Hi PrePay Messenger krijg je €10 PrePay-tegoed. Internet via GPRS kost €0,30 per Mb, dus die €10 jaag je er met GPRS zo doorheen. Ook kun je bij de PrePaid een internetbundel nemen van €9,95 per maand die maandelijks van je prepaid tegoed wordt afgeschreven: Hi PrePay eindeloos online.

Conclusie

De T-Mobile Vairy Text is de duidelijke winnaar op alle fronten. Voor de prijs van €85 presteert het toestel ver boven verwachting. Het toestel ligt prettig in de hand en heeft een helder scherm met frisse kleuren. Het menu ziet er gelikt uit en de telefoon is makkelijk te bedienen. Het qwerty toetsenbord is wat priegelig, maar de goede tekstvoorspelling voor het schrijven van berichten maakt veel goed.

De slechte inkijkhoek van de Hi PrePay Messenger (€90) maakt het toestel onprettig in gebruik. Ook de tekstinvoer is onhandig, waardoor het qwerty toetsenbord te weinig toegevoegde waarde heeft. De iconen in het menu zijn onlogisch vormgegeven. Het interne geheugen is zo klein (1MB) dat je zonder extra geheugenkaart al gauw tegen de grenzen van de opslagcapaciteit oploopt.

