Zo print je vanuit Android of Apple iOS

Printen vanuit Android

Vanuit apps afdrukken

Om vanuit een Android-app te printen, selecteer je het menu-item ‘Afdrukken’. Het kan per app verschillen waar dit staat. Meestal moet je hiervoor op het symbool voor ‘Menu’ (3 horizontale streepjes) of ‘Meer’ (3 puntjes onder elkaar) tikken en vervolgens op ‘Afdrukken’ tikken. Soms is het nodig om eerst op ‘Delen’ te tikken voordat de optie ‘Afdrukken’ verschijnt. Selecteer vervolgens jouw printer uit de lijst met printers.

Niet alle apps op Android ondersteunen de optie om te printen. Als een app deze mogelijkheid niet biedt, kun je als alternatief een schermafbeelding maken. Dit doe je door de 'aan/uit' knop en 'volume omlaag' knoppen tegelijk enige seconden in te drukken. Vanaf Android 9 Pie is het voldoende om de aan/uit-knop een tijdje in te drukken. Er verschijnt dan een knopje 'screenshot'. Je kunt de gemaakte schermafbeelding dan via de standaard Foto-app afdrukken.

Let op: Android is niet altijd hetzelfde op apparaten van verschillende merken en op apparaten met verschillende Androidversies. Hierdoor staan menu-items soms op een andere plek of heten ze anders. Dan staat er bijvoorbeeld ‘Printen’ in plaats van ‘Afdrukken’.

Printen vanuit Android kan op 3 manieren

Op een smartphone of tablet met Android kun je op 3 manieren een printer gebruiken:

Printen vanuit iOS met Apple AirPrint

Met elke iPhone, iPad of iPod touch kun je printen zonder eerst een app te installeren.

Hiervoor moet de printer via wifi of met een ethernetkabel verbonden zijn met hetzelfde netwerk als je iOS-apparaat. Ook moet de printer AirPrint ondersteunen. De meeste printers die tegenwoordig te koop zijn, ondersteunen AirPrint. In onze vergelijker geven we per printer aan of deze geschikt is voor AirPrint.

Vanuit apps afdrukken

Om vanuit een iOS-app te printen, gebruik je het deelsymbool (vaak aangeduid met een pijltje naar links of een vierkantje met een pijltje omhoog) of het symbool voor 'Verder' (3 puntjes naast elkaar). Selecteer vervolgens het printericoon, of 'Druk af'. Als de printer niet automatisch verschijnt, selecteer je ‘Kies printer’ en kies je ‘Druk af’.

Om de afdruktaak te bekijken of te annuleren, open je de appkiezer en selecteer je 'Afdrukken'. Je opent de appkiezer door de thuisknop twee keer achter elkaar in te drukken. De thuisknop ontbreekt op de iPhone X, XS, XS Max, XR en iPhone 11. Op die smartphones open je de appkiezer door vanaf de onderkant omhoog te vegen naar het midden van het scherm en je vinger daar even stil te houden.

