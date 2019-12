Problemen met de mail-app in iOS 11

Nieuws|Na het installeren van de iOS 11-update die sinds gisteren beschikbaar is, hebben meerdere iPhone- en iPad-gebruikers problemen met het versturen van e-mails in Apple’s eigen Mail app. Het gaat specifiek om gebruikers met een Microsoft Outlook-, Office 365- of Exchange-account.

Het gaat mis bij het versturen van e-mails. Gebruikers krijgen de foutmelding ‘Cannot Send Mail. The message was rejected by the server’ (Mail versturen niet mogelijk. Het bericht werd afgewezen door de server). Wie kampt met dit probleem kan tijdelijk de Mail app vervangen voor de Outlook app, van waaruit het wel mogelijk is om mails te verzenden.

Apple is op de hoogte

Apple is op de hoogte van het probleem en werkt samen met Microsoft om het te verhelpen, maar het is nog niet duidelijk wanneer er een definitieve oplossing voorhanden is. Niet alle gebruikers hebben er last van. Het gaat om problemen met een specifieke mailserver van Microsoft, die werkt via een afwijkend mail-protocol (EAS). Andere servers, die via het standaard IMAP- of POP-protocol werken, doen het nog wel.

