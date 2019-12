Samsung Galaxy Note 4: Review

De eerste Galaxy Note kwam uit in 2011 en had een 5,3 inch-cherm. Het grote toestel was in die tijd maar een ongewenste gast op het feestje van de 3,5 inch-en 4 inch-martphones. Inmiddels zijn we 3 jaar verder en zijn smartphones met schermen boven de 5 inch eerder regel dan uitzondering. Zelfs Apple is om en heeft een 5,5 inch grote iPhone 6 Plus uitgebracht. Eens kijken hoe de Note 4 presteert.

Conclusie

De Samsung Galaxy Note 4 is een toptoestel. Het toestel heeft een luxe uitstraling en voelt zeer stevig aan. Het prachtige scherm is ideaal om content mee te consumeren, zeker in de trein of thuis op de bank. Om sportprestaties te meten is een telefoon van dit formaat minder praktisch. Samsung heeft de gebruiksmogelijkheden en verfijning van de stylus nog verder uitgebreid en is op dit punt zeker uniek. Maar het wordt bij een toestel als deze pas een toegevoegde waarde als je het echt gebruikt, en dat begint bij relatief eenvoudige toepassingen als het snel maken van een aantekening of het selecteren van een tekst. Doe je dat niet dan zijn er inmiddels veel andere grootscherm-smartphones om uit te kiezen.

De Note 4 lijkt een waardige opvolger van de Note 3, een toestel dat al hoog scoort in onze vergelijkende test. Of de Note 4 daadwerkelijk beter is dan de Note 3 weten we na de lab-test waar op het eerste gezicht onzichtbare aspecten zoals ontvangstkwaliteit, accuduur en duurzaamheid worden getest. Producten worden niet alleen maar beter weten we uit ervaring, en de Note 4 heeft een aantal ontwerpveranderingen die negatief kunnen uitpakken. Het scherm met de hogere resolutie verbruikt meer energie, en een metalen behuizing is gevoeliger voor schade bij de valtests.

Design

Samsung gebruikt al jaren plastic voor de behuizing van zijn smartphones. Hoewel plastic ook voordelen met zich meebrengt zoals een licht gewicht en een mindere gevoeligheid voor krassen, voelt het vaak ook goedkoop aan. Ook de Note 3 bestond geheel uit kunststof. Maar die tijden zijn voorbij. De Note 4 heeft een metalen rand en dat geeft het apparaat een luxe uitstraling. De rand is over de gehele linie aan twee kanten afgeslepen voor wat extra franje.

Het toestel voelt ook een stuk steviger aan dan zijn voorganger, de stijfheid is hoger. Overigens is er met de stevigheid van de Note 3 weinig mis, uit een door de Amerikaanse Consumentenbond bleek dat van 6 toestellen de Note 3 de sterkste was.

De Note 4 is door het metaal wel ietsje zwaarder geworden dan de Note 3, maar dat is niet storend. Ondanks de grootte is er nog goed grip op het toestel te krijgen. De achterkant heeft nog steeds de neppe lederlook maar met dit keer wel met een luxer patroontje. De niet door iedereen gewaardeerde stiksels die we nog op de Note 3 zagen heeft Samsung in de ban gedaan.

Scherm

Met een resolutie van 1440 bij 2560 pixels heeft de Note 4 een superscherp scherm: de pixeldichtheid komt uit op een 'duizelingwekkende' 515 pixels per inch: hoe dichtbij je ook kijkt, een enkele pixel kun je niet zien. Dat betekent dat foto's, video's en vooral tekst haarscherp zijn op dit scherm. In combinatie met de prachtige kleuren en de diepe zwarttinten, maakt dat het kijken naar dit scherm tot een ware beleving.

Het scherm zou nog steeds beter kunnen. Wie het toestel in portretstand houdt en het toestel naar achteren kantelt, ziet dat witte vlakken een blauwige tint krijgen. Dat zie je ook als het toestel plat op tafel ligt en je er iets schuin voor zit. Toch is dit maar een klein bezwaar.

Met het scherm van de Note 4 zit je dus goed. Maar het verschil met het scherm van de Note 3 is niet groot. Ook dat scherm toont met een resolutie van 1920 bij 1080 pixels haarscherpe beelden en heeft mooie kleuren. In de praktijk is het verschil tussen de schermen dus nauwelijks zichtbaar.

De extra hoge resolutie van het scherm komt natuurlijk pas tot zijn recht als ook de content - bijvoorbeeld de video's op Youtube - ook in deze resolutie zijn gemaakt. Dat soort content is nu nog schaars, al komt er steeds meer bij. De hoge resolutie maakt het ook mogelijk om een 3D-ervaring te creëren via een speciale bril. De lenzen die het beeld uitvergroten laten bij lage-resolutieschermen duidelijk pixels zien. Maar op een scehrm van 1440 bij 2560 is dat een stuk minder zichtbaar. Toch zal het nog wel even duren voordat je op deze manier het Journaal van 8 uur zult kunnen of willen ervaren.

Prestaties

De Note 4 beschikt over een snelle 2,7 GHz quadcore-processor en 3 GB aan werkgeheugen. Door het grote werkgeheugen kun je meerdere apps gebruiken zonder dat de boel vertraagt. Zo konden wij 3 grafisch zware games tegelijk spelen zonder dat er problemen optraden.

Veel werkgeheugen is ook van belang bij opeenvolgende systeemupdates; die vragen daar nogal eens extra inspanningen van. Met 3 GB is er minder kans dat het langzaam zal worden, in theorie kun je met de Note 4 lang vooruit, net als met de voorganger overigens.

Camera

De 13 megapixel-camera uit de Note 3 is vervangen door een nieuwe 16 megapixel-camera. Ook de resolutie van de camera aan de voorkant is opgeschroefd, van 2 megapixels naar 3,7 megapixels. De nieuwe sensoren laten meer licht binnen en leveren betere foto's op dan de foto's gemaakt met de Note 3.

Wat verder opvalt is de snelheid van de camera. Opstarten, focussen, en het nemen van een foto, alles gebeurt razendsnel. Vooral de snelle autofocus is fijn. In miniseconden verleg je de focus naar een ander object.

Met de camera aan de achterkant konden we al langer een panoramafoto maken. Nu kan dat ook met de camera aan de voorkant. Zo kun je iedereen op de welbekende selfie krijgen. In de praktijk blijkt dat toch wat lastig. De beweging die je moet maken is wat onnatuurlijk en zorgt ervoor dat het plakken van de beelden niet altijd even goed gaat.

Ook kun je nu een selfie nemen door je vinger op de hartslagsensor in de achterkant te leggen. Dat vergt wat oefening omdat je niet kunt zien waar je je vinger moet leggen, maar de optie is handig.

De Note 4 kent nu ook een optische beeldstabilisator. Die compenseert handbewegingen, en minder beweging betekent scherpere foto's vooral bij donkere omstandigheden. Foto's komen er hierdoor veel scherper uit bij eenzelfde beweging dan op de Note 3.

De Note 4 kan ook opnemen in een extreem hoge resolutie: 4K. Het resultaat is fraai, maar de filmpjes nemen erg veel ruimte in beslag. Een filmpje van 20 seconden neemt al zo'n 120 MB aan ruimte in.

S-Pen

De Note 4 onderscheidt zich van veel andere grote smartphones door de meegeleverde stylus. Het scherm is nu 2 keer zo drukgevoelig. Druk je iets harder op het scherm, dan zal de penstreep ook dikker worden. Het lijkt hierdoor meer alsof je op papier schrijft. Toch is het pen-op-glas gevoel nog niet verdwenen, een scherm blijft natuurlijk anders dan papier. Bepaalde taken zijn soms beter uit te voeren met de S-Pen dan met je vinger. Uiteraard is tekenen daar één van maar ook het selecteren van een stuk tekst gaat opvallend goed met de S-Pen.

De S-Pen is wel voor heel specifiek gebruik. Creatievelingen en notitiemakers kunnen alle kanten op met de S-Pen. Maar als doorsnee smartphonegebruiker zul je niet heel snel naar de S-Pen grijpen.

Batterijduur

De Galaxy Note 4 kent door zijn formaat een accu met een vrij grote capaciteit. De vele miljoenen pixels in het scherm vragen echter ook veel energie. Bij het maken van deze 1e indruk hield de Note 4 het ongeveer een dag vol bij intensief gebruik. De echte accuduur weten we na een meer gecontroleerde test die volgt als de Note 4 wordt meegenomen in de vergelijkende test.

Bij de Koreaanse concurrent LG ging de accuduur sterk omlaag bij de G3 (opvolger van de G2). Het belangrijke verschil? Een hoge-resolutiescherm. Dit zou eenzelfde verschil kunnen zijn tussen de Note 4 en de Note 3.

De Note 4 laadt wel lekker snel op, binnen een half uur kun je voor 50% aan energie bijtanken, maar ook de totale laadtijd valt mee. Om dit voor elkaar te krijgen volstaat een normale lader niet, Samsung levert er een iets dikkere lader bij die een hogere stroom kan leveren.

Kill Switch

De Note 4 is het eerste Samsung-toestel met een zogeheten 'Kill Switch'. Bij de instellingen kun je nu een zogenaamde heractiveringsvergrendeling aanzetten. Hiermee is een gestolen toestel op afstand terug te vinden, te wissen en te blokkeren. Een dief kan het toestel hierdoor niet meer terugzetten naar de fabrieksinstellingen en dus minder gemakkelijk doorverkopen. Ook blokkeert de functie de mogelijkheid dat de dief bij je foto's, documenten en andere privégegevens kan komen.

Minpunten

Zijn er dan geen minpunten aan dit toestel? Oh jawel. Zo is het ontgrendelen via de vingerscanner bijna niet te doen met één hand. De veegbeweging die je met je duim moet maken is lastig als je met die hand ook het toestel vasthoudt. Het snelst ontgrendel je dus door met de ene hand het toestel vast te houden en de ander te swipen. Maar erg gebruiksvriendelijk is dat niet.

De Note 4 kent ook twee aanraakgevoelige knoppen rechts en links van de homeknop. Als ze inactief zijn zie je ze niet waardoor je soms per ongeluk je vinger erop legt. Het gevolg is een ongewenste actie.

Wat is de Samsung Galaxy Note 4?

De Samsung Galaxy Note 4 is de opvolger van de Galaxy Note 3. Het toestel heeft nog steeds een 5,7 inch-scherm maar heeft een veel hogere resolutie dan de Note 3. Ook de rand is nu van metaal in plaats van plastic. Van binnen drijft een snelle 2,7 GHz processor de Note 4 aan.

Het toestel is vanaf nu verkrijgbaar voor €750.

Specificaties:

Besturingssysteem: Android 4.4.4 Kitkat;

Android 4.4.4 Kitkat; Beeldscherm: 5,7 inch (14,5 cm);

5,7 inch (14,5 cm); Resolutie: 1440 x 2560 pixels;

1440 x 2560 pixels; Pixeldichtheid: 515 ppi (extreem scherp);

515 ppi (extreem scherp); Gewicht: 176 gram;

176 gram; Afmetingen: 153,5 x 78,6 x 8,5 mm;

153,5 x 78,6 x 8,5 mm; Processor: 2,7 GHz quadcore;

2,7 GHz quadcore; Werkgeheugen: 3 GB;

3 GB; Opslagcapaciteit: 32 GB (+ microSD van maximaal 128 GB);

32 GB (+ microSD van maximaal 128 GB); Verbinding: wifi/3G/4G (LTE)/nfc;

wifi/3G/4G (LTE)/nfc; Camera achterkant: 16 megapixel;

16 megapixel; Camera voorkant: 3,7 megapixel;

3,7 megapixel; Prijs: €750;

€750; Verkrijgbaar vanaf: september 2014.

