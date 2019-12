Eerste indruk|De Samsung Galaxy S4 mini is een afgeslankte versie van de grotere Galaxy S4. Het compacte formaat maakt hem zeer geschikt voor mensen die een wat handzamere smartphone zoeken. Daarbij wordt wel ingeleverd op de kracht van de processor, de camera en functies van de telefoon. Ook het scherm is een stuk minder scherp. Desondanks is de S4 mini vlot en is het scherm nog steeds prettig om naar te kijken.

Samsung Galaxy S4 mini: review

De Samsung Galaxy S4 mini is een kleinere versie van de Samsung Galaxy S4. Met een richtprijs van €420 is dit een telefoon uit het hogere middensegment. Samsung levert de S4 mini in een mooi klein doosje met daarin een oplader, een micro usb-kabel en oordopjes.

Handzamer formaat

Wat als eerste opvalt aan de S4 mini is het formaat. Met een 4,3 inch scherm is deze telefoon een stuk kleiner dan de S4 (5-inch scherm) maar bijna even groot als zijn voorganger, de SIII mini (4-inch scherm). Voor het bedienen van de Galaxy S4 mini heb je dan ook geen basketballerhanden nodig. Bedienen met één hand is geen probleem en alle hoeken van het scherm zijn met je duim te bereiken. De telefoon glijdt dankzij zijn formaat makkelijk in je broekzak en weegt met een gewicht van 107 gram bijna niks.

Identiek design

Het design van de S4 mini is nagenoeg gelijk aan de grotere S4. Ook de mini is van plastic en heeft een verwijderbare achterklep. Net als bij de S4 zijn de schermranden erg dun waardoor de telefoon compact blijft, maar het schermoppervlak zo groot mogelijk is. Is er dan helemaal niks anders? Ja, aan de voorkant is de 'Air-gesture sensor' verdwenen. Met deze sensor, die wel op de S4 zit, bedien je de telefoon door verschillende handbewegingen te maken. Aan de onderkant is de microfoon voor spraak verhuisd van links naar rechts.

Minder pixels

Het scherm van de S4 mini heeft een pixeldichtheid van 256 ppi en heeft daarmee een goede scherpte. Het is dan wel een stuk minder scherp dan het Full HD-scherm van de Galaxy S4 (441 ppi), toch merk je daar maar weinig van. Leg je ze naast elkaar, dan zie je op normale kijkafstand bijna het verschil niet. Ga je inzoomen, dan zie je wel dat kleinere tekst beter leesbaar is op de S4. Concurrenten als de HTC One mini en de Xperia V hebben een iets scherper scherm dan de S4 mini.

Levendig scherm

Verder heeft de S4 mini een prima scherm. Het Super Amoled-scherm heeft een zeer hoog contrast en goede kijkhoeken. Kleuren zijn levendig maar een beetje overdreven. De maximale helderheid van het scherm kan beter. Toch is het scherm buiten in een beetje zonlicht nog prima af te lezen.

Nog steeds lekker vlot

De S4 mini heeft twee rekenkernen minder dan de S4 om taken uit te voeren. Toch is dat bijna niet te merken. Navigeren door menu's, video's afspelen en internetten gaat allemaal erg vloeiend en zonder haperingen. De S4 mini heeft ook geen probleem met zwaardere grafische games en multitasken. Bepaalde apps openen of een foto maken gaat wel langzamer dan op de S4. Maar hierbij gaat het vaak om één of twee seconden wat de S4 mini tot een zeer fijn en snel toestel maakt.

Gimmicks weg, niet getreurd

De S4 mini is compacter en goedkoper, maar heeft daardoor ook minder functies. Zo mist de S4 de 'Air-gesture sensor' aan de voorkant van de telefoon. Hierdoor is het niet meer mogelijk om met handgebaren de telefoon te bedienen. Scrollen en video's pauzeren met je ogen kun je ook vergeten. Missen doen we het niet. Uit onze review van de S4 bleek dat met je ogen scrollen in de praktijk nogal problematisch is en het makkelijker is om gewoon met je vingers te scrollen. Verder ontbreken de extra gevoeligheid van het scherm en de S-health functie om je gezondheid te meten. Laatstgenoemde kun je alsnog downloaden uit Samsungs' appstore.

Wat heeft ie dan wel?

Wat overgebleven is ten opzichte van het arsenaal aan functies van de S4, zijn de functie Smart Stay, de afstandsbediening voor tv en de S-apps. Met Smart Stay blijft het scherm actief zolang je ernaar kijkt. Met de afstandsbediening bedien je gemakkelijk je tv vanaf de S4 mini. Dit werkt zeer goed. Verder heeft de S4 mini ook iets wat de S4 niet heeft: een fm-radio.

Beperkte ruimte

De S4 mini is alleen verkrijgbaar in een variant met 8 GB intern geheugen waarvan er maar 5 GB overblijft voor de gebruiker. Het voordeel van de missende functies is dat deze in ieder geval geen ruimte innemen op het interne geheugen. Hierdoor heeft de S4 mini in verhouding 10% meer ruimte dan de Galaxy S4 (16 GB). Bij de S4 blijft er maar 9 GB over van de 16 GB. Het intern geheugen is vooral belangrijk voor het installeren van apps. Apps vragen steeds meer ruimte waardoor 5 GB toch een beetje karig is. Gelukkig is het geheugen wel uit te breiden met een geheugenkaartje waar je je foto's, video's en muziek op kwijt kunt.

8-megapixel camera

De 13 megapixel-camera van de grotere S4 wordt door velen geprezen. Hij maakt prachtige foto's met veel detail en prima kleuren. De vele extra opnamestanden en nabewerkingsmogelijkheden maken hem compleet. De S4 mini moet het doen met een 8-megapixel camera die veel topmodellen van vorig jaar ook hadden. De camera presteert echter prima en maakt natuurgetrouwe foto's met veel detail. Bij minder licht merk je wel dat de foto's iets minder goed zijn en af en toe ruis bevatten.

De prijs

De S4 mini heeft een adviesprijs van €499 maar is nu al bij veel webwinkels voor €420 verkrijgbaar. Ter vergelijking: de grotere Galaxy S4 kostte bij introductie €699 en is nu verkrijgbaar voor ongeveer €540. De HTC One mini zal bij zijn introductie ongeveer €449 kosten. Voor die prijs krijg je bij de HTC One mini wel een scherper scherm.

Dual-sim versie

Samsung heeft ook een dual-sim versie van de S4 mini uitgebracht. In dit toestel kunnen twee simkaarten worden gestoken. De S4 mini Duos is nog maar bij een beperkt aantal webwinkels verkrijgbaar en is iets duurder dan de normale S4 mini.

Wat is de Samsung Galaxy S4 mini?

De Samsung Galaxy S4 mini is het kleine broertje van het topmodel Galaxy S4 en de opvolger van de Samsung Galaxy SIII mini. De Samsung Galaxy S4 mini is verkrijgbaar voor zo'n €420. De S4 mini komt net als de S4 in de kleuren wit en zwart.

Belangrijke specificaties

Besturingssysteem : Android 4.2 jelly Bean + Samsung touchwiz UI;

: Android 4.2 jelly Bean + Samsung touchwiz UI; Beeldscherm : 4,3 inch qHD Super Amoled, Corning gorilla glass 3 (tegen krassen);

: 4,3 inch qHD Super Amoled, Corning gorilla glass 3 (tegen krassen); Pixeldichtheid : 256 ppi (goede scherpte);

: 256 ppi (goede scherpte); Gewicht : 107 gram;

: 107 gram; Afmetingen : 125 x 61 x 8,9 mm;

: 125 x 61 x 8,9 mm; Processor : 1,7 GHz Snapdragon 400 (dual-core);

: 1,7 GHz Snapdragon 400 (dual-core); Werkgeheugen : 1,5 GB;

: 1,5 GB; Opslagcapaciteit : 8 GB + microSD. Let op: van de 8 GB blijft slechts 5 GB over voor de gebruiker;

: 8 GB + microSD. Let op: van de 8 GB blijft slechts 5 GB over voor de gebruiker; Netwerk : wifi direct, wifi (802.11 a/b/g/n)/3G/4G (LTE);

: wifi direct, wifi (802.11 a/b/g/n)/3G/4G (LTE); Connectiviteit : micro-usb, Bluetooth 4.0 met A2DP, EDR;

: micro-usb, Bluetooth 4.0 met A2DP, EDR; Accu : 1900 mAh;

: 1900 mAh; Nfc : Ja;

: Ja; Infraroodsensor : Ja;

: Ja; Camera achterkant : 8 megapixel (autofocus + led-flits);

: 8 megapixel (autofocus + led-flits); Camera voorkant: 1,9 megapixel;

HTC One mini vs Samsung Galaxy S4 mini

We hebben de HTC One mini en de Samsung Galaxy S4 mini met elkaar vergeleken. Beide toestellen blinken uit op verschillende aspecten. Het is dan ook vooral een kwestie van smaak en prioriteiten als het gaat om een keuze tussen de twee. Het zijn beide indrukwekkende smartphones in een kleiner jasje.

HTC One mini

Samsung Galaxy S4 mini Formaat 132 x 63 x 9,3 mm

De HTC One mini is een wat langwerpige telefoon die ons doet denken aan de iPhone 5. De One mini is in alle dimensies een iets grotere telefoon dan de Galaxy S4 mini. 125 x 61 x 8,9 mm

De Samsung Galaxy S4 mini is korter, dunner en minder breed dan de HTC One mini. Dit maakt het een compactere telefoon. Design Aluminium

De One mini heeft een alumunium behuizing met een kunststofrand. Het aluminium is mooi, stevig en geeft een luxe gevoel. De kunststofrand is minder mooi en nogal dik maar beschermt wel goed tegen valstoten. Er is geen verwijderbare achterkant dus je kunt de accu niet vervangen.

Plastic

De S4 mini heeft een plastic behuizing en voelt wat goedkoop aan. De ronde vormen en het lichte gewicht zorgen er wel voor dat 'ie lekker in de hand ligt. De achterkant is verwijderbaar om zo de accu te vervangen.



Scherm Lcd 341 ppi

Prachtig scherm met natuurlijke kleuren, een hoog contrast en een hoge pixeldichtheid. Dit maakt hem scherper dan de Galaxy S4 mini en even scherp als de iPhone 5. Andere pluspunten zijn de goede kijkhoeken en realistische kleurweergave. Wit is mooi wit. Amoled 256 ppi

Minder scherp scherm dan de HTC One mini, maar bij een normale kijkafstand valt dit nauwelijks op. De Amoled-technologie zorgt voor een hoog contrast en levendige kleuren. Zwart is echt zwart op dit scherm. Wit heeft een wat blauwgroene gloed. Opslagruimte 16 GB

De HTC One mini komt alleen met 16 GB intern geheugen. Hiervan is 11 GB bruikbaar. Het geheugen is niet uit te breiden. 8 GB + microSD

De Samsung Galaxy S4 mini komt alleen in een 8 GB-versie waarvan 5 GB bruikbaar is. Het geheugen is wel uit te breiden met een SD-kaartje waar ook apps op geïnstalleerd kunnen worden. Camera 4-megapixel

De extra grote pixels laten veel licht binnen waardoor de camera goed presteert in donkere omstandigheden, beter dan de S4 mini. Bij veel daglicht zijn foto's minder scherp en soms flets. 8-megapixel

De Galaxy S4 mini schiet mooie foto's bij daglicht. Foto's zijn dan scherp en de kleuren zijn fraai. Op dit punt is de S4 mini duidelijk beter dan de One mini. In het donker maakt de S4 mini minder goede foto's. De foto's zijn dan niet zo scherp. Snelheid 1,4 GHz processor en 1 GB werkgeheugen

De HTC One mini is iets minder krachtig dan de Galaxy S4 mini. Maar je moet goed je best doen wil je het verschil merken. Het werkgeheugen is wel wat beperkt en kan een nadeel zijn bij multitasken en zware games. 1,7 GHz processor en 1,5 GB werkgeheugen

De Galaxy S4 mini is op papier de snellere telefoon van de twee. Het grotere werkgeheugen is ook zeker in het voordeel van de Galaxy S4 mini. Dit voorkomt dat het toestel gaat haperen bij zware taken en het draaien van veel apps. Geluid BoomSound

De BoomSound speakers van de HTC One mini geven een geluid dat tot nu toe door geen enkele andere smartphone is geëvenaard. De twee speakers richten het geluid naar je toe in plaats van je af. Degelijk geluid

De S4 mini heeft niet bijzonder maar degelijk geluid. De speaker zit echter aan de achterkant waardoor geluid soms lastiger is te horen, vooral als je hand erover heen zit of als je de mini op de tafel legt. Software Sense 5

HTC maakt gebruik van zijn eigen 'Sense 5' schil. Bij deze schil scroll je voornamelijk verticaal door menu's en apps. Andere eigenschappen zijn BlinkFeed en Zoe. BlinkFeed is een startscherm met daarop artikelen van diverse websites en social media berichten. Met Zoe maak je van je korte video-opnames een levendig clipje. TouchWiz

TouchWiz kenmerkt zich vooral door veel animaties (bijvoorbeeld rimpelend water) en diverse geluidjes. De Smart Stay-functie zorgt ervoor dat het scherm aan blijft zolang je er naar kijkt. Verder levert Samsung veel eigen S-apps mee zoals GroupPlay.

Extra's Fm-radio

De HTC One mini werkt niet als afstandsbediening voor de tv zoals de HTC One en de S4 mini dat wel kunnen. Ook is nfc, een contactloze communcatietechnologie, weggelaten. De One mini heeft wel een fm-radio. Afstandsbediening, nfc en fm-radio

De Galaxy S4 mini heeft in tegenstelling tot de One mini wel een afstandsbediening en nfc. De S4 mini heeft ook een fm-radio. Prijs €450

De HTC One mini is pas vanaf september verkrijgbaar. €420

De Samsung Galaxy S4 mini ligt al in de winkel.

