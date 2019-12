Eerste indruk|De Samsung Galaxy S6 is de 6e generatie in de succesvolle Galaxy S-reeks. Succesvol tot de S5, want de populariteit van dat model viel tegen. Reden voor Samsung om alle focus te leggen op de S6; op het Mobile World Congress in Barcelona werden geen andere apparaten aangekondigd. De druk is hoog voor Samsung om het topmodel aantrekkelijker te maken. Zelfs de duurste toestellen zijn niet zonder compromissen, zijn de vernieuwingen ook een verbetering?

Samsung Galaxy S6 en S6 Edge: review

Conclusie

Samsung breekt met de Galaxy S6, in meerdere opzichten met een verleden. Een mooier uiterlijk, meer oog voor detail. Vergeten we even wat Samsung heeft weggelaten in dit toestel, dan blijkt de S6 een zeer geslaagde combinatie van goed presterende onderdelen. Het is daarmee een zeer prettig toestel bij dagelijks gebruik.

De voorkeur gaat uit naar de S6, dus niet de S6 Edge, hoe mooi dit toestel er ook uit ziet.

Pluspunten S6 en S6 Egde:

Fraai afgewerkt toestel.

Zeer rappe bediening.

Goed werkende vingerafdrukscanner.

Snel opladen mogelijk.

Minpunten S6 en S6 Edge:

Camera steekt vrij ver uit de behuizing.

Geen SD-kaart lezer of verwisselbare accu.

Minpunten S6 Edge:

Ligt niet fijn in de hand.

Spiegelingen in het scherm.

Verkleuringen aan de randen.

Mogelijk hoge reparatiekosten bij glasbreuk.

Zeer mooi scherm

De oude Galaxy S5 had al een scherm met een prachtige kwaliteit. Een overtreffende trap kan een scherm met een nog hogere resolutie zijn en Samsung past nu dan ook een zogenaamd Quad HD-scherm toe. Echt verschil geeft dit alleen in combinatie met de nieuwste versie van de Gear VR-bril (virtual reality-bril). Zolang 99% van het smartphonegebruik zonder zo’n bril plaats gebeurt, lijkt dat een duurbetaalde reden.

Maar wie de S5 en de S6 naast elkaar ziet, moet toegeven dat het nieuwe scherm toch weer mooier oogt. Contrast en kleurweergave zijn verbeterd.Samen met haarscherpe tekst- en detailweergave is dit scherm echt een blikvanger.

Het nieuwe scherm verbruikt wel meer energie en dat heeft mogelijk impact op de accuduur.

Fraaie verpakking

Het ene kunststof is het andere niet. Samsung heeft dan ook in voorgaande modellen geëxperimenteerd met glanzend, mat, leerachtig en chroom-ogend kunststof. In een verkeerde dosering ziet kunststof er al snel uit als plastic, een ‘klacht’ die overal te horen was.

In 2014 gooide Samsung het over een andere boeg met een metalen behuizing, als eerste in de Galaxy Alpha en later in de Note 4. Nu is ook de S6 gegoten in een metalen behuizing. En het ziet er zeer fraai uit. De achterzijde is glas. Dat is minder gevoelig voor krassen, maar kan wel breken bij een val.

Het sterke punt van alle voorgaande Samsung modellen was: Een slanke en sterke behuizing en toch een verwisselbare accu. Helaas is Samsung hier met de S6 nu vanaf gestapt. De accu zit vast ingebouwd. De S6 gebruikt nu een nanosim-kaart in plaats van een microsim-kaart.

Google met een kleiner laagje Samsung

De software waar de Samsung Galaxy S6 op werkt is een strak ontworpen Android 5 met toch wat fraaie details. Samsung heeft inmiddels geleerd dat je ook knoppen en opties kunt weglaten bij een nieuwere generatie telefoon of software. Dat maakt de bediening eenvoudiger, maar ook handige opties verdwijnen dan soms. Zo kon je minder gebruikte camerastanden verbergen, maar nu niet meer. Ook kon je vele instellingen van het instellingenmenu laten zien als iconen, in een lijst, of als lijst gegroepeerd in tabbladen.

In de S6 is er slechts de lijstweergave. Gelukkig is het zelf bovenaan zetten van veel gebruikte instellingen gebleven.

Een onderscheidende gimmick op de S6: De iconen op het thuisscherm lijken boven de achtergrond te zweven, en als je het toestel draait wordt die suggestie versterkt door het bewegen van de achtergrond. Precies hetzelfde effect als in Apple’s iOS (Sinds 2013).

Wie grote schoonmaak wilt houden heeft nu meer mogelijkheden om iconen te verwijderen. Maar de software van Google, bijvoorbeeld Google Plus of Hangouts wordt niet verwijderd. Er is slechts een mogelijkheid om de software ‘uit te schakelen’.

Het niet vanaf aflevering vol willen laden met apps is te prijzen. Maar consequent is het niet. Een aantal Microsoft-apps surft voorgeïnstalleerd mee en je kunt ze wederom niet wissen. Dropbox - wel aanwezig op de S5 - is niet meer te vinden op de S6.

Smart Manager of reclamezuil

Ook de Smart Manager App en Widget kun je niet wissen van het apparaat. Het bestaat vooral uit functies die je ook zelf in de Playstore zou kunnen vinden.

Drie van de vier functies gaan over opslag, ramgeheugen, en accugebruik. Eigenlijk zijn dit functies waar je je bij zo’n duur toestel geen zorgen over zou moeten maken, maar ze geven toch wat meer inzicht en hier en daar wat hulp.

De vierde functie heet apparaatbeveiliging. Die zoekt naar mogelijke malware-bedreigingen, en is 'Powered by McAfee'.

Er staat een reclamelink onder deze woorden die leidt naar een reclamepagina met een 'speciaal aanbod'. Dit is een onwisbare app van een 3e partij. De telefoon wordt zo een reclamezuil en dat zien we liever niet.

Een unieke - vanuit de smart manager te installeren - optie is de zogenaamde 'My Knox'-omgeving. Knox is een extra beveiligde omgeving binnen Android. Handig voor bedrijven die standaard Android-toestellen niet vertrouwen, of voor consumenten die extra beveiliging van hun data zoeken.

Snel in gebruik

We hebben tijdens de test de S6 vol gezet met allerlei apps en niet gelet op het afsluiten ervan. Ook de Smart Manager hebben we niet gebruikt om geheugen vrij te maken. Het toestel is nauwelijks op haperen te betrappen. Bij apps waarbij heel veel gerekend moet worden - zoals Google Earth - kan het beeld wel schokken, maar het gaat hier wel om een extreem veelvragende toepassing.

De keuze voor 3 GB aan werkgeheugen is te prijzen. Werkgeheugen is van belang bij het goed laten werken van veel apps. Maar het is ook gunstig bij nieuwe versies van Android, die in combinatie met de extra fabrikantensoftware vaak steeds iets meer vergen van het werkgeheugen.

Vingerafdruk scanner

Waar de vingerafdrukscanner bij de S5 nog niet zo hielp om de telefoon snel te ontgrendelen, werkt dit in de S6 een stuk beter. Vegen over de knop hoeft niet meer. Gewoon erop houden volstaat. Daarmee wordt het ontgrendelen net zo makkelijk als bij bijvoorbeeld de iPhone 5s of hoger. In hoeverre de vergrendeling ook net zo veilig is, hebben we niet kunnen testen. Vingerafdrukken laat je op meer achter dan alleen de telefoon, in die zin zijn ze minder veilig dan een code.

Camera

In een toptelefoon hoort een zo top-mogelijke camera. In de S6 heeft Samsung een duidelijke stap vooruit gezet. Samsung vermijdt al te risicovolle innovatierichtingen, maar kiest vooral voor een zo goed mogelijke kwaliteit van onderdelen en een betere lens. Het resultaat is een zeer goed presterende camera, die zich kan meten met de beste smartphones op cameragebied.

Bij opnamen in donkere omstandigheden lukt het om nog redelijke kwaliteit over te houden. De software krikt de beelden soms wel iets te sterk op, qua kleur. Dan lijkt de prestatie indrukwekkend, maar het is minder realistisch.

In de afbeelding hieronder staan respectievelijk foto's van de iPhone 6, de Galaxy S5, en de Galaxy S6. De camera heeft een relatief grote lensopening (1.9). Daarmee kan er meer licht op de sensor vallen. Wie onderwerpen dichtbij fotografeert, kan meer verschil maken tussen scherpe en onscherpe delen.

De S6 laat de al goede S5 regelmatig achter zich. De camera is zeer snel te starten. Helaas missen we wel een speciale knop om foto’s te maken. Ook de camera aan de voorkant is verbeterd, en kan 5 megapixels maken.

De grotere lensopening laat deze camera ook beter presteren, voor bijvoorbeeld selfies in meer donkere omstandigheden.

Snel, of draadloos opladen

Al eerder gezien bij concurrenten, de Galaxy S6 heeft nu ook het snel opladen van de accu. Dit kan in theorie met alle accu’s in het begin van het opladen van een lege accu. Maar via ‘gewoon’ usb - met een gewone usb-lader - kan dat niet. Samsung levert er een speciale, wat dikkere lader bij, maar laden via een gewone lader kan gelukkig ook nog steeds.

Nog handiger is de mogelijkheid om draadloos op te laden. De telefoon moet wel precies midden op het plateau liggen, anders werkt het niet goed. In de eerste maand na de introductie van de S6 levert Samsung er een laadplateau bij. Daarna moet zo’n lader zelf aangeschaft worden. Deze zijn niet meer zo duur, voor zo'n €20 zijn ze al te koop.

Samsung Galaxy S6 versus Apple iPhone 6

De Galaxy S5 was niet het succes dat Samsung ervan verwacht had. Concurrent Apple daarentegen wist juist weer wat marktaandeel te winnen met de iPhone 6, de eerste iPhone met een groter scherm. Om het tij te keren moest er iets gebeuren. En Samsung maakte iets dat méér lijkt op de iPhone.

De opvallendste overeenkomsten sinds de S6:

Geen SD-kaartlezer meer.

Vaste accu.

Metalen behuizing.

Vingerafdrukscanner die in één keer afleest.

3D effecten in het thuisscherm.

Hoofdtelefoonaansluiting is van de bovenkant naar de onderkant verhuisd.

Wie twijfelt tussen de Samsung Galaxy S6 of de Apple iPhone 6 twijfelt eigenlijk over Android of iOS als besturingssysteem. Lees alles over de verschillen tussen de beide systemen.

Geen SD kaartlezer meer

Dat betekent dat je goed moet bedenken hoeveel geheugen je nodig hebt. De iPhone is er in 16, 64 en 128 GB varianten. De Galaxy S6 is er in 32 GB, 64, 128 varianten.

Hier heeft Samsung een streepje voor, de 16 GB bij de goedkoopste iPhone is snel te weinig, te meer omdat de iOS software zelf al 5 GB wegsnoept van de 16 GB.

Het ontbreken van een SD-kaartlezer heeft maar 1 voordeel: het gebruiksgemak gaat omhoog, je hoeft niet na te denken waar je apps of data plaatst.

Wat is de meerwaarde van de Galaxy S6 Edge?

Meerwaarde van de Edge?

De Edge is zonder meer een mooie toevoeging boven het standaard model. Maar mooi is niet hetzelfde als functioneel. In sommige gevallen zit de afgeronde rand juist in de weg, en levert het alleen nadelen op. Bedenk dit goed, als je de hoge meerprijs voor het Edge model overweegt.

Samsung brengt de Galaxy S6 uit in twee varianten. Een gewone S6. En een S6 edge. De Edge variant heeft een scherm dat aan de randen naar beneden bolt. Samsung bracht al eerder een ‘Edge’ model uit, namelijk de Note 4 Edge. Waar de Note 4 Edge bijna een collectors item leek, heeft Samsung nu juist alle marketing op de S6 Edge gericht.

Voordelen van het Edge model:

Signalen terwijl het toestel op zijn kop ligt

Klok, datum, nieuwsberichten naar wens op de rand

Nadelen van het Edge model:

Vrij scherpe randen maken het vasthouden niet prettig

Kijkhoek bij de rand niet perfect

Teksten vervormen dicht bij de rand

Bolling zorgt voor ongewenste spiegelingen

Functionaliteit in meegeleverde software blijft beperkt

Ligt niet prettig in de hand

Wie de gewone S6 of de oude S5 vasthoudt zal dat lang kunnen volhouden. Maar de S6 Edge is door de smalle rand enigszins scherp. Omdat je hem toch niet wilt laten vallen is enigszins vastknijpen de natuurlijke reactie. Maar dan blijkt het op de lange duur toch niet zo prettig vast te houden.

Er zijn een aantal eigenaardigheden van het Edge-systeem, die we niet als ‘nadeel’ kunnen bestempelen. Het zijn beslissingen van de ontwerper. Desondanks kunnen ze het het idee achter zo’n scherm teniet doen. Bij de Note 4 Edge was bijvoorbeeld maar een kant van het toestel van een afgeronde rand voorzien. Deze liep verder door naar beneden, daardoor waren er ook teksten op leesbaar, als het toestel (op de juiste manier) in een tas zat. Bij de S6 Edge loopt de rand nauwelijks naar beneden. Teksten aflezen vanaf de zijkant is onmogelijk. Jammer!

Over teksten gesproken. Bij het bekijken van normale apps, of webpagina’s, nemen die pagina’s niet echt afstand tot de gebogen rand. In sommige gevallen buigen de teksten soms een beetje naar beneden. Dat is op zijn minst wennen, en soms zelfs ronduit vervelend.

Extra functies van de Edge rand

Een van de aardige details, de Edge rand kan allerlei informatie laten zien. Wie vanuit standby-stand over de rand veegt, tovert een klokje, het weer, de datum en de accuvulling tevoorschijn. Wie dan nog eens veegt, maar nu van boven naar onderen, kan verschillende extra functies tevoorschijn halen. Bijvoorbeeld de laatst gemiste oproepen, een RSS feed, twitter-trendingtopics, beurskoersen of sportnieuws. Wie op zoek gaat naar nog meer ‘feeds’ kan teleurgesteld constateren dat er maar 3 extra zijn te downloaden.

Een scenario waarin dit soort feeds handig kunnen zijn is als bij een vergadering het toestel op tafel ligt. Naast de ene verlichte regel is het scherm discreet op zwart. Maar scrollen tussen de feeds moet wel met handigheid gebeuren, want achterliggende volledige apps openen direct als je niet scrolt maar tapt.

Zien wie er belt

Een andere functie van de Edge-rand is het kunnen toekennen van 5 contacten. Als het toestel op het scherm ligt en iemand belt, kun je aan de kleur zien wie het is. En door je vinger op de hartslagsensor - net naast de led-flits - te leggen zou je een telefoontje subtiel kunnen afwijzen.

De manier waarop is fraai, maar met alleen een gekleurd ledlichtje kan het natuurlijk ook. Het is instelbaar aan welke kant het toestel ‘oplicht’ maar dan moet het toestel ook wel met die gekozen kant naar je toe liggen anders zie je niets.

Waar bij de Note 4 de Edge-rand nog echt innovatief kon worden genoemd, is het aantal gebruiksmogelijkheden beperkt gebleven, en met de S6 zelfs minder geworden. De extra functionaliteit is te weinig om als echt aankoop argument te gebruiken.

Wat zijn de Samsung Galaxy S6 en S6 Edge?

De Samsung Galaxy S6, en de Galaxy S6 Edge zijn nieuwe topmodel-smartphones van Samsung. Ze volgen de in begin 2014 geïntroduceerde Galaxy S5 op.

De Samsung-smartphones hadden tot nu toe een kunststof behuizing. In de S6 past Samsung nu een metalen constructie toe, net zoals het al deed in de Note 4 en Alpha modellen. Het ontwerp van de S6 doet nu denken aan Samsung's grootste concurrent in dit segment, de Apple iPhone 6 en 6 plus.

In tegenstelling tot eerdere Galaxy modellen heeft Samsung nu glas gebruikt aan de voor- en achterkant. Samsung heeft in navolging van de Note 4 Edge, ook een Edge-variant van de S6 uitgebracht. Het scherm buigt aan de randen van het toestel ietsje naar beneden. Dit keer is de rand zowel links als rechts omgebogen.

Zoals dat hoort bij toptoestellen komen de meest geavanceerde technieken samen, de specificaties zijn dan ook een sterk punt. De uitgebreide testresultaten zullen ook worden toegevoegd aan onze productvergelijker.

Specificaties:

Beeldscherm: 5,1 inch.

5,1 inch. Resolutie: 1440 x 2560 pixels.

1440 x 2560 pixels. Pixeldichtheid: 577 ppi (extreem scherp).

577 ppi (extreem scherp). Gewicht S6: 138 gram.

138 gram. Gewicht S6 Edge: 132 gram.

132 gram. Afmetingen S6: 143,4 x 70,5 x 6,8 mm.

143,4 x 70,5 x 6,8 mm. Afmetingen S6 Edge: 142,1 x 70,1 x 7 mm.

142,1 x 70,1 x 7 mm. Processor: 1,5 GHz quadcore + 2,1 GHz quadcore.

1,5 GHz quadcore + 2,1 GHz quadcore. Werkgeheugen: 3 GB.

3 GB. Besturingssysteem: Google Android 5.0.2 Lollipop.

Google Android 5.0.2 Lollipop. Opslagcapaciteit: 32/64/128 GB.

32/64/128 GB. Verbinding: Wifi 802.11g/n/ac/3G/4G/4G+ (LTE-A).

Wifi 802.11g/n/ac/3G/4G/4G+ (LTE-A). Camera achterkant: 16 megapixel met optische beeldstabilisatie, lensopening 1.9.

16 megapixel met optische beeldstabilisatie, lensopening 1.9. Camera voorkant: 5 megapixel.

5 megapixel. Bijzonderheden: Vingerafdrukscanner, hartslagmeter, draadloos opladen, en versneld opladen via een speciale USB-oplader, krasvast Gorillaglass 4 voor- en achterzijde.

Vingerafdrukscanner, hartslagmeter, draadloos opladen, en versneld opladen via een speciale USB-oplader, krasvast Gorillaglass 4 voor- en achterzijde. Prijs S6 vanaf: €700.

€700. Prijs S6 Edge vanaf: €850.

€850. Verkrijgbaar vanaf: april 2015.

