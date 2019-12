Sjoprz-app: review

Conclusie

Sjoprz is een app voor iPhones en Android-telefoons die je onder andere helpt supermarktprijzen te vergelijken bij je dagelijkse boodschappen. Helaas kloppen de weergegeven prijzen niet altijd en van veel winkels ontbreken prijzen in de vergelijking. Ook het beloofde voedingsadvies is niet volledig. De app is ook best ingewikkeld in gebruik. We waarderen de intentie van de maker maar hij heeft dus nog wat huiswerk te doen voordat de app echt nuttig is.

Praktijktest

Op de website van Sjoprz staan de voordelen van de app opgesomd:



'Sjoprz is jouw hulp bij je dagelijkse boodschappen. Wil jij geld besparen? Of kies je voor gemak en besteed je graag minder tijd aan boodschappen doen? Of vind jij het vooral belangrijk dat je weet wat je eet en maak je het liefst gezonde keuzes? Voor jezelf en je omgeving? Waar jij ook voor kiest, Sjoprz helpt je erbij.'

Wij gingen boodschappen doen met Sjoprz om zelf te ervaren of deze claim terecht is.

Barcodes scannen

Geld besparen betekent prijzen vergelijken. Dat kun je met de app op je telefoon doen door barcodes in te scannen van producten in de supermarkt (met de camera van de telefoon) of door simpelweg de productnamen in te voeren. Dat laatste gaat in de praktijk nog het makkelijkst want heel wat keren werden de barcodes niet herkend bij het scannen. De hele tijd prutsen aan je telefoon en foto's maken van producten maakte een winkelchef tijdens ons testje nerveus: 'Wat bent u daar aan het doen?'.

Als je er even over nadenkt, is het eigenlijk logischer niet in de supermarkt de prijzen te vergelijken, maar thuis (of op het werk), vóórdat je gaat winkelen. Dan kun je nog strategisch de winkels kiezen waar je welk product aanschaft en sta je niet onnodig in de 'dure' winkel. Ook scheelt het onnodige ritjes naar die dure supers - en dus tijd.

Prijzen vergelijken

Op zich lijkt de app goed te werken. Je voert dus een product in door barcodes te scannen, of productnamen in te voeren (na een druk op het + teken). Daarna komt het product in beeld in alle varianten die de app kent. Neem Listirine mondwater (zie afbeelding rechts): je kiest de variant die je wilt kopen en je ziet direct dat de goedkoopste en de duurste winkel bij jou in de buurt 35 cent in prijs schelen voor dit product. Dat lijkt een nuttig advies!

Hamvraag is natuurlijk: klopt de prijsvergelijking? Het korte antwoord is: nee.

Steekproef

We hebben uiteenlopende producten in de app ingevoerd en zijn gewoon eens gaan kijken in de aangegeven supermarkten of de prijzen kloppen. Ook hebben we voor verschillende locaties gekeken of de supermarkten daar in de buurt wel naar voren komen in de app, met hun prijzen.

De steekproef leert:

Weergegeven prijzen kloppen niet altijd;

Een deel van de supermarkten wordt helemaal niet in de prijsvergelijking meegenomen, of heel beperkt.

Supermarkt Toont de app prijzen? Opmerking AH Ja Aldi* Beperkt Maar 1 prijs gevonden Boni Ja Afwijkende prijzen gevonden Coop Ja Afwijkende prijzen gevonden Deen Beperkt Afwijkende prijzen gevonden Dekamarkt Ja Afwijkende prijzen gevonden Dirk* Nee Emte Beperkt Hoogvliet Ja Jan Linders Ja Jumbo Ja Afwijkende prijzen gevonden Lidl* Beperkt Maar een paar prijzen gevonden MCD* Nee Nettorama* Nee Plus Ja Afwijkende prijzen gevonden Poeisz* Nee Spar Beperkt Vomar* Nee

Webwinkels

Wat opvalt:

De supermarkten mét een webwinkel (zoals Albert van AH) zitten wel in de prijsvergelijking;

De supers zonder webwinkel (in de tabel weergegeven met een *) zitten niet of nauwelijks in de prijsvergelijking, of beperkt (zoals Aldi en Lidl);

Ook de prijzen van supermarkten met een webwinkel kloppen niet altijd; mogelijk zijn de door Sjoprz verzamelde webwinkelprijzen niet meer 'vers'?;

We merken op dat de actuele aanbiedingen van de in de app vermelde supermarkten wel kloppen.

Voedingswaarde

Bij voedingsproducten toont de app soms wel en soms geen voedingswaarden. Onder meer het aantal grammen vet per 100 gram en de kilocalorieën. Bij natrium (zout) staat altijd een vraagteken bij die voeding (die wij hebben bekeken), terwijl zout bij overdaad op de lange termijn een dodelijk ingrediënt is (en we krijgen er allemaal te veel van binnen!). Nu willen wij dit niet de app aanrekenen, want veel voedingsfabrikanten willen niet transparant zijn over deze 'lekkermaker' in hun voeding. Maar dat de app-maker claimt 'gezonde keuzes' te helpen maken is net een brug te ver. Ook veel te zoute spullen belanden immers in je mandje, ook met deze app.

Boodschappenlijstje

De app laat je ook een boodschappenlijstje maken voor één of meerdere winkels. Op zich misschien handig, maar de app werkt niet zo intuïtief. Er zijn net iets te veel keuzes en verwarrende menunamen voor beginnende gebruikers. Je boodschappenlijst heet bijvoorbeeld 'Sjoplijst'; onnodig verhullend. Er is in de app een menu Mijn Favorieten en een Mijn Historie. Wanneer een product in een lijstje komt of misschien wel in allebei; het is niet direct duidelijk. Het is allemaal net te veel gepuzzel. Less is more!

De app-maker heeft nog het nodige huiswerk te doen. Advies: laat de onnodige toeters en bellen in de app weg, verbeter de bediening en focus op het ontwikkelen van een echt goede prijsvergelijker; een met dagverse prijzen die kloppen. Ook van supermarkten zonder webwinkel.

