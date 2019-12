Eerste indruk|De iPhone 4 heeft een accu die bij intensief gebruik snel leeg is. Biedt de Slim Pack for iPhone 4 uitkomst?

Slim Pack for iPhone 4: Review

Een filmpje kijken, een spelletje spelen, wat downloaden en de iPhone 4 vraagt al weer om voeding. Op zich geen probleem want meestal is er een oplaadpunt in de buurt. Problemen met de accuduur ontstaan op reis, bijvoorbeeld tijdens een lange vlucht. Om de tijd te doden gebruik je de iPhone meer, en is de accu sneller leeg. Opladen via netstroom is meestal geen optie.

A-Solar biedt een oplossing met de Slimpack for iPhone 4: een back-up accu in een beschermhoesje. De hoes kun je om de iPhone heen klikken. Aan de binnenkant zit een stekker waar je de iPhone op bevestigt.

De iPhone begint op te laden zodra hij op de stekker in de hoes wordt geplaatst. Tijdens het opladen valt de iPhone gewoon te gebruiken.

De accu heeft 1500 mAh (eenheid voor elektrische lading), net iets meer dan de batterij van de iPhone; die heeft 1430 mAh. Het opladen van de accu duurt ongeveer 3,5 uur.

Dun en licht

Het dunne ontwerp van de iPhone wil je niet teveel aantasten met een extra hoes. De Slim Pack weegt 55 gram en is 1,5mm dik, het maakt de iPhone niet te dik en zwaar.

Bijna dubbel zo lang

Volgens A-Solar verdubbel je met de accupack de gebruiksduur van een iPhone 4. We bekeken of dat daadwerkelijk zo is.

Om te meten hoeveel langer de iPhone effectief meegaat met de batterypack deden we een testje. We lieten eerst de accu van een iPhone 4 helemaal leeglopen. We hielden bij hoe lang het duurde tot de batterij leeg was. Vervolgens legden we de iPhone opnieuw aan de stroom. Met een volle accu en volledig opgeladen batterypack herhaalden we het testje nog eens. De uitkomst: met de Slim Pack is je iPhone 92% langer gebruiken.

Hoeveel langer je iPhone meegaat in de praktijk hangt af van het gebruik. Met het scherm op volle helderheid en intensief gebruik is de accu behoorlijk snel leeg.

Mini-usb

De Slim Pack en iPhone zijn via mini-usb te verbinden met je computer. Bestanden kun je zo synchroniseren in iTunes. Je hebt dan het kabeltje van de iPhone niet nodig.

Prijs en verkrijgbaarheid

De A-Solar Slim Pack voor iPhone 4 kost €50 (inclusief 3 losse bumperhoezen) en is onder andere te bestellen op de website van A-Solas.

Conclusie

De Slim Pack for iPhone 4 is handig op reis, bijvoorbeeld tijdens een lange vlucht. Het levert je bijna een verdubbeling van de gebruiksduur op.