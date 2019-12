Smartphone accessoires: een overzicht

Welke hoesjes zijn er voor je smartphone?

Backcovers : beschermen alleen de achterkant van je smartphone.

: beschermen alleen de achterkant van je smartphone. Bookcases of flipcases : beschermen de voor- en achterkant en kun je openklappen.

: beschermen de voor- en achterkant en kun je openklappen. Outdoor hoesjes : verpakken je smartphone helemaal. Vooral geschikt in ruige omstandigheden.

: verpakken je smartphone helemaal. Vooral geschikt in ruige omstandigheden. Bumpers : beschermen vooral de zijkant van het toestel.

: beschermen vooral de zijkant van het toestel. Waterbestendige hoesjes : beschermen je smartphone tegen water.

: beschermen je smartphone tegen water. Sleeves en pouches: hier schuif je de smartphone in en uit.

Bij iedere telefoon in onze smartphonetest zie je hoe valbestendig dat model is.

Welke opladers zijn er voor je smartphone?

Standaard (muur)oplader: deze krijg je vaak bij je nieuwe telefoon of tablet en steek je in het stopcontact.

deze krijg je vaak bij je nieuwe telefoon of tablet en steek je in het stopcontact. Snellader : een variant van de muurlader. Laadt een smartphone sneller op dan de standaard oplader. Je telefoon moet dit wel ondersteunen.

: een variant van de muurlader. Laadt een smartphone sneller op dan de standaard oplader. Je telefoon moet dit wel ondersteunen. Draagbare oplader: een draagbare batterij heet ook wel 'power bank'. Hiermee laad je een smartphone op als er geen stopcontact in de buurt is. De opladers variëren in capaciteit, aansluitingen en voltage. Ook bestaan er hoesjes met een extra batterij.

een draagbare batterij heet ook wel 'power bank'. Hiermee laad je een smartphone op als er geen stopcontact in de buurt is. De opladers variëren in capaciteit, aansluitingen en voltage. Ook bestaan er hoesjes met een extra batterij. Draadloze oplader: hier leg je een geschikte smartphone op. Je hoeft dan geen oplaadkabel in de smartphone te steken. Deze techniek heet Qi.

hier leg je een geschikte smartphone op. Je hoeft dan geen oplaadkabel in de smartphone te steken. Deze techniek heet Qi. Autolader: een USB -aansluiting in de auto of een lader die je aansluit op de sigarettenaansteker. Daarvoor kun je kiezen uit een model met een vaste usb-kabel of een versie waar 1 of meerdere kabels in passen.

een -aansluiting in de auto of een lader die je aansluit op de sigarettenaansteker. Daarvoor kun je kiezen uit een model met een vaste usb-kabel of een versie waar 1 of meerdere kabels in passen. Bureaulader: hierin zet je de smartphone overeind op je bureau, zodat je hem handig en snel afleest en bedient. Soms bevat deze 'dock' extra aansluitingen voor bijvoorbeeld luidsprekers.

Oordopjes of hoofdtelefoon voor je smartphone?

De witte earpods van Apple zijn het populairst, maar er zijn veel meer soorten:

Headsets zijn oordopjes met een microfoon in de kabel, zodat je ermee kunt bellen. Meestal kun je er ook de telefoon mee opnemen, je muziek bedienen en de spraakassistent gebruiken. Deze oordopjes krijg je meestal bij een nieuwe smartphone.

zijn oordopjes met een microfoon in de kabel, zodat je ermee kunt bellen. Meestal kun je er ook de telefoon mee opnemen, je muziek bedienen en de spraakassistent gebruiken. Deze oordopjes krijg je meestal bij een nieuwe smartphone. In-ear oordopjes druk je in je oor, waardoor ze stevig vast zitten en je minder last hebt van omgevingsgeluid of wegglippend geluid.

druk je in je oor, waardoor ze stevig vast zitten en je minder last hebt van omgevingsgeluid of wegglippend geluid. Oordopjes met een oorhaak zijn handig voor sporters. Deze plaats je achter je oorschelp, waardoor ze minder snel uitvallen.

zijn handig voor sporters. Deze plaats je achter je oorschelp, waardoor ze minder snel uitvallen. Oordopjes met een oorclip worden vastgeklemd in je oorschelp. Voor de Apple Earpods zijn er sprng opzetclipjes te koop.

worden vastgeklemd in je oorschelp. Voor de Apple Earpods zijn er sprng opzetclipjes te koop. Hoofdtelefoons hebben een band over je hoofd of in je nek.

hebben een band over je hoofd of in je nek. Bluetooth hoofdtelefoons en oordopjes hebben geen draden en kabels, maar een oplaadbare batterij.

Welke functies kan schermfolie hebben?

Beschermende folie op je scherm is in principe niet nodig, aangezien vrijwel alle smartphoneschermen zeer krasbestendig zijn. Maar er zijn ook schermfolies met een andere functie:

Matte screen protector . Ideaal in direct zonlicht, omdat de doffe laag spiegelingen en schitteringen voorkomt.

. Ideaal in direct zonlicht, omdat de doffe laag spiegelingen en schitteringen voorkomt. Privacy screen protector . Het scherm is alleen recht van voren leesbaar, zodat omstanders niet vanaf de zijkant kunnen meekijken.

. Het scherm is alleen recht van voren leesbaar, zodat omstanders niet vanaf de zijkant kunnen meekijken. Glazen screen protector. Vangt bij een val op het scherm (deels) de klap op. De screen protector breekt, maar het beeldscherm (afhankelijk van de val) niet.

Autohouders met of zonder laadfunctie?

Gebruik je een smartphone in de auto, dan kun je die met een houder bevestigen op de voorruit of het dashboard. Ze zijn er met of zonder laadfunctie. Soms kun je een oplaadkabel erin klikken, die je dan verbindt met de usb-aansluiting in je auto of met een usb-autolader voor in de sigarettenaansteker.

Sommige telefoonhouders zijn voor specifieke smartphones, andere zijn universeel. Let op dat de knoppen van je smartphone nog bereikbaar zijn en dat de houder genoeg klemt.

Sommige houders zijn draaibaar, waardoor je de smartphone kunt gebruiken in de staande of liggende modus.

Welke soorten aanraakpennen zijn er?

Een aanraakpen is een alternatief voor het bedienen van het aanraakscherm met je vinger. Bij sommige smartphones ontvang je een aanraakpen en bijbehorende software. Die is dan geschikt voor het maken van schetsen of aantekeningen. Het aanraakgedeelte van de pen varieert in dikte. Enkele aanraakpennen zijn ook drukgevoelig. Ze detecteren hoe hard je op het scherm drukt en vertalen dat in de dikte van de lijn.

Wat kun je met minilenzen?

Met een minilens, zoals de Ollo Clip, geef je leuke effecten aan foto's. Er zijn verschillende soorten minilenzen:

Fisheye-lens : hiermee maak je foto's onder een hoek van 180 graden.

: hiermee maak je foto's onder een hoek van 180 graden. Macrolens : hiermee kun je objecten van dichtbij beter fotograferen.

: hiermee kun je objecten van dichtbij beter fotograferen. Groothoeklens: om mooie panorama's mee vast te leggen.

Wat kun je met SD-kaarten ?

Veel smartphones met Android hebben een ingang voor microSD-kaarten. Daarmee kun je de opslagruimte uitbreiden, maar dit is niet altijd mogelijk. Vergelijk smartphones om per model te zien of je apps kunt installeren op het microSD-kaartje.

Wat doen connectoren?

Via connectoren verbind je een smartphone via kabels en adapters met andere apparaten. Zo kun je een smartphone verbinden met je televisie, sd-kaartlezer, usb-apparaat en monitoren.

Draagbare speakers voor je smartphone

Draagbare speakers variëren in formaat. Je kunt verbinding maken met de speaker via een kabel met een 3,5 mm jack of draadloos via bluetooth, wifi of Apple AirPlay.

Smartwatch of activity tracker?

Een smartwatch toont inkomende berichten, e-mails en muziek van je telefoon op je horloge. Met sommige smartwatches kun je ook bellen. Net als activity trackers meten de meeste smartwatches via sensoren allerlei lichamelijke data, zoals je hartslag of het aantal stappen dat je op een dag zet.

Een activity tracker meet dag en nacht. Ze zijn er met of zonder scherm. Met de bijbehorende app op je smartphone analyseer je verzamelde data van je smartwatch of activity tracker.

