Eerste indruk|De Sony Xperia XZ2 Compact is er voor wie liever een kleine dan een grote smartphone heeft. Er zijn weinig handzame 5-inch smartphones te vinden met dezelfde krachtige hardware als de XZ2 Compact. Is klein niet je ding? Dan zijn er voor dezelfde prijs betere toestellen te vinden.

Voor liefhebbers van kleine smartphones

De markt voor luxe Android-toestellen t/m 5 inch wordt steeds kleiner. Wie op zoek is naar een klein toptoestel komt daarom al snel uit bij de Sony Xperia XZ2 Compact. Deze 5-inch smartphone heeft misschien een licht gedateerd uiterlijk maar is van binnen erg modern. Hij is razendsnel, heeft een zeer mooi beeldscherm en een camera met veel mogelijkheden en een goede fotokwaliteit. Voor een smartphone die inzet op superieure audio is het wel jammer dat de 3,5 mm hoofdtelefoonaansluiting ontbreekt.

Ben je niet per se op zoek naar een kleine smartphone, dan zijn er voor €600 betere Android-toestellen te vinden, zoals de Samsung Galaxy S8.

Uiterlijk

Grote schermen, dunne behuizingen en schermranden met inkepingen. Sony trekt zich met het mollige ontwerp van de Xperia XZ2 Compact weinig aan van de huidige smartphonetrends. Dat is verfrissend om te zien, al zal niet iedereen de ietwat gedateerde designkeuzes kunnen waarderen. De XZ2 is opvallend dik en aan de zware kant voor een kleine smartphone. Het overtreft daarin zijn voorganger, de XZ1 Compact. Met 163 gram weegt de XZ2 evenveel als de veel grotere Samsung Galaxy S9. Dat voel je wel als je hem in je broekzak doet. Die extra baggage zit vooral in de bolle afwerking van de achterkant en de zijkanten van het toestel en helaas niet bijvoorbeeld in een grotere accu dan in de XZ1 Compact. Desondanks ligt de XZ2 Compact door zijn beperkte afmetingen en ronde vormen prettig in de hand.

Beeldscherm: 5-inch 'bioscoop'

De XZ2 Compact heeft een 5-inch scherm (12,7 cm) dat je makkelijk met een hand kan bedienen. Het display heeft een lange 18:9-beeldverhouding, wat vooral prettig is bij het kijken van video's. Ook hoef je daardoor niet zoveel te scrollen door internetpagina's. Op de kwaliteit van het scherm valt weinig aan te merken. De XZ2 Compact heeft een scherper (full hd) beeld dan zijn voorganger (720p), dat er mede dankzij de HDR-ondersteuning erg mooi uitziet. Sony heeft het zelf over 'bioscoopentertainment in de palm van je hand', maar dat vinden we dan weer wat ver gaan voor zo'n klein scherm.

Vingerafdrukscanner aan de achterkant

Je kunt het toestel ontgrendelen via de vingerafdrukscanner aan de achterkant. Die is op zich goed bereikbaar maar we vinden de oplossing in de XZ1 Compact fijner werken. Daar zit de vingerafdrukscanner in de aan/uit-knop aan de zijkant van de telefoon, waardoor je hem kunt ontgrendelen zonder de telefoon op te hoeven pakken. Dat werkt wat ons betreft in de praktijk net even wat prettiger.

Goed geluid, geen hoofdtelefoonaansluiting

Ook de 3,5 millimeter hoofdtelefoonaansluiting van de XZ1 Compact is bij zijn opvolger helaas gesneuveld. Om je oordopjes of hoofdtelefoon op de XZ2 Compact aan te sluiten ben je overgeleverd aan een bluetooth verbinding of de USB C-aansluiting, waarvoor Sony een ietwat onhandig verloopkabeltje meelevert. Sony zet bij de XZ2 Compact wel sterk in op de audio, met termen als High-Resolution Audio, Clear Bass, ClearAudio+ en S Force Front-surroundtechnologie. Het geluid dat het toestel doorgeeft naar je oortjes klinkt in ieder geval best goed. Ook de stereo speakers produceren voor een smartphone relatief goed geluid.

Erg snel voor een kleine smartphone

Zoals je van een telefoon van €600 mag verwachten, zijn de prestaties van de Xperia XZ2 Compact zeer goed. De snelle Qualcomm Snapdragon 845-processor en 4GB aan werkgeheugen zorgen ervoor dat de telefoon altijd snel reageert op aanraking en maken hem prima geschikt voor zwaarder gebruik zoals Facebook en het spelen van een spelletje. De keuze voor zo'n snelle chip is opvallend, aangezien we zelden nog een toptoestel met scherm van 5 inch of kleiner tegenkomen. De meeste premium smartphones hebben een scherm van minimaal 5,5 inch. Verder heeft de telefoon een relatief ruime 64GB aan opslaggeheugen, dat je kunt uitbreiden met een microSD-geheugenkaart.

Camera's

De Xperia XZ2 Compact heeft een 19 megapixel camera aan de achterkant en een 5 megapixel selfiecamera. De bediening van de camera app is redelijk snel en je kunt foto's maken via een aparte knop aan de zijkant van het toestel. De fotokwaliteit is goed, maar het duurt soms wel even voordat de camera scherp stelt.

Ook heeft de camera een paar leuke functies. Zo kun je filmen in slowmotion, met 960 beelden per seconde (fps). Ook kun je foto's maken met een scherp versus onscherp bokeh-effect. Vooral die slow mo-opnames zijn een leuke toevoeging, die we eerder ook zagen in de XZ Premium. Verder heeft de XZ2, net als zijn voorganger, de 3D Maker app. Hiermee maak je 3D-scans van gezichten en voorwerpen en deze kun je vervolgens gebruiken in andere apps of delen met anderen.

Een minpunt is dat de camera erg warm kan worden als je hem langdurig gebruikt. Sony geeft je vooraf een waarschuwing van dit risico en zet de app uit als temperatuur te ver oploopt. Dit zagen we eerder ook al bij een andere smartphone van Sony, de Xperia XA.

Android 8.0 en Xperia Assist

Het nieuwe toestel van Sony draait op Android 8.0 in plaats van de nieuwste versie, 8.1. Toen we de smartphone voor het eerste aanzetten stond er weliswaar een grote update klaar, maar helaas niet naar Android 8.1. Wel is de telefoon voorzien van een recente beveiligingspatch, van 1 april 2018.

In plaats van de standaard Google apps te gebruiken heeft Sony een hoop eigen apps op de telefoon gezet, bijvoorbeeld voor het openen van foto's, video's en muziek. Als je ze toch al gebruikt is dat prima, maar voor de overige gebruikers is het allemaal overbodige ballast. Je kunt deze apps niet verwijderen, alleen uitschakelen. Ook is de smartphone voorzien van de app Xperia Assist, waarmee je bijvoorbeeld bepaalde handelingen kunt inplannen. Stel bijvoorbeeld het toestel altijd op stil tijdens kantooruren of stel een nachtmodus in.

XZ2 Compact versus XZ2

Vind je de XZ2 Compact te klein? Dan is er ook de grotere Sony Xperia XZ2, met een 5,7-inch scherm. De XZ2 is in veel opzichten hetzelfde maar heeft een glazen in plaats van plastic achterkant. Ook heeft de XZ2 als extra een haptische feedback-functie, waarbij het toestel trillingen kan doorgeven bij films, muziek en games.

Alternatieven

Er zijn weinig 5-inch Android-smartphones te vinden in de prijsklasse van de XZ2. De meeste toestellen zijn goedkoper en hebben dan ook mindere specificaties. De Google Pixel 2 is momenteel de enige andere vergelijkbare premium smartphone, maar die is met een prijs van ongeveer €740 nog wel een stuk duurder.

Ben je niet per se op zoek naar een compact toestel? Dan zijn er voor €600 of goedkoper meer alternatieven te vinden, zoals de Samsung Galaxy S8, de LG V30 of de OnePlus 5T.

