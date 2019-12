Eerste indruk|Sony heeft een nieuwe smartphone toegevoegd aan haar Z-lijn, de Xperia Z Ultra. Met een 6,4 inch Full hd-scherm is dit een echte 'phablet' en belooft Sony een bijzondere entertainmentervaring. Het toestel heeft een 2,2 GHz processor, een 8-megapixel camera en kan bediend worden met een stylus, potlood of metalen pen. Wij hadden 'm al even in handen.

Wat is de Sony Xperia Z Ultra

De Sony Xperia Z Ultra is de nieuwe telg in de Z-series, naast de Xperia Z en de Xperia Tablet Z. Met een scherm van 6,4 inch zit dit toestel dicht in de buurt van gangbare 7-inch tablets en wat verder af van grote smartphones die een 5-inch scherm hebben. Behalve het formaat wijkt hij qua uiterlijk weinig af van de gewone Xperia Z en de Xperia Tablet Z. Hij is wel extra dun.

Scherm en behuizing

De Xperia Z Ultra heeft een Full hd-display met een hoge pixeldichtheid van 344 pixels per inch. Dit is wegens het formaat minder hoog dan dat van de Xperia Z of de HTC One, maar nog steeds zeer scherp. Sony heeft dit keer gebruik gemaakt van een Triluminos display waarvan Sony stelt dat het een rijkere kleurervaring biedt. Of dat zo is zal nog moeten blijken wanneer we het toestel vergelijkend testen.

Het 6,4 inch beeldscherm wordt omsloten door een metalen behuizing met aan de voor- en achterkant glas. Het geheel weegt slechts 212 gram en is zeer dun; 6,5 mm. Ook deze smartphone is stof- en waterdicht.

Processor en geheugen

Van binnen wordt de Z Ultra aangedreven door een snelle 2,2 GHz Snapdragon processor met 4 rekenkernen en is er 16 GB aan opslaggeheugen. Van dit geheugen is er volgens Sony zelf 12 GB aan geheugen vrij voor data van de gebruiker. De rest wordt in beslag genomen door de software.

Specificaties

Besturingssysteem: Android 4.2 Jelly Bean;

Android 4.2 Jelly Bean; Beeldscherm: 6,4 inch Full hd Triluminos display;

6,4 inch Full hd Triluminos display; Resolutie: 1080 x 1920 pixels; pixeldichtheid: 344 ppi;

1080 x 1920 pixels; pixeldichtheid: 344 ppi; Gewicht: 212 gram (licht voor een toestel met een 6,4-inch scherm);

212 gram (licht voor een toestel met een 6,4-inch scherm); Afmetingen: 179 x 92 x 6,5 mm;

179 x 92 x 6,5 mm; Processor: 2,2 GHz Snapdragon 800 (quad-core);

2,2 GHz Snapdragon 800 (quad-core); Werkgeheugen: 2 GB;

2 GB; Opslagcapaciteit: 16 GB (uitbreidbaar met microSD tot 64 GB);

16 GB (uitbreidbaar met microSD tot 64 GB); Netwerk: wifi (802.11 a/b/g/n/ac)/3G/4G (LTE);

wifi (802.11 a/b/g/n/ac)/3G/4G (LTE); Connectiviteit: micro-usb, tv-uitgang via MHL support, bluetooth 4.0 met A2DP;

micro-usb, tv-uitgang via MHL support, bluetooth 4.0 met A2DP; Accu: 3000 mAh;

3000 mAh; Nfc: Ja;

Ja; Camera achterkant: 8 megapixel met Exmor RS sensor; geen LED-flitser;

8 megapixel met Exmor RS sensor; geen LED-flitser; Camera voorkant: 2 megapixel;

2 megapixel; Bijzonderheden: nfc, stof- en waterdicht, beschrijfbaar met potlood, metalen pen of stylus;

nfc, stof- en waterdicht, beschrijfbaar met potlood, metalen pen of stylus; Prijs: €679;

€679; Verkrijgbaar vanaf: september2013.

In Nederland zal hij verkrijgbaar zijn in de kleuren zwart, wit en paars.

Sony Xperia Z Ultra: preview

Sony heeft een nieuwe smartphone aan haar Z-serie toegevoegd, de Xperia Z Ultra. We hebben de telefoon eerder al even in onze handen gehad. Ook op de IFA electronica beurs (begin september 2013) hebben we er kennis mee kunnen maken. Hieronder lees je onze eerste ervaringen. Met eenzelfde design en een scherm van 6,4 inch valt deze 'phablet' tussen de Xperia Z (5 inch) en de Xperia Tablet Z (10,1 inch) in. De Z Ultra kan dan ook gezien worden als een grotere variant van de Xperia Z.

De Z Ultra beschikt over een 2,2 GHz Snapdragon processor met 4 rekenkernen en is daarmee één van de snelste smartphones op de markt. Voor eigen films en foto's is er 16 GB aan opslaggeheugen waarvan er 4 GB in beslag wordt genomen door Android. De gebruiker houdt dus 12 GB over wat uit te breiden is met een geheugenkaartje van maximaal 64 GB. De telefoon draait op Android 4.2 jellybean, is waterdicht en is te bedienen met een meegleverde stylus, potlood of metalen pen.

GROOT maar wel dun

Net als de Xperia Z is de Z Ultra hoekig van design en heeft hij een volledig platte voor- en achterkant welke gemaakt zijn van glas. Zet je het scherm uit dan is de voorkant volledig zwart wat een mooi effect geeft. Aan de zijkant vinden we de aluminium aan- en uitknop die kenmerkend is voor de Z-serie en we ook terugvinden op Sony's nieuwe Smartwatch 2. Een metalen frame houdt het geheel bij elkaar. Net als bij de Xperia Z zullen vingerafdrukken extra goed zichtbaar zijn, vooral bij het zwarte model. Klepjes die de poorten bedekken zorgen ervoor dat ook deze smartphone stof- en waterdicht is. De Z Ultra zou een half uur tot wel 1,5 meter diep onder water kunnen, claimt Sony. Of dat zo is en wat er na dat half uur gebeurt, gaan we nog uitproberen. De ingang voor de hoofdtelefoon is wel open, maar van binnen waterdicht afgewerkt. Hierdoor hoef je niet met een klepje te worstelen wil je naar muziek luisteren via je oordopjes. Klepjes open krijgen is soms nog best een gepriegel.

De Z Ultra is erg groot vergeleken met de gangbare smartphones van 4 inch en 5 inch en met 6,4 inch is het dan ook zeker één van de grootste smartphones van dit moment. De Z Ultra is zelfs langer en breder dan de Samsung Galaxy Mega (6,3 inch) die door velen 'gigantisch' wordt genoemd. Met een gewicht van 212 gram is de Z Ultra ook meer dan 50 gram zwaarder dan de Xperia Z. Toch voelde hij niet heel erg zwaar in de hand. De Z Ultra past waarschijnlijk in de binnenzak van je colbert maar minder goed in je broek. Hij is wel extreem dun, slechts 6,5 mm.

6,4 inch Triluminos display

De Sony Xperia Z Ultra heeft een groot 6,4 inch display waarbij voor het eerst gebruik gemaakt is van Triluminos technologie. Dit zou volgens Sony een meer kleurrijke en natuurlijkere ervaring bieden. En X-reality technologie zou ervoor moeten zorgen dat ruis wordt verminderd en er extra pixels aangemaakt worden om beelden scherper te maken. Onze eerste ervaringen zijn positief. In onze vergelijkende test zullen we dit uitgebreid testen. Met een pixeldichtheid van 344 pixels per inch is het beeld in theorie minder scherp dan die van de Xperia Z (440 ppi). Maar in de praktijk zul je waarschijnlijk bijna geen pixels van elkaar kunnen onderscheiden.

Schrijven met je potlood

Opvallend aan het nieuwe beeldscherm is dat het naast een stylus ook bediend kan worden met een potlood of metalen pen. Een stylus wordt meegeleverd in de doos maar is niet op te bergen in de telefoon zelf. Met een stylus of pen kunnen ook notities worden gemaakt net zoals op de Samsung Galaxy Note 2. Het is even wennen om met een gewone pen de Z Ultra te bedienen, maar het werkt wel.

Geen flits

De Xperia Z Ultra beschikt over een 8-megapixel camera, minder pixels dus dan de Xperia Z die een 13-megapixel camera heeft. Opmerkelijk is ook dat er geen LED-flitser aanwezig is. Op de stand van de IFA vertelde de ene persoon dat daarvoor gekozen is, omdat ze het toestel dun wilden houden. Een ander zei dat de sensor op de Z Ultra zo goed is, zodat je helemaal geen flits meer nodig hebt. Het gaat hier om de zogenaamde Exmor RS sensor.Van de Xperia Z weten we dat deze 'lichte' foto's oplevert, maar de kwaliteit is toch niet zo goed als met een flits erbij. Ook voor de Xperia Z Ultra zullen we dit gaan testen.

Relatief kleine batterij en nieuwe oplader

Om het grote beeldscherm te voorzien van stroom heeft de Z Ultra een 3000 mAh accu. Dit lijkt in eerste instantie weinig voor een telefoon met deze schermdiagonaal. In vergelijking: de Samsung Galaxy Mega heeft een scherm van 6,3 inch en wordt gevoed door een 3200 mAh accu. De Samsung Galaxy Mega is overigens een stuk dikker, de Sony juist extreem dun. In de dunne behuizing past mogelijk ook niet zo'n grote accu. Sony zelf belooft een spreektijd tot 14 uur en een standby tijd tot 550 uur. Of dit werkelijk zo is zullen we nog moeten testen.

De Z Ultra beschikt wel, net als bij de Xperia Z, over een 'Stamina mode'. Daarbij worden een groot aantal energievreters uitgeschakeld zodra het scherm uit gaat. Gaat het scherm weer aan, dan gaan de uitgeschakelde apps en diensten direct weer aan.

Standaard wordt wifi en mobiele data uitgezet, je ontvangt dan nog wel sms'jes, maar dus geen WhatsApp-berichten of e-mails zolang het scherm uit is. Je kunt zelf aangeven welke apps en diensten je in de stamina-stand nog wél wilt gebruiken.

Met de Z Ultra wordt een nieuw oplaadstation meegeleverd die de telefoon 'vastgrijpt' met een magneet en oplaadt zonder dat je hierbij gebruik hoeft te maken van de usb poort.

Bluetooth accessoires

De Z Ultra beschikt over NFC (near field communication) en kan hierdoor draadloos gekoppeld worden met andere apparaten zoals speakers en koptelefoons. Zo kan de Ultra Z ook gekoppeld worden aan Sony's nieuwe Smartwatch 2. Op deze manier kun je je e-mail lezen, muziek luisteren, inkomende oproepen opnemen en meer via je horloge.

In het filmpje kun je zien dat Sony ook gedacht heeft aan 'handzamer' bellen. Want de Xperia Z Ultra is wel erg groot aan je oor. Voor €69 koop je een soort mini-telefoontje dat je via NFC met de phablet laat verbinden. Je kunt dit headsetje naast je oor houden, maar je kunt het ook vastklippen aan je kleding.

Wanneer?

De Xperia Z Ultra ligt in de winkels voor een prijs vanaf €679 (zwart). Verkrijgbaar in de kleuren zwart, wit en paars.