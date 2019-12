Eerste indruk|Van topmodellen als de Samsung Galaxy S4 en HTC One kwamen licht tegenvallende 'mini-uitvoeringen' op de markt: de HTC One mini en Samsung Galaxy S4 mini zijn kleiner, maar hebben ook mindere specificaties. Sony pakt het anders aan met de Xperia Z1 Compact. Afgezien van een kleiner schermformaat en lagere batterijcapaciteit biedt het toestel hetzelfde als zijn grotere broer, de Z1.

Sony Xperia Z1 Compact: preview

Fabrikanten zochten het afgelopen jaar de grenzen op met hun smartphones. Een goed voorbeeld is de Z Ultra van Sony met 6,4 inch scherm. Deze trend lijkt wel doorbroken. Voor veel gebruikers ligt de ideale schermdiagonaal voor een smartphone rond 4,5 tot 5 inch. Vooral de bediening blijkt wat onhandig bij grotere schermen. De Z1 (5 inch) en Z Ultra (6,4 inch) krijgen gezelschap van de Z1 Compact (4,3 inch). Van 5 inch naar 4,3 inch (hiernaast) blijkt een behoorlijke stap, als je ze naast elkaar houdt.

Ontwerp

Cijfermatig is de Z1 Compact 1,7 cm korter en 0,9 cm smaller dan de Z1. Het is wel iets dikker dan de Z1 (9,5 mm tegen 8,5 mm). Een belangrijker verschil in vergelijking met de meeste concurrenten is dat de Z1 Compact, net als de eerdere Z1 en Z Ultra, een relatief brede rand rondom het scherm heeft. Ook aan de onder- en bovenkant is veel extra ruimte. Storend is het niet, maar het geeft wel de indruk dat het nog wat compacter had gekund. De Z1 was met 170 gram wat aan de zware kant. Bij de Z1 Compact is dat teruggebracht naar 137 gram. Enkelhandige bediening is daardoor comfortabeler. Verder lijken de 2 toestellen als 2 druppels water op elkaar. Zelfs de toetsen zitten op dezelfde plek.

Duurzaam

Het toestel voelt net als de Z1 stevig en robuust. Ook heeft het wederom een water- en stofbestendige behuizing volgens IP-55 en -58 norm. Het is geen probleem om knoppen onder water te bedienen en bijvoorbeeld foto's en video's onder water te maken.

Schermresolutie

Een 1080p ('full-hd') scherm was vermoedelijk niet haalbaar voor een 4,3 inch scherm, en lijkt ook niet echt nodig. Zelfs op beduidend grotere schermen (tot 6 inch) is het bij een normale kijkafstand heel moeilijk om verschil te zien tussen 720p en 1080p. De pixeldichtheid gaat terug van 441 in de Z1 naar 342 ppi in de Z1 Compact. Nog steeds een goede score, en vergelijkbaar met onder meer de Apple iPhone 5s. Het scherm blijkt bij een eerste test helder en levert scherpe beelden af.

Dezelfde hardware

Op hardware is in de Z1 Compact niet beknibbeld. Zo bevat het met de Qualcomm Snapdragon 800 op 2,2 GHz een zeer krachtige quad-core processor. Verder is het voorzien van 2 GB geheugen, 16 GB opslagcapaciteit en een 20,7 megapixel camera. De camera is dezelfde als in de Z1, maar of het dezelfde fotokwaliteit aflevert hebben we nog niet kunnen toetsen. De opslagcapaciteit kun je verder uitbreiden met een microSD-kaart (tot 64 GB).

Uithoudingsvermogen

De batterij in de Z1 Compact heeft een capaciteit van 2300 mAh. Dat is bovengemiddeld, maar minder dan in de Z1 (3000 mAh). Het zal vermoedelijk toereikend zijn door het kleinere scherm, maar we zijn wel benieuwd hoe dit in de praktijk gaat uitpakken. Een nadere review moet dit duidelijk maken.

Polsbandje

Sony heeft enkele grappige accessoires gelanceerd, waaronder de SmartBand (richtprijs: €99). Het is een polsbandje dat, in samenspraak met de Lifelog-app, je activiteiten bijhoudt en bijvoorbeeld meet hoeveel je slaapt, loopt, rijdt of rent en waar en wanneer en waar je foto's hebt gemaakt. Tevens functioneert het als afstandsbediening voor bijvoorbeeld je muziek. De SmartBand werkt ook met andere Android-toestellen.

Gegevens overzetten

Bij de Z1 Compact wordt standaard een kabel bijgeleverd en een app genaamd Xperia Transfer Mobile. Hiermee kun je contacten, foto's, apps, berichten en andere content van een oude telefoon overzetten naar de Z1 Compact. Dat kan behalve via een kabel ook draadloos met nfc. Het werkt tevens met de iPhone.

Prijs en beschikbaarheid

De Z1 Compact is een volwaardige high-end smartphone in handzaam formaat. Het is geen uitgeklede versie van de Z1, en dat heeft ook zijn weerslag op de prijs. De adviesprijs is met €549 aan de hoge kant. Wat de uiteindelijke marktprijs wordt, is nog even afwachten. De distributie gaat in eerste instantie exclusief via T-Mobile. Het zal wel in webshops beschikbaar zijn, maar niet bij alle operators.

Alternatieven

Bij de meeste alternatieve toestellen met vergelijkbare afmetingen moet je genoegen nemen met mindere specificaties, in het bijzonder een minder snelle processor en minder goede camera. Wel kun je dan voor de helft van de prijs een toestel vinden dat op andere punten grotendeels overeenstemt. Op de processor valt overigens ook goed te besparen: die lijkt mede door de lagere schermresolutie wat overgekwalificeerd. Een voorbeeld is de wat oudere Sony Xperia V die ongeveer de helft kost. De Motorola moto g (hiernaast) is zelfs nog wat goedkoper en heeft een recentere Android-versie, maar is wat opslagcapaciteit betreft wellicht een wat te groot compromis.

Conclusie

Zoek je een compact toestel, maar wil je niets inleveren op specificaties, dan lijkt de Sony Xperia Z1 Compact een schot in de roos. De telefoon is duurzaam en is dankzij het handzame formaat en zijn 4,3 inch scherm goed met één hand te bedienen. Wel geeft de brede rand de indruk dat het nog wat compacter had gekund. Vind je de prijs belangrijk, dan zijn er betere alternatieven.

