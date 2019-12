Eerste indruk|WhatsApp is veruit de populairste app om (bijna) gratis berichten te sturen via je mobiele telefoon. Maar er zijn genoeg alternatieven. Twee nieuwe diensten springen eruit: Viber 3.0 en Google Hangouts. Ze werken in tegenstelling tot Whats App ook op de pc en tablet. Beide apps zijn bruikbaar maar nog niet perfect.

Wat is instant messaging?

Instant messaging (onmiddellijke berichtgeving) of IM staat voor het zo snel mogelijk overbrengen van tekstberichten. Dit in tegenstelling tot e-mail waarbij de snelheid lang niet zo belangrijk is.

Tweede jeugd

IM is op pc's al vele jaren een belangrijke toepassing. ICQ (I seek you) was in de jaren negentig bijvoorbeeld een populair IM-programma.

Sinds de opkomst van de smartphone is IM aan een tweede jeugd begonnen. Omdat IM over mobiel internet vrijwel altijd gratis is, is het 'appen' een geldbesparende vervanger van sms op de mobiel.

Gesprek met bekenden

De opbouw van IM-programma's op de pc (of -apps op de telefoon) is vaak dezelfde: vanuit een contactenlijst kun je als gebruiker alle mensen zien waarmee je kunt communiceren. Deze mensen kunnen een status hebben als online, bezig of afwezig. Zo zie je wie er beschikbaar is voor een gesprek.

Het gesprek is eigenlijk een chatsessie als beide kanten tegelijk lezen en typen. Maar dan wel een met iemand die je kent omdat hij of zij in je adresboek van je telefoon staat. Chatten in bredere zin kan ook met anonieme internetters; dat is hier niet het geval.

Sommige IM-protocollen (…en IM-apps en IM-programma's) zijn in de laatste jaren uitgebreid met een internettelefoonfunctie, zoals Skype, een videochat-functie (zie hiernaast; Viber 3.0 op de pc), online spelletjes, het delen van documenten en diverse andere mogelijkheden.

WhatsApp

De bekendste en meest gebruikte IM-app is WhatsApp. Met deze app kun je behalve teksten ook plaatjes en zelfs videobestanden uitwisselen, maar nog geen live videogesprekken of telefoongesprekken voeren.

Een nieuwe trend is dat IM zowel op de telefoon als op de pc en tablet gebruikt kan worden. Het nieuwe Viber 3.0 en Google Hangouts zijn daarvan voorbeelden.

Overzicht Instant Messaging-diensten

Er bestaan tientallen IM-diensten. Welke mogelijkheden bieden ze op welke platforms? Hieronder een selectie van IM-applicaties.

Viber 3.0 en Google Hangouts: review

Sms-alternatief WhatsApp heerst op de smartphone en dat is niet voor niets. De app heeft typische voordelen. In ieder geval de lage prijs: gratis op Android en €0,89 op de iPhone (eenmalig). Gebruikers kunnen elkaar onbeperkt berichten sturen, maar ook foto's en video's.

WhatsApp heeft ook functionele voordelen: één vinkje bij een verzonden berichtje betekent dat het is afgeleverd, twee vinkjes betekenen dat het ook is gelezen. En als iemand jou een antwoord typt zie je '… aan het typen'. WhatsApp werkt realtime en zit handig in elkaar.

WhatsApp niet langer gratis

Toch is er ruimte voor concurrenten. WhatsApp gaat over enige tijd geld kosten; er komt daarmee een einde aan jaren van gratis 'appen'. Daar komt bij dat je WhatsApp niet op de pc en de tablet kunt gebruiken. Terwijl een deel van de gebruikers dat misschien vast wel handig zou vinden. En telefoneren of videogesprekken voeren is ook geen optie in WhatsApp.

Twee alternatieven voor WhatsApp

Er is een karrevracht aan alternatieven beschikbaar voor WhatsApp. Zie ons overzicht van instant messaging diensten (diensten waarmee je snel tekstberichten kunt overbrengen). Twee nieuwe diensten springen eruit:

Google Hangouts

Google had al jaren een eenvoudige chatfunctie binnen zijn populaire Gmail webmaildienst. Met het nieuwe 'Hangouts' brengt Google de instant messaging op een hoger niveau. Het vereist wel een Google+-account.

Google Hangouts messaging werkt op desktops en laptops geheel in de browser: in de startpagina van de dienst maar ook als je bent ingelogd in Gmail. Er is geen extra software nodig. De chatsessie verschijnt dan in een pop up in de browser; zie afbeelding.

Voor Android smartphones en tablets en iOS-apparaten (iPads, iPhones en iPods) is er ook een speciale Google Hangouts-app.

Bij de installatie van deze app vraagt Hangouts toegang tot je telefoonadresboek om te kijken of er andere Hangouts-gebruikers bij zitten. Ook je Google (Gmail) adresboek wordt doorgevlooid. Zo ontstaat een overzicht van gebruikers om contact mee te leggen. Je kunt personen later ook zelf toevoegen, met hun e-mailadres.

Gebruikers van Hangouts kunnen elkaar tekst- en groepsberichten sturen en (op de telefoon) een videochat starten.

Slim

Google Hangouts levert nieuwe berichten slim af: als je bent ingelogd op een Google-website op de pc, krijg je ze alleen dáár in beeld. Anders zie je een berichtnotificatie op je telefoon. Het is een van beide.

Chatten kan dus via een apparaat naar keuze. Als je wat meer tekst wilt typen is een echt toetsenbord van een pc wel zo prettig.

Net als bij WhatsApp zie je in Google Hangouts direct wanneer een bericht is afgeleverd en gelezen. Het videogesprek (bellen kan nog niet op het moment van schrijven) hapert nogal, maar dit kan goed aan onze wifi-verbinding liggen.



Viber 3.0

Viber is - na Skype - een van de bekendste apps voor internetbellen. De app integreert zich (anders dan Skype) goed met het adresboek van de telefoon. Binnen Viber zie je direct wie van je vrienden je gratis kunt bellen. Bij de introductie van Viber 3.0 is er ook een Windows- en Mac OS X-versie van het Viber programma uitgebracht. In de praktijk blijk je live gesprekken van de telefoon naar de pc (en weer terug) te kunnen 'overzetten'. Dat werkt goed.

Viber belooft 'hd-kwaliteit' gesprekken, tekstberichten (met extraatjes als plaatjes en locatiegegevens; zie afbeelding rechts), fotoberichten, groepsgesprekken en videogesprekken (videogesprekken alleen op de pc).

De kwaliteit van de telefoongesprekken is niet hd maar wel acceptabel (wel met 1 tot 2 seconden vertraging). Videogesprekken op de pc komen een beetje 'blokkerig' door.

Installatie van de Viber-app is simpel: je hoeft alleen maar je mobiele telefoonnummer op te geven en een via sms ontvangen verificatiecode in te vullen.

Privacy

Bij de installatie van de app belooft Viber jouw privacy te beschermen. Maar het woord privacy valt niet als Viber jouw complete adresboek van jouw iPhone naar zijn eigen server kopieert, wat de app bij installatie doet. Viber meldt dat dit nodig is om te zien wie van je contacten nu of in de toekomst ook Viber gebruikt.

Viber bewaart dus telefoonnummers van mensen die Viber (nog) niet gebruiken. Privacywaakhond CBP heeft recent WhatsApp op de vingers getikt om een vergelijkbare omgang met nummers uit de binnengehaalde adresboeken.

Conclusie

Viber laat je al jaren gratis bellen én live berichten uitwisselen. De nieuwe pc-software van Viber komt goed uit de verf en is een handige aanvulling op de telefoonversie. Het gloednieuwe Google Hangouts laat je prima chatten en videogesprekken voeren maar geen telefoongesprekken. Hangouts werkt op de pc wel direct in je webbrowser; zonder software.

Beide nieuwe messaging platforms hebben nadelen voor wat betreft de privacy. Viber kopieert je complete adresboek naar zijn server en Google gebruikt persoonlijke gegevens van zijn ene dienst ook in talloze andere. De perfecte, allround WhatsApp-killer is er nog niet.