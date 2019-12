Zakelijk bellen met je privételefoon via VMware

Eerste indruk|Heb je zowel een telefoon van de zaak als van jezelf op zak, dan kun je een dual-SIM telefoon kopen waarin twee SIM-kaarten passen. Maar in dat type telefoons is weinig keuze. VMware biedt een oplossing voor het grotere aanbod in Android telefoons. Met speciale software kun je met een Android smartphone met je eigen nummer en met je zakelijke nummer bellen.

Preview van VMware voor Android

Je bent waarschijnlijk niet de enige met in je broekzak zowel een telefoon van de zaak als een eigen telefoon. Natuurlijk kun je een dual-SIM-telefoon kopen waarin twee SIM-kaarten kunnen: één met je eigen nummer en één met het nummer van je werk. Maar in dat type telefoons is weinig keuze. En zeker als je graag een smartphone wil, is het lastig om een telefoon te vinden die goed bij je past. VMware heeft hiervoor een oplossing en presenteerde deze op het Mobile World Congress 2011 in Barcelona.

Systeem binnen een systeem

Met 'VMware' kun je een systeem binnen een systeem draaien. Zo kun je op de computer bijvoorbeeld Windows draaien binnen Mac OS X. Met telefoons kan dit ook. VMware introduceert software waarmee het mogelijk is om met een Android-smartphone zowel met je eigen nummer als met je zakelijke nummer te bellen. Ze noemen dit VMware MVP (Mobile Virtualization Platform). Je hebt hiervoor dus geen dual-SIM-telefoon nodig.

Op je privételefoon heb je gewoon je eigen apps, nummers en instellingen. Je hebt hierover zelf de volledige controle. Binnen die telefoon draait nog een telefoon: je zakelijke nummer kan hieraan worden gekoppeld. Je belt dan via VOIP. De belkosten voor je privé- en je werkabonnement komen automatisch op verschillende rekeningen terecht.

Nadelen zijn er ook. Beide besturingssystemen maken tegelijk gebruik van dezelfde hardware. Allebei de Android systemen maken gebruik van dezelfde processor en hetzelfde geheugen. Dit kan als gevolg hebben dat het totale systeem trager wordt.

Bubble

De ICT-afdeling van de zaak heeft de ingebedde werktelefoon, die VMware een 'bubble' noemt, in beheer. Het gaat om een beschermde omgeving van een virtuele telefoon (de 'bubble') binnen jouw eigen telefoon. De ICT-afdeling kan dus ook restricties instellen of zelfs de 'bubble' of de inhoud ervan op afstand wissen. Er is ook integratie van VPN. Dit maakt het mogelijk dat je bijvoorbeeld ook met je eigen telefoon op het intranet van je werk kunt als je bedrijf dit toestaat.

Android in Android

VM Ware begint voorlopig met 'Android in Android'. Dat betekent dat je werktelefoon binnen jouw eigen telefoon draait en dat beide telefoons Android gebruiken.

In de toekomst komt VMware waarschijnlijk ook met andere combinaties van mobiele besturingssystemen. Zo kun je je voorstellen dat je in de toekomst misschien wel een BlackBerry omgeving binnen je Androidtelefoon kunt gebruiken. Een toestel, twee nummers. Het lijkt ons wel zo makkelijk.

Meer nieuws en previews van het Mobile World Congress?

Van 14 tot 17 februari 2011 vond het Mobile World Congress (MWC) plaats in Barcelona. De Consumentenbond was in Barcelona en deed verslag van de interessantste mobiele telefoons en trends op het gebied van mobiele telefonie. Lees nieuws en previews vanuit het Mobile World Congress.

tab