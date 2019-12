Vodafone 4G: wat is

Vodafone heeft vanaf 5 augustus zijn mobiele netwerk in Amsterdam, Rotterdam, Den Haag en Utrecht opgewaardeerd naar de zogeheten 4G-technologie. 4G wordt ook wel aangeduid met LTE: Long Term Evolution. 4G (alias LTE) is volgens providers als KPN en Vodafone tot tien keer sneller dan de huidige 3G-technologie.

Voordelen

4G zorgt onder meer voor betere ondersteuning van apps op smartphones en betere streaming video. Daarnaast kenmerkt 4G zich door minder vertraging, waardoor interactieve communicatie zoals online gaming soepeler verloopt.

Frequenties

Bij de uitrol van 4G maakt Vodafone gebruik van een combinatie van lage (800 MHz) en hoge (1800 en 2600 MHz) frequenties. De lage frequenties realiseren een grote dekking, terwijl de hoge frequenties juist zorgen voor grote capaciteit en hoge snelheden in dichtbevolkte gebieden.

Helaas ondersteunt de popualire iPhone 5 niet de 800 MHz frequentie van zowel KPN als Vodafone.

Snelheden

4G maakt theoretische maximum downloadsnelheden van 50 Mbps mogelijk, vergelijkbaar met de vaste internetverbinding die mensen thuis hebben. In de praktijk moet er echter gerekend worden met snelheden tussen de 10 en 15 Mbps.

Ook 3G sneller

Tegelijkertijd met de introductie van 4G voert Vodafone de snelheid van het bestaande 3G-netwerk op, zodat ook klanten zonder 4G-abonnement of -toestel onderweg sneller kunnen internetten. Vodafone belooft theoretische maximum downloadsnelheden van ten minste 7,2 Mbps. Ook prepaidklanten profiteren vanaf 1 september van deze snelheidsverhoging.

Beschikbaarheid

Consumenten die een nieuw Vodafone Red-abonnement afsluiten kunnen in de Randstad meteen gebruikmaken van 4G. Bestaand Red-klanten sluit Vodafone later in augustus aan op het 4G-netwerk.

Op de dekkingskaart op de website van Vodafone kun je een actueel overzicht krijgen van de gebieden waar 4G beschikbaar is.

4G-telefoons

Om 4G te kunnen ervaren, is het nodig dat smartphones en tablets door hun fabrikanten geschikt zijn gemaakt voor gebruik op het 4G-netwerk van Vodafone. Op de website van Vodafone staat een bijgewerkte lijst van 4G-toestellen die getest en geschikt zijn bevonden.

We hebben 4G van Vodafone geprobeerd in Den Haag en analyseerden Vodafone's 4G-abonnementen. Lees onze review van Vodafone 4G.

Vodafone 4G: review

4G betekent volgens de betrokken mobiele providers flitsend snel internetten met de mobiel, tablet of laptop. Streaming muziek of video in een hoge kwaliteit. En zelfs realtime gamen tegen je vrienden zonder hick-ups.

In februari heeft KPN al een deel van zijn zendmasten opgewaardeerd naar de 4G-techniek (zie onze review van KPN's 4G). Sinds 5 augustus heeft ook Vodafone een deel van zijn masten vervangen door 4G-varianten. De 'snelle' masten staan in Amsterdam, Rotterdam, Den Haag en Utrecht.

T-Mobile en Tele2 komen ook met 4G, maar bereiden hun introductie nog voor.

Wat heb je nodig?

Hoe krijg je 4G bij (en met) Vodafone? Alle bestaande gebruikers van een Vodafone Red-abonnement kunnen behalve 3G ook zonder extra kosten gebruikmaken van 4G, waar dat beschikbaar is. Je hoeft dus niet een nieuw '4G-abonnement' te nemen zoals bij KPN. Bestaande Red-abonnees worden in de maand augustus 'overgezet' en krijgen nadere instructies.

Nu is het wel zo dat Vodafone Red op zich een vrij nieuw abonnement is, dus voor de meeste consumenten die Vodafone-4G willen gebruiken betekent het wel degelijk een nieuw (Red) abonnement afsluiten.

Hoe duurder het Red-abonnement, hoe hoger de snelheid en hoe meer data je mag verstoken per maand. Zie de tabel met de sim-only tarieven (dus zonder toestel):

Vodafone Red Essentials Vodafone Red Vodafone Red Super Standaard maandtarief €34 €39 €50 Tarief eerste 6 maanden €17 €19,50 €25 Maximale downloadsnelheid 14,4 Mbps 28,8 Mbps 42 Mbps Databundel 500 MB 2 GB 4 GB Extra MB's €0,10 per extra MB €0,10 per extra MB €0,10 per extra MB SMSjes onbeperkt onbeperkt onbeperkt Belminuten 400 onbeperkt onbeperkt

De Red-abonnementen inclusief eenvoudig toestel (niet 4G-geschikt) zijn ongeveer €5 per maand duurder. De abonnementen inclusief echte toptelefoons die voor 4G geschikt zijn kosten wel €10 tot €20 extra per maand.

Datalimiet

In de tabel valt op dat abonnees een stevig tarief betalen als ze meer internetten dan hun bundel voor die maand toelaat: 1 GB extra dataverkeer buiten de maandbundel kost wel €100! Vodafone belooft je te waarschuwen als je de datalimit nadert: op 87,5% van je limiet. De rekening kan dus flink oplopen als je die waarschuwing negeert.

Met het snelle mobiele internet van 4G zu l je eerder aan je datalimiet zitten dan met 'traag' 3G. Noteer bovendien dat Vodafone tethering toestaat, het draadloos delen van de mobiele internetverbinding aan bijvoorbeeld een tablet of laptop. Dat is handig maar genereert wel veel meer internetverkeer dan als je alleen met je telefoon zit te internetten.

4G-telefoons

Om van 4G bij Vodafone gebruik te kunnen maken heb je behalve een Red-abonnement een voor 4G-netwerken geschikt toestel nodig. Dat zijn nieuwe modellen als de:

BlackBerry Z10

BlackBerry Q5

BlackBerry Q10

HTC One

LG Optimus G

Nokia 820

Nokia 920

Samsung Galaxy SIII LTE

Samsung Galaxy Note II LTE

Samsung Galaxy S4

Samsung Galaxy S4 mini

Sony Xperia Z (zie foto)

Sony Xperia SP

Je hebt ook losse mobiele modems als de ZTE R212 Wifi hotspot en de ZTE 5008. Daar kun je ook een 4G-simkaartje instoppen. Via zo'n apparaatje kun je onderweg snel internetten met je (draadloos verbonden) laptop, tablet of telefoon.

Het voor het eerst instellen van 4G op een (geschikte) telefoon gaat bij Vodafone heel makkelijk: je krijgt bij het inbrengen van de simkaart vanzelf een sms met de juiste instellingen, inclusief die voor snel internet ('LTE'). Accepteer deze en de telefoon is klaar voor 4G-gebruik.

Proef op de som

Maar hoe snel is 4G? Wij namen de proef op de som in Den Haag. De dekkingskaart van Vodafone (een kaartje dat verschijnt aan de hand van je postcode) belooft 'tot 42 Mbps' voor de paars gemarkeerde gebieden. Bijna geheel Den Haag is paars, dus dat belooft wat.

Wie beter naar de kaart kijkt, ziet ook staan 'Praktische snelheid: 10 - 20 Mbps'. Nog steeds snel maar wel al een stuk minder rap. Waarom die praktische snelheden dan niet bovenaan staan?

We hebben in verschillende Haagse wijken het 4G-netwerk geprobeerd, met een Vodafone Red-simkaartje in een Sony Xperia Z. Op straat meten wij snelheden tussen de 10 en de 15 Mbps, zeker enkele malen sneller dan we gewend zijn van 3G-netwerken.

De snelheden kloppen in ieder geval (ongeveer) met de praktische te verwachten snelheden volgens Vodafone zelf.

Binnenshuis is een ander verhaal: muren houden de 4G-radiostralen tegen. Maar niet in elke kamer heb je daar last van. Nabij de achtertuin maten wij binnenshuis een uitstekende 11 Mbps, aan de straatkant kant van het huis 'slechts' 5 Mbps (nog steeds snel, eigenlijk).

Sneller dan wifi

Opmerkelijk: 4G kan in de praktijk binnenshuis in bepaalde kamers dus een hogere snelheid leveren dan wifi. De wifizender in huis heeft een beperkt vermogen, waardoor slechts enkele kamers goed gedekt zijn en daar snelheden van 10 Mbps of meer mogelijk zijn.

Een goed (vaak beter) alternatief bij ontoereikende wifidekking is een of meerdere extra wifizenders in huis plaatsen, zodat je met je smartphone maar ook met tablets en laptops snel draadloos kunt internetten, op zolder of in de tuin. Het wifigebruik gaat niet ten koste van je 4G-maandbundel en dat is bepaald een voordeel.

Conclusie

Vodafone belooft snel mobiel internet via 4G en levert dat ook in de praktijk. Nu waren wij wel een van de eerste gebruikers en ging het om een zeer beperkte steekproef. Het 'rode' 4G-netwerk wordt vast meer belast als meer abonnees met een 4G-telefoon het netwerk op racen.

Het is prettig dat Vodafone een postcodechecker heeft die een kaartje oplevert met al of niet 4G-dekking (op veel plaatsen is er nog geen dekking) en de te verwachten snelheid op die locatie. Of dat kaartje altijd klopt hebben wij nog niet kunnen verifiëren.