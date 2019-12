Eerste indruk|Vanaf nu kun je via je computer WhatsApp-berichten sturen en ontvangen. De webapp werkt alleen in de browser Chrome en biedt nog geen ondersteuning voor iPhonegebruikers. Op zich werkt de app zeer fijn, maar hij heeft zeker nog beperkingen.

WhatsApp Web: Review

Conclusie

De nieuwe webapp van WhatsApp werkt zeer fijn, zolang Chrome je browser is en je smartphone geen iPhone is. Vooralsnog sluit WhatsApp veel bestaande gebruikers - maar ook nieuwe gebruikers die nog geen smartphone hebben - buiten. Concurrerende berichtendiensten zoals Telegram zijn wat betreft ondersteuning voor platformen gebruiksvriendelijker en vereisen niet dat je telefoon verbinding moet hebben met internet.

Toch is de manier met het scannen van een QR-code een elegante manier om je gesprekken op je computer te krijgen. Het zorgt er in ieder geval voor dat anderen zich lastig voor kunnen doen als jou, omdat ze daarvoor jouw telefoon en telefoonnummer nodig hebben. Hopelijk breidt WhatsApp de ondersteuning voor verschillende browsers en smartphones snel uit.

Vrijwel dezelfde mogelijkheden als met smartphone

Chatten gaat simpel en zoals je gewend bent van je telefoon. Links in beeld vind je een lijst van al je bestaande gesprekken en rechts bevindt zich het gespreksvenster. Net als op je telefoon kun je bijlagen zoals foto's en video's versturen die je op je computer hebt staan. Je kunt er ook voor kiezen om een foto te maken met de webcam en zelfs geluidsfragmenten opnemen is mogelijk. Opvallend is wel dat je elementen als je status of een groepstitel niet kunt aanpassen vanuit de webapp. Ten slotte kun je bureaubladmeldingen instellen als er een bericht binnenkomt.

Alleen in Chrome

Hoewel de Web-app van WhatsApp prima werkt zitten er nog al wat beperkingen aan waardoor niet iedereen er gebruik van kan maken. Ten eerste werkt het alleen in de Chrome-browser van Google. Andere populaire internetbrowsers zoals Internet Explorer, Safari, Firefox en Opera worden niet ondersteund. De oplossing is simpel: Chrome installeren. Maar niet iedereen zal dit willen.

iPhone-gebruikers hebben pech

Een tweede beperking is dat je een smartphone moet hebben met Android, Windows Phone of BlackBerry OS. Ook een Nokia S60 wordt ondersteund. iPhone-gebruikers staan voorlopig in de kou. WhatsApp geeft aan dat dit komt door de beperkingen van iOS, Apple's besturingssysteem voor de iPhone. iOS is altijd al wat geslotener geweest dan bijvoorbeeld Android. Daarnaast moet je de laatste versie van WhatsApp geïnstalleerd hebben staan.

Geen smartphone? Geen WhatsApp

Mensen zonder smartphone worden ook buitengesloten. De web-app werkt als het ware als een spiegel van de app op je telefoon. Je telefoon en telefoonnummer zijn jouw unieke identificatiemiddelen. Heb je nog geen smartphone maar wel een computer, dan heb je dus pech.

Je smartphone moet verbonden zijn

Ten slotte moet je telefoon verbonden zijn met internet op het moment dat je gebruik wilt maken van de webversie. Dat komt omdat je verbinding op je telefoon gebruikt wordt om alle berichten te ontvangen en te verzenden. Verliest je telefoon verbinding of is de batterij leeg, dan kun je dus niet even snel een berichtje sturen via een computer. Soortgelijke diensten als Viber en Skype hebben altijd een eigen connectie met de servers, of je de app nu op je computer of op je mobiel gebruikt.

Wat is WhatsApp Web?

Veel gebruikers wachtten al lange tijd op de mogelijkheid om WhatsApp ook te kunnen gebruiken op de computer. Van begin af aan concentreerde WhatsApp zich alleen op smartphones terwijl concurrenten al die tijd al andere apparaten ondersteunden.

Toch opmerkelijk aangezien WhatsApp één van de grootste messaging-apps is in de VS, Latijns Amerika en Europa. Miljoenen mensen maken er inmiddels gebruik van waaronder 9,5 miljoen Nederlanders.

Nu heeft WhatsApp een webgebaseerde versie uitgerold. Dat houdt in dat je via je internetbrowser kunt 'appen'.

WhatsApp Web instellen

De werking is simpel: je surft op je laptop of desktop-pc naar https://web.whatsapp.com/ en in je telefoon druk je in WhatsApp op de menuknop en vervolgens op WhatsApp Web. Je krijgt daarna de opdracht om een QR-code te scannen. En voila, je gaande gesprekken verschijnen meteen in beeld en je kunt praten.

