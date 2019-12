Conclusie

Met de Wiko View2 heb je voor een relatief klein budget een luxe uitziend toestel dat qua uiterlijk lijkt op de Apple iPhone X. Vooral de uitsparing bovenaan het scherm en het extra langgerekte beeldscherm maken het toestel bijzonder. De camera heeft wat leuke snufjes, maar als je kijkt naar de kwaliteit van het beeldscherm en de camera zie je toch dat het budgettelefoon is. Beiden voldoen prima aan de prijs-/kwaliteitverhouding, maar daar is dan ook alles mee gezegd.

Het toestel draait niet op de nieuwste Android-versie 8.1, maar op Android 8.0. Het beveiligingsniveau is wel up-to-date.

Met 32 gigabyte (GB) opslagcapaciteit en de mogelijkheid voor een micro sd-kaart is er genoeg ruimte voor je apps, foto’s, video’s en muziek. Gezichtsherkenning werkt, maar is niet zo veilig als een pincode, wachtwoord of de vingerafdrukscanner.

Update: Deze smartphone is inmiddels uitgebreid getest. Bekijk de testresultaten van de Wiko View2.

Opvallende uitsparing

Wat opvalt is de uitsparing bovenaan het scherm waar de selfiecamera zit. Links en rechts van deze uitsparing loopt het beeldscherm door. Essential Phone was de eerste met de scherminkeping. Vervolgens introduceerde Apple het op de iPhone X en volgden andere fabrikanten. We zagen het al bij de Huawei P20 en P20 Pro en bij de Asus Zenfone 5. Het idee achter deze inkeping is een nog groter scherm dat onder andere scrollen op websites makkelijker maakt. Helaas zijn websites hier (nog) niet op gebouwd. Pagina’s worden zelfs onleesbaar zoals te zien is op de foto. Wiko had voor een groter beeldscherm beter de dikke rand aan de onderkant wat smaller kunnen maken, zoals je bijvoorbeeld ziet bij de Samsung Galaxy S9.

De View2 heeft een schermdiagonaal van 6 inch (15,45 cm). Dat is groot in vergelijking met bijvoorbeeld de Motorola Moto G6 of een toptoestel als de iPhone X. De kwaliteit van het scherm valt tegen. Het is dan misschien groter, maar zeker niet scherper. Het is een hd-scherm en geen full-hd-scherm.

Luxe ogend toestel

De voor- en achterkant zijn van glas en de zijkant is van aluminium. De achterkant is niet helemaal strak, waardoor je de lichtreflectie in strepen over het toestel ziet lopen. Je ziet al snel vingerafdrukken, wat een beetje vies oogt. Op de achterkant zie je verder nog de (enkele) camera (linksboven) en een vingerafdrukscanner (midden bovenaan).

Afgezien van het effect dat de vingerafdrukken geven – wat bij veel smartphones het geval is – is de View2 voor deze prijs (€200) een luxe ogend toestel.

Android 8.0

De Wiko View2 draait op Android 8.0. Of de laatste versie – Android 8.1 – op het toestel komt, is nog de vraag. Het is jammer dat deze versie nog niet op het toestel staat. Wij pleiten ervoor dat fabrikanten hun smartphones tot minimaal 2 jaar na aankoop updaten. Steun onze actie Updaten!

Voor het gebruiksgemak van de View2 is het goed als Android P - de opvolger van Android 8 - beschikbaar komt voor het toestel. Naar verwachting komt deze in augustus 2018 uit. Android P ondersteunt smartphones met een uitsparing in het scherm.

De View2 heeft wel een recent beveiligingsniveau: 5 mei 2018. De beveiligingsupdates van 1 en 5 juni zijn momenteel niet beschikbaar.

Ontgrendeling

De View2 beschikt over gezichtsherkenning om de telefoon te ontgrendelen. Een snelle test wijst uit dat het toestel probleemloos ontgrendelt. Los of vast haar, recht of schuin in de camera kijken, de View2 herkent je gezicht. Misschien wel iets te makkelijk. Wiko zegt zelf al bij het instellen van deze functie: ‘Iemand die op u lijkt kan de telefoon ontgrendelen.’ Gezichtsherkenning is dus minder veilig dan een pincode, wachtwoord of vingerafdruk. Uitzonderingen hierbij zijn de iPhone X (die bijvoorbeeld ook infrarood gebruikt) en de Galaxy S9, die gezichtsherkenning combineert met een irisscanner.

Ontgrendeling met je vingerafdruk is ook een optie op deze smartphone. De vingerafdrukscanner zit op de achterkant van het toestel. Dit is niet handig als de telefoon in een telefoonhouder zit of op een tafel voor je ligt. Wel werkt hij prettiger dan bij andere telefoons waar hij op de achterkant zit. Omdat de cameralens in de linkerbovenhoek veeg je niet zo makkelijk met je vinger over de lens. In deze 2 situaties heb je alsnog een pincode, patroon of gezichtsherkenning nodig om de telefoon te ontgrendelen.

Uitbreidbare opslagcapaciteit

Het toestel heeft 32 GB opslagcapaciteit, waarvan 24 GB beschikbaar is voor apps, foto’s, video’s en muziek. Dit kun je uitbreiden tot 128 GB met een micro sd-kaart.

Prima camera

Het toestel heeft 1 gewone camera en 1 selfiecamera. Wiko smijt met allerlei technische termen om hun camera op te hemelen en dat klinkt mooi. Maar van een toestel in deze prijscategorie mag je geen hoge verwachtingen hebben van de camera. Simpelweg omdat fabrikanten hier altijd op bezuinigen bij budgettelefoons. Dus als je de camera belangrijk vindt, kun je beter een ander toestel nemen. Wil je gewoon leuke foto’s maken en vind je het leuk om jouw kiekjes te bewerken met allerlei opties, dan is dit een prima toestel.

Zoals bij alle Android-smartphones worden de foto’s standaard opgeslagen in Google Foto’s.

Videocamera

De Wiko View2 beschikt over de Live Auto Zoom-optie voor video. Hiermee kun je automatisch inzoomen en het object of de persoon die jij filmt volgen. Als je start met filmen moet je het object wel eerst omcirkelen op het scherm. Op het eerste gezicht een leuke optie, maar het beeld hapert en je krijgt het niet erg scherp.

Het is wel bijzonder dat de camera filmt in full-hd met 60 beelden per seconde. Dit is bij budgettelefoons meestal 30 beelden per seconde. Dit betekent dat je relatief scherp beeld hebt en houdt bij bewegende beelden. Jammer is wel dat je geen slowmotion-effect toe kunt passen.

Snufjes

Een leuk handigheidje bij de camera is dat je door van boven naar beneden te swipen kunt wisselen tussen de gewone camera en de selfiecamera en andersom. Verder barst deze telefoon van de snufjes om foto’s of video’s nog net wat meer effect te geven. Zo heb je bijvoorbeeld een spiegeloptie, touch shot, vervagingsmodus (voor portretten), face beauty (om je oneffenheden weg te werken), schermflits bij de selfiecamera en een versneloptie bij het filmen.

Privacyverklaring

Bij het instellen van de View2 vraagt het toestel om het service- en privacybeleid van Google te accepteren. De privacyverklaring is van 25 mei 2018. De verklaring is vrij uitgebreid en er staan veel voorbeelden in. Maar Google gaat niet in op alle gegevens die het bedrijf verzamelt. Dit geldt ook voor de doeleinden en de partners aan wie het de gegevens verstrekt. Het wordt afgedaan met termen als ‘kunnen onder meer bestaan uit’ en 'gegevens waaronder'. Het volledige plaatje schetst Google niet. Partners worden omschreven als ‘vertrouwde partners' of 'marketingpartners’.

Als je akkoord gaat met het privacybeleid van Google, komt Wiko met haar eigen beleid en opties die je kunt accepteren of weigeren. Dit is een redelijk kort, maar vrij compleet beleid. Het schort nog wel aan de details over welke gegevens precies bewaard worden.

