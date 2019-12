Wat is de Wileyfox Swift?

Het Britse merk Wileyfox is een nieuwe en nog onbekende speler op de smartphonemarkt. Net als het Chinese OnePlus bieden ze smartphones aan tegen scherpe prijzen. De Wileyfox Swift is te bestellen via de Britse Amazon-website en kost inclusief alle verzend- en importkosten €185. Maar anders dan de prijs je doet vermoeden, heeft de Wileyfox Swift indrukwekkende specificaties.

Wileyfox Swift

Besturingssysteem: Cyanogen OS 12.1

Cyanogen OS 12.1 Beeldscherm: 5,0 inch (13 cm)

5,0 inch (13 cm) Resolutie: 720 x 1280 pixels

720 x 1280 pixels Pixeldichtheid: 294 ppi (goed scherp)

294 ppi (goed scherp) Gewicht: 135 gram (licht)

135 gram (licht) Afmetingen: 141 x 71 x 9 mm

141 x 71 x 9 mm Processor: 64 bit 1,2 GHz quadcore

64 bit 1,2 GHz quadcore Werkgeheugen: 2 GB

2 GB Opslagcapaciteit: 16 GB (11 GB over voor gebruiker) + microSD tot 32 GB

16 GB (11 GB over voor gebruiker) + microSD tot 32 GB Verbinding: wifi/3G/4G

wifi/3G/4G Camera achterkant: 13 megapixel

13 megapixel Camera voorkant: 5 megapixel

5 megapixel Prijs vanaf: €185

De Wileyfox Swift is misschien wel een van de interessantste toestellen in het lagere prijssegment. De Swift ziet er gelikt uit, heeft een prima scherm en voor overdag een leuke camera. Met het Cyanogen besturingssysteem kun je je toestel geheel naar eigen wens aanpassen en heb je veel controle over je privacy. Het nadeel van dit systeem is dat het ingewikkelder is dan de standaard Android-ervaring en dat je iets langer moet wachten op updates.

Trendy ontwerp

Vanaf de voorkant gezien is de Wileyfox Swift je zoveelste budgettoestel met een simpel design. Het toestel lijkt dan ook op vergelijkbare budgettoestellen als de Motorola Moto G (2015) en de General Mobile 4G.

De achterkant is een geheel ander verhaal. Die is mat en heeft een stoere materiële afwerking. In combinatie met wat metaal, een hip logo en oranje kleuraccenten heeft het toestel een luxe uitstraling. Het gebruikte materiaal is helaas wel gevoelig voor vlekken.

Het toestel is niet supergroot en is met 9,3 mm relatief slank. Hij ligt daardoor comfortabel in de hand maar bedienen met één hand kun je vergeten.

Onder de motorkap

Voor alledaags licht gebruik is de Swift een zeer capabele telefoon. Hier en daar starten apps wat langzamer op dan dat we gewend zijn van toptoestellen, maar over het algemeen voelt de Wileyfox Swift zeer vlot aan. Met 16 GB aan opslagruimte heb je ook redelijk wat ruimte voor al je apps en media.

Waar het toestel iets meer moeite mee heeft, zijn de grafische prestaties. Zware games zoals race- en schietspellen zien er een beetje lelijk uit. Ben je geen spelletjesfanaat dan zou je geen problemen moeten ondervinden met dit toestel.

De achterkant van het toestel is verwijderbaar om maar liefst 2 simkaarten te plaatsen. Het voordeel hiervan is dat je in het buitenland hoge roamingkosten kunt voorkomen. Je koopt dan een lokaal simkaartje zodat je tegen voordeligere tarieven kunt bellen en/of internetten. Een ander voordeel is dat je de simkaart van je werk gewoon in je privétoestel kunt steken.

Helder scherm

De Swift heeft geen full hd-scherm, maar wel een scherp scherm dat bij het meeste gebruik geschikt is. Dat komt mede door de mooie kleurweergave. Kleuren zijn vaak nogal flets in goedkope smartphones, maar dat is hier niet het geval. Daarnaast heeft dit toestel voor zijn prijs een erg helder scherm. Zo blijft het toestel nog goed afleesbaar bij veel zonlicht.

De kijkhoek van het scherm is iets minder goed. Beelden blijven weliswaar goed zichtbaar, maar verschieten van kleur als je het toestel een klein beetje kantelt. Ook het contrast mag beter. Zwart is niet heel erg zwart en heeft soms een blauwe gloed.

Nog geen high-end camera

Net als bij de vergelijkbare budgettoestellen presteert deze camera prima bij veel daglicht en krijg je door het hoge aantal megapixels scherpe foto's. Maar bij slechte lichtomstandigheden is de fotokwaliteit beduidend minder. Gemaakte foto's bevatten minder details en meer ruis. De flitser verandert hier niet veel aan. Die geeft je weliswaar meer licht maar ook een onnatuurlijke tint.

Met het Cyanogen besturingssysteem krijg je wel enorm veel mogelijkheden om de camera naar eigen wens in te stellen.

Cyanogen OS

De Wileyfox Swift draait op het alternatieve besturingssysteem Cyanogen OS, versie 12.1. In de kern is dat Android, maar kenmerkend voor dit systeem is dat je veel meer controle hebt over je telefoon. Zo kun je bijvoorbeeld de sneltoetsen in het notificatie-overzicht aanpassen. Eén blik in het instellingenmenu laat zien dat er nog veel meer valt in te stellen. Zoveel, dat het overweldigend is. De General Mobile 4G en de Moto G (2015) bieden wat dat betreft een simpelere Android-ervaring.

Een ander kenmerk van Cyanogen is dat je je toestel tot in het uiterste kunt personaliseren. Zo heeft het systeem een eigen thema's-app waarmee je verschillende thema's op je toestel kunt installeren. Dit verandert het gehele uiterlijk, van de iconen en het lettertype tot aan het instellingenmenu toe.

Maak je je zorgen over je privacy? Dan zit je met Cyanogen ook goed. Het systeem kent een aantal trucs om privacy te waarborgen. Zo kun je met Privacybescherming instellen welke apps toegang hebben tot je persoonsgegevens, berichten, gespreksstatistieken en meer. Je kunt verder ook de cijfers door elkaar laten husselen bij het invoeren van je pincode. Zo kan niemand op basis van de vlekken op het scherm je pincode raden.

Bestellen

Wileyfox verkoopt zijn smartphones alleen online. De Wileyfox Swift is bijvoorbeeld te bestellen via de Britse Amazon-website en kost zo'n €185. De verzendtijd bedraagt enkele dagen.

