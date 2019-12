Eerste indruk|Sony's nieuwe toptoestel is de Sony Xperia Z. Dit is een smartphone met een groot en superscherp 5 inch touchscreen. Bijzonder is dat hij ook water- en stofdicht is.

Sony Xperia Z kapot

We krijgen veel meldingen (zie onder andere de reacties onder deze review) over barsten in het scherm van de Sony Xperia Z en problemen met de usb-aansluiting. Dergelijke defecten horen bij normaal gebruik niet voor te komen. Bovendien mag je van producten in deze prijsklasse goede kwaliteit verwachten. Het eerste aanspreekpunt bij defecten is de winkel of aanbieder waar de smartphone is gekocht. Soms is het mogelijk om de fabrikant (of de Nederlandse vertegenwoordiging daarvan,) direct aan te spreken. Hieronder lees je wat je zelf kunt doen. Er is inmiddels nieuws over een mogelijke oplossing van de problemen met de Sony Xperia Z, dit lees je onder Update 25 september 2013 onderaan dit bericht.

Wettelijke garantie

Wettelijke garantie heb je altijd gedurende de eerste 6 maanden. Extra garantie kan een winkelier of fabrikant vrijwillig aanbieden. Gaat een product gedurende de garantieperiode kapot, dan mag je er van uitgaan dat het product niet goed is. De verkoper of fabrikant zal het product moeten repareren of vervangen. Je moet het product wel normaal gebruikt hebben. Lees meer over wettelijke garantie.

Terug naar de winkel

Probeer er eerst mondeling uit te komen met de verkoper. Kom je er in de winkel niet uit, stuur dan een (aangetekende) brief naar de verkoper. Leg het probleem duidelijk en chronologisch uit en vraag om een reactie binnen 2 weken. Hieronder staan twee voorbeeldbrieven die je kunt gebruiken. Bewaar zelf altijd een kopie van de definitieve brief!

Brief schrijven: gebarsten scherm

Bij het schermdefect breekt de bovenste laag van het touchscreen. Het beeld doet het nog, maar het scherm kan niet meer bediend worden. Heb jij dezelfde klacht dan kun je de voorbeeldbrief aanvullen met je eigen gegevens en informatie over de schade. Benadruk in het contact met de verkoper hoe je het product gebruikt hebt. Is het toestel naast het scherm onbeschadigd, dan kun je dit in je brief als duidelijk argument aanwenden dat de schade niet door vallen is ontstaan.

Maar ook als het toestel wel een keer (niet al te hard) gevallen is, mag je van de Sony Xperia Z verwachten dat hij tegen een stootje kan. Sony claimt dit immers zelf: "Het duurzame getemperde glas aan de voor- en achterzijde is veel sterker dan gewoon glas. En dankzij de antisplinterlaag aan de voor- en achterzijde kan de Xperia Z tegen een stootje."

Als het scherm binnen 6 maanden na levering is gebroken terwijl je de smartphone normaal gebruikt hebt (dat wil zeggen: je hebt hem niet te hard laten vallen), dan gaat de wet ervan uit dat het product niet goed is. De eerste 6 maanden na aankoop moet de verkoper het tegendeel bewijzen, bijvoorbeeld door aan te tonen dat het product niet goed is gebruikt. Na zes maanden moet jij kunnen aantonen dat je het gebrek niet zelf hebt veroorzaakt door verkeerd gebruik.

De verkoper moet het product gratis repareren of, als dat niet lukt, vervangen. De verkoper mag je in zo’n geval niet een vervangend toestel van een ander type of merk geven of je afschepen met een tegoedbon.

Stuur je smartphone niet direct mee met je brief, maar wacht eerst op een reactie waarin staat aangegeven waar het toestel heen moet voor reparatie.

Brief schrijven: oplaadproblemen

Vul de voorbeeldbrief aan met je eigen gegevens en informatie over de schade. Benadruk in het contact met de verkoper hoe je het product gebruikt hebt.

Als de usb-aansluiting bij normaal gebruik kapot gaat binnen 6 maanden na levering, dan gaat de wet ervan uit dat het product niet goed is. De eerste 6 maanden na aankoop moet de verkoper het tegendeel bewijzen, bijvoorbeeld door aan te tonen dat het product niet goed is gebruikt. Na 6 maanden moet jij kunnen aantonen dat je het gebrek niet zelf hebt veroorzaakt door verkeerd gebruik.

De verkoper moet het product gratis repareren of, als dat niet lukt, vervangen. De verkoper mag je in zo’n geval niet een vervangend toestel van een ander type of merk geven of je afschepen met een tegoedbon.

Stuur je smartphone niet direct mee met je brief, maar wacht eerst op een reactie waarin staat aangegeven waar het toestel heen moet voor reparatie.

Foto's maken

Maak voordat je de smartphone opstuurt foto's van alle kanten van het toestel, waarop duidelijk te zien is met welke schade het toestel is opgestuurd. Zo is altijd makkelijk te bewijzen in welke staat het toestel verkeerde voordat je het overdroeg aan de verkoper/reparateur.

Zet het scherm uit en probeer in de spiegeling van het scherm een glad en eenkleurig oppervlak te vangen (bijvoorbeeld een muur of het plafond), zodat barsten en beschadigingen duidelijk zichtbaar zijn. Stel met de camera scherp op de plek waar de barst zit of op de randen van de smartphone. Camera's hebben namelijk de neiging scherp te stellen op het gespiegelde object, waardoor oneffenheden in het scherm lastig te fotograferen zijn. Maak een aantal foto's onder verschillende hoeken en bekijk de foto's op de computer om te checken of ze goed gelukt zijn.

Niet waterdicht na reparatie

Na reparatie functioneert het scherm weer naar behoren, maar mogelijk is de Sony Xperia Z dan niet meer waterdicht. Terwijl je 'm misschien juist wel om die waterdichtheid gekocht had. Wij vinden reparatie van het scherm het belangrijkste, omdat de belangrijkste functie (het functioneren als smartphone) van de Xperia Z hiermee hersteld wordt. Dat neemt niet weg dat Sony of de verkoper wel iets zou moeten doen om het ‘snelle verlies van waterdichtheid’ goed te maken. Het is aan jou om hierover samen met de verkoper tot een gewenste oplossing te komen.

Klachtenkompas

Handelt de verkoper je klacht niet goed af? Meld hem dan op klachtenkompas.nl. Vermeld als 'bedrijf waarover je wilt klagen' de verkoper van de smartphone.

Lees meer over producten die kapot gaan binnen de garantie.

Update 25 september 2013

Sony heeft laten weten dat zij de problemen met de Sony Xperia Z smartphone wil oplossen van de mensen die zich hiermee bij de Consumentenbond hebben gemeld.

De Consumentenbond vindt dit een positieve stap en heeft maandag 24 september de bijna 100 melders gevraagd de huidige stand van zaken toe te lichten en aan te geven of zij akkoord zijn met het doorgeven van hun e-mailadres aan Sony. De Consumentenbond zal de verdere afhandeling door Sony volgen.

Sony Xperia Z: review

Hoekig

De Sony Xperia Z heeft een volledig platte voor en achterkant en heeft nogal hoekige vormen. Als het scherm uit is, is de voorkant helemaal zwart en dat ziet er strak uit. Het glas trekt wel erg veel vingerafdrukken aan.

Voor een smartphone met zo'n groot scherm is het lage gewicht van 146 gram een flinke meevaller.

Klepjes

Alle poorten zitten netjes achter klepjes verstopt. Dat is nodig om de telefoon waterdicht te maken. Je moet je nagels gebruiken om ze los te pulken. Bij aansluitingen die je veel gebruikt zoals de koptelefoonaansluiting en micro-usb is dat niet zo handig. Het klepje hangt er dan los bij.

Het plaatsen van de micro-sim geeft nog het meeste priegelwerk. Die moet in een wel heel klein en dun plastic laatje geschoven worden. Ook de micro-usb-aansluiting blinkt niet uit. Doordat deze rechthoekig is, is het lastig te zien hoe de stekker er in moet.

De luidspreker zit aan de onderkant. Die plek dek je echter snel af als je het toestel in de hand houdt.

Scherm

Het scherm van de Sony Xperia Z heeft felle en intense kleuren. De oververzadiging maakt de kleuren zeer levendig, daar moet je van houden. Het scherm is superscherp door de extreem hoge pixeldichtheid. Je moet alleen wel recht van voren kijken, want als je het scherm kantelt, wordt het snel flets en iets grijzig. Zwart is ook niet echt diep zwart.

Stof en water

Het toestel is water- en stofbestendig en kan volgens Sony maximaal een half uur een meter diep onder water. Je kunt hem dus probleemloos afspoelen onder de kraan als hij vies is of als breedbeeldtelevisie gebruiken voor je goudvis. Je kunt het scherm ook met natte vingers bedienen. Zorg wel dat alle klepjes goed zijn afgesloten, anders is het bellen of internetten in bad snel afgelopen.

Foto en video

De Xperia Z heeft net als de andere toptoestellen een camera aan de voorkant en aan de achterkant. Opvallend is dat beide camera's zich heel snel aanpassen aan veranderende lichtomstandigheden.

De 2,2 megapixel camera aan de voorkant schiet ietwat lichte, maar behoorlijk gebalanceerde en natuurlijk gekleurde plaatjes. De camera aan de achterkant is 13 megapixel en Sony belooft net als veel concurrenten goede foto's in zwakke lichtomstandigheden. In het donker geeft hij inderdaad erg lichte foto's. Ze zijn af en toe wel wat aan de vale kant en je moet ook behoorlijk wat ruis op de koop toe nemen. Toch stelt het je wel in staat om zonder flits foto's te maken in een donkere omgeving waar dat anders helemaal niet mogelijk was geweest.

HDR-video

De camera heeft ook HDR, wat staat voor high dynamic range. Daarbij worden lichte en donkere foto's gecombineerd tot een plaatje waarbij zowel in de donkere als in de lichte delen veel details zichtbaar zijn. Heel bijzonder is dat de camera ook video in HDR kan opnemen.

Tikken voor geluid

Sony bouwt in al zijn apparaten tegenwoordig 'near field communication' in, dat maakt het mogelijk om apparaten te koppelen door ze simpelweg tegen elkaar aan te tikken. Zo kun je je smartphone bijvoorbeeld tegen je luidsprekers of koptelefoon aan tikken om het geluid daarover af te spelen. Je kunt het ook gebruiken om foto's van de ene smartphone naar de andere over te zetten of om draadloos automatisch een back-up te maken.

Het is leuk dat Sony echt een aantal bruikbare toepassingen van nfc laat zien en dat het gebruik ervan ook in het hele Sony-assortiment wordt doorgevoerd. Maar we zien wel dat het gebruik nog even wennen is. De instellingen van nfc, wifi en bluetooth moeten correct zijn ingesteld en je moet de nfc-chips dicht bij elkaar brengen voor het werkt. Dat is soms best wel even puzzelen.

Stamina

Voor de snel leeglopende smartphonebatterij heeft Sony een eigen oplossing bedacht, namelijk de 'Stamina mode'. Daarbij worden een groot aantal energievreters uitgeschakeld zodra het scherm uit gaat. Gaat het scherm weer aan, dan gaan de uitgeschakelde apps en diensten direct weer aan.

Standaard wordt wifi en mobiele data uitgezet, je ontvangt dan nog wel sms'jes, maar dus geen WhatsApp-berichten of e-mails zolang het scherm uit is. Je kunt zelf aangeven welke apps en diensten je in de stamina-stand nog wél wilt gebruiken.

Conclusie

De Sony Xperia Z heeft een mooi scherp scherm met levendige kleuren en een wat teleurstellende kijkhoek. Het is bijzonder dat de Xperia Z water- en stofdicht is, alleen al die kleine klepjes zijn wel wat onhandig in het gebruik. En wat betreft de toepassingen van near field communication geeft Sony echt het goede voorbeeld.

Wat is de Sony Xperia Z

Specificaties

Besturingssysteem : Android 4.1.2 (Jellybean)

: Android 4.1.2 (Jellybean) Beeldscherm : 5 inch

: 5 inch Gewicht : 146 gram

: 146 gram Processor : 1,5 GHz Quad-core

: 1,5 GHz Quad-core Opslagcapaciteit : 16 GB + microSD

: 16 GB + microSD Netwerk : wifi/3G/4G (het toestel ondersteunt alle 4G-frequenties die in Nederland gebruikt gaan worden)

: wifi/3G/4G (het toestel ondersteunt alle 4G-frequenties die in Nederland gebruikt gaan worden) Simkaart : micro-sim

: micro-sim Camera : 13 megapixel (autofocus en led-flits)

: 13 megapixel (autofocus en led-flits) Camera aan de voorkant : 2,2 megapixel

: 2,2 megapixel Richtprijs : €620

: €620 Verkrijgbaar vanaf: februari 2013.

Bijzonderheden

Het scherm heeft een extreem hoge pixeldichtheid.

Het toestel ondersteunt 'near field communication'.

De batterij kan niet vervangen worden.

In de winkel

De Sony Xperia Z ligt al in de winkel en is te koop voor circa €620. Hij is verkrijgbaar in zwart, wit en paars.

Vergeleken met andere telefoons

De grote smartphonefabrikanten leggen de lat weer een stukje hoger. De nieuwste Android-toptelefoons vallen op door hun haarscherpe, grote schermen, razendsnelle bediening en bijzondere extra’s. We vergeleken de topmodellen van de 4 grote merken die Android-telefoons op de markt brengen, zie de video.

Samsung Galaxy S4

Deze opvolger van de immens populaire Samsung Galaxy SIII heeft een groter scherm met kleuren die van het scherm spatten. Het totale formaat is vrijwel gelijk gebleven en hij is zelfs lichter dan zijn voorganger. In de software zitten veel nieuwe snufjes; je kunt nu bijvoorbeeld scrollen door het toestel te kantelen of met je hoofd te knikken. De 16 GB-opslag is op de doos wat riant geadverteerd: er blijft maar 9 GB over voor de gebruiker.

HTC One

De langverwachte HTC One heeft een strakke aluminium behuizing en een piekfijne afwerking. De stereo luidsprekers geven veel meer en beter geluid dan we van de gemiddelde smartphone gewend zijn. Het nieuwe ‘Blink Feed’-startscherm toont het laatste nieuws uit de media die je volgt.

Een andere leuke extra zijn de miniclipjes van 3 seconden (Zoe’s). In een handomdraai monteert de smartphone die aan elkaar tot een leuke video.

Sony Xperia Z

Bijzonder aan de Xperia Z is dat deze topsmartphone volledig waterdicht is. Dat zorgt wel voor wat gefriemel en gepulk met klepjes die de aansluitingen afschermen. Ook de geluidskwaliteit van de luidspreker lijdt eronder. Het toestel heeft een groot, scherp en kleurrijk scherm met een tegenvallende kijkhoek. Sony pakt breed uit met nfc. Met deze techniek kun je je smartphone bijvoorbeeld gemakkelijk draadloos aan je hoofdtelefoon of audiosysteem koppelen.

LG Optimus G

De LG Optimus G is relatief compact en het scherm heeft mooie natuurlijke kleuren. Hij is net als zijn concurrenten uitgerust met alles wat je van een topsmartphone verwacht, zoals snel internetten via 4G. Ten opzichte van de andere toppers is dit toestel voordelig geprijsd. Naar echt unieke eigenschappen is het zoeken. Met LG’s Q-slide-apps kun je bijvoorbeeld de ene app halfdoorzichtig bovenop de andere plaatsen. Zo kun je een video afspelen terwijl je door je e-mail bladert of een notitie maken terwijl je in je agenda kijkt.

Lees onze eerste indruk van de LG Optimus G.