Eerste indruk|De Russische YotaPhone is een telefoon met 2 schermen: voorop een kleurenscherm en achterop - in de rug geïntegreerd - een e-ink scherm zoals ook op e-readers te vinden is. Sinds kort is er een tweede, verbeterde versie van deze YotaPhone. Wij hebben hem even geprobeerd. Hij is innovatief maar wel prijzig.

Wat is de YotaPhone 2?

De YotaPhone 2 is een smartphone met achterop een extra e-inkscherm. Hij heeft de volgende specificaties:

Besturingssysteem : Android 4.4;

: Android 4.4; Beeldscherm : 5,0 inch (13 cm);

: 5,0 inch (13 cm); Pixeldichtheid : 440 ppi (extreem scherp);

: 440 ppi (extreem scherp); Gewicht : 145 gram (redelijk zwaar);

: 145 gram (redelijk zwaar); Afmetingen : 145 x 69 x 9,0 mm;

: 145 x 69 x 9,0 mm; Processor : 2,3 GHz (quad-core);

: 2,3 GHz (quad-core); Werkgeheugen : 2 GB;

: 2 GB; Opslagcapaciteit : 32 GB (23,5 GB over voor gebruiker);

: 32 GB (23,5 GB over voor gebruiker); Netwerk : wifi/3G/4G;

: wifi/3G/4G; Camera achterkant : 8 megapixel (autofocus + led-flits);

: 8 megapixel (autofocus + led-flits); Camera voorkant : 2,1 megapixel;

: 2,1 megapixel; Bijzonderheden : nfc, batterij niet verwisselbaar, 4 inch e-ink scherm geïntegreerd in achterzijde van de telefoon;

: nfc, batterij niet verwisselbaar, 4 inch e-ink scherm geïntegreerd in achterzijde van de telefoon; Prijs : €700;

: €700; Verkrijgbaar vanaf: december 2014.

High-end telefoon

Het is zeker een bijzondere smartphone, maar niet een die een gemiddelde consument snel zal kopen; door zijn prijskaartje. Je krijgt voor die €700 wel een high-end Android 4.4 - toestel, met een vrij groot 5 inch full HD amoled kleurenscherm. Maar dan nog is €700 erg veel. De meerprijs zit hem natuurlijk in dat zwartwit e-inkscherm op de achterzijde. Maakt dat zijn hoge prijs waard?

E-ink

Een e-ink scherm is heel bijzonder: hij gebruikt bijna geen energie: een stilstaand beeld spreekt de accu zelfs helemaal niet aan. Het scherm is fraai geïntegreerd in de rug van de telefoon. Een klein nadeel is wel dat het deksel daardoor niet is te verwijderen, zodat je niet zelf na een tijdje de accu kunt vervangen.

De YotaPhone 2 maakt op verschillende manieren handig gebruik van dat zuinige scherm:

Als je het standaard Android-scherm niet op het voorscherm afbeeldt maar op het e-ink display, het daarop spiegelt als het ware, kan hij vele dagen zonder stopcontact! Zeker als je toestel via de Yota EnergyModus instelling in een extreem zuinige stand schakelt.

Het e-ink scherm is uiteraard prima geschikt voor het lezen van teksten. Denk aan webartikelen, e-mails of e-books. Hoe meer buitenlicht, hoe beter. Zelfs lezen in de volle zon gaat prima. Het is de eerste telefoon waar je dat van kunt zeggen!

Een andere toepassing van het e-inkscherm is dat je er een leuke foto of fotoslideshow op kunt afbeelden die als een persoonlijke cover zichtbaar is als je hem neerlegt of aan het oor hebt bij het bellen. Die cover kost nauwelijks of geen stroom. Het is best een eye catcher.

Als je wilt, worden belangrijke updates zoals nieuwe mailtjes afgebeeld op de persoonlijke cover. Daardoor hoef je het kleurenscherm van de telefoon niet steeds in te schakelen om te kijken of er nog updates zijn. Dat scheelt energie en in gezelschap is het prettiger dat je niet steeds de telefoon hoeft op te pakken.

Verbeterpunten

De YotaPhone 2 is dus innovatief, maar niet zonder verbeterpunten:

e meegeleerde Yota-software laat je allerlei zaken instellen voor het e-inkscherm, maar is best wel complex. Het duurde wel een uurtje voor we de basismogelijkheden aan de praat kregen.

Het e-inkscherm heeft nogal last heeft van ghosting: een vorig afgebeeld scherm zoals een tekst blijft nog vaag zichtbaar achter een nieuwe tekst. Op goede e-readers heb je daar geen last van.

De telefoon heeft een fraai design met afgeronde hoeken, maar dat maakt dat hij niet zo stevig in de hand ligt; hij glipt er makkelijk uit.

Het e-inkscherm is met meerdere vingers te bedienen maar reageert nogal traag op je commando's.

De camera's zijn redelijk (zie foto's) maar niet meer dan snapshot kwaliteit.

Conclusie

De YotaPhone 2 is een krachtige smartphone met een zeer goed 5 inch kleurenscherm die in een zeer zuinige stand kan worden geschakeld dankzij een extra e-inkscherm op zijn rug. Dat zwartwit scherm is ook goed te lezen in de volle zon. Wel kent de YotaPhone hier en daar wat verbeterpunten, zoals de nog best ingewikkelde software om het e-inkscherm naar wens in te stellen en ghosting; het e-ink scherm wordt soms niet compleet ververst met nieuwe informatie zodat de oude gegevens nog vaag zichtbaar zijn.

Het belangrijkste probleem is het prijskaartje. Je kunt voor een paar honderd euro minder een vergelijkbare smartphone kopen zonder zo'n e-inkscherm en met onze tips voor een langere batterijduur ook veel langer werken zonder stopcontact. Je mist dan uiteraard wel de handige integratie van e-ink en kleurenscherm in één apparaat. We kijken daarom uit naar een iets beter uitgewerkte, vooral lager geprijsde opvolger. Want de YotaPhone is zeker een handig, innovatief product.

