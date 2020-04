Spaarrekening en overlijden

Net als bij betaalrekeningen bij overlijden maakt het nogal een verschil of een spaarrekening op één naam staat (die van de overledene), of dat het gaat om een gezamenlijke (en/of) rekening.

Op 1 naam: rekening geblokkeerd

Een spaarrekening op 1 naam wordt na het overlijden van de rekeninghouder geblokkeerd. Dat betekent dat de erfgenamen geen geld van de rekening kunnen opnemen.

In principe is voor het opheffen van de blokkade een verklaring van erfrecht nodig. In een paar situaties is een akte van overlijden voldoende en hoeven de erfgenamen dus geen geld uit te geven aan het laten opmaken van een verklaring van erfrecht:

de overledene laat een echtgenoot achter, met eventueel kinderen;

er is geen testament; en

het saldo van de bankrekening is niet hoger dan €100.000.

De regels kunnen echter per bank (licht) verschillen. Vraag het dus na bij je eigen bank.

Op 2 namen: mede-rekeninghouder houdt toegang

Echtparen en samenwonenden hebben naast een gemeenschappelijke betaalrekening soms ook een gezamenlijk spaarrekening. Als de ene rekeninghouder dan overlijdt, kan de andere blijven beschikken over het geld.

Spaardeposito

Op een spaardeposito zet je geld voor langere tijd 'vast' tegen een vooraf overeengekomen rente. Gedurende de looptijd van zo'n deposito kun je dus in principe niet over je geld beschikken. De ene bank is soepeler dan de andere, maar bijna allemaal maken ze een uitzondering als de depositohouder tussentijds overlijdt.

Effectenrekening

Als de overledene aandelen of obligaties bezat, loopt hiervoor meestal een depot- of effectenrekening bij een bank. Ook deze rekening wordt na overlijden geblokkeerd. Om in de aandelen of obligaties te kunnen handelen (om ze bijvoorbeeld te verkopen), is een verklaring van erfrecht of een verklaring van executele nodig.

Beleggingsfondsen

Daarnaast nam de overledene mogelijk deel aan beleggingsfondsen; ook deze rekeningen worden geblokkeerd. Bij de waardering van de nalatenschap (zowel voor de erfbelasting als voor de verdeling van de nalatenschap) wordt bij effecten uitgegaan van de slotkoers van de effecten op de dag voor het overlijden.

Slapende tegoeden

Bij het digitale loket Slapende tegoeden (een initiatief van de Nederlandse Vereniging van Banken) kunnen erfgenamen checken of de overledene misschien nog tegoeden had waarvan zij niet op de hoogte zijn. Een groot aantal banken is aangesloten. Het gaat hierbij bijvoorbeeld om betaal-, spaar- en/of effectenrekeningen. Je hebt hiervoor in ieder geval een verklaring van erfrecht nodig.