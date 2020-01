Sparen voor de kleinkinderen

Sparen op naam van je kleinkind

Als je wilt sparen op een rekening die op naam staat van het kleinkind, dan moeten de ouders van het kind daar wel aan meewerken. Het geld op die rekening wordt immers bij hún box 3 vermogen opgeteld. Met andere woorden: bezitten zij op 1 januari van een bepaald jaar meer dan het heffingsvrije vermogen, dan zijn ze over dat meerdere belastingplichtig. In 2020 is dat €30.846 voor alleenstaanden en 61.692 voor stellen. Verder geldt in principe 'eens gegeven, blijft gegeven'.

Houd grip op het spaargeld

Wil je toch grip houden op het spaargeld, dan kun je een schenkingsakte (laten) opstellen, door een notaris of zelf. Zorg in dat laatste geval wel dat alle clausules op de juiste wijze zijn geformuleerd, om ellende achteraf te voorkomen. Zo kun je bijvoorbeeld voorkomen dat het geld door vervelende omstandigheden in verkeerde handen (zoals die van een ex-schoonzoon of -dochter) terechtkomt.

Schenken onder bewind

Een mooi alternatief is schenken onder bewind, met een gratis akte inbegrepen. Hierbij stel je een bewindvoerder aan (bijvoorbeeld jezelf) die zelfstandig geld kan opnemen van de rekening. De bewindvoering hoeft niet te eindigen als de rekeninghouder 18 jaar wordt, maar kan doorlopen tot 23 jaar of langer. Schenken/sparen onder bewind kan bijvoorbeeld met Rabo GeneratieSparenPlus.

Sparen eigen naam

Het is natuurlijk ook mogelijk om op je eigen naam te sparen voor je kleinkind. Je moet dan het tegoed optellen bij het eigen box 3 vermogen. Kwam dat op 1 januari uit boven de €30.846 (voor fiscale partners €61.692), dan betaal je belasting over 2020 (die je doet in 2021) over het meerdere vermogensrendementsheffing. Bij de aangifte over 2019, die je in 2020 indient, ligt die grens op €30.360 voor alleenstaanden en €60.720 voor fiscale partners.

Let op de schenkingsvrijstelling

Wie geld naar een kleinkind overmaakt moet goed op de vrijstellingsgrenzen letten. Denk aan een groot bedrag in één keer of wanneer je regelmatig een kleiner bedrag schenkt. In 2020 mogen grootouders jaarlijks maximaal €2.208 belastingvrij schenken. Als de (opgetelde) schenkingen aan 1 kleinkind dit jaar boven dat bedrag uitkomen, dan gaat minimaal 18% van het meerdere naar de fiscus.

