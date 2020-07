Eerste indruk|Het CoöperatiespaarPlan van coöperatieve verzekeraar DELA is een spaarverzekering met een minimale looptijd van 10 jaar. De spaarverzekering is vooral bedoeld om te sparen voor je (klein)kind, maar je kunt hem ook voor jezelf afsluiten. DELA garandeert momenteel (januari 2018) een jaarlijkse netto rente van 2,00% en dat is beduidend meer dan de jeugdspaarplannen van bánken.

Update januari 2019: opvangregeling vervalt

Per 1 januari 2019 is de Wet herstel en afwikkeling verzekeraars van kracht. Daarmee vervalt de nationale opvangregeling voor levensverzekeraars van De Nederlandsche Bank en het Verbond van Verzekeraars. Hieronder valt ook het DELA CoöperatiespaarPlan.

Het initiatief ligt nu volledig bij DNB. Deze zal bij grotere verzekeraars (zoals DELA) in financiële nood ingrijpen om de belangen van de polishouders te beschermen.

Ongeschikt voor absolute zekerheidszoekers

DELA is een verzekeraar en valt dus niet onder het depositogarantiestelsel. Als DELA omvalt, ben je je geld kwijt. Wij denken dat de kans dat een stabiel bedrijf als DELA failliet gaat niet groot is. Mocht dat toch gebeuren, dan is er de Opvangregeling levensverzekeraars van De Nederlandsche Bank en het Verbond van Verzekeraars. Deze regeling betekent dat andere verzekeraars vaak de verzekeringsportefeuille overnemen van een branchegenoot in de problemen. Maar deze regeling biedt de consument geen 100% garantie.

Als je absolute zekerheid wilt, kun je beter een spaardeposito aanschaffen. Het deposito van Bigbank is de gunstigste. Je krijgt dan 2% rente over de hoofdsom die jaarlijks wordt overgeboekt naar je betaalrekening (peildatum januari 2018). Spaardeposito's sluit je echter voor hooguit 10 jaar af. Je kunt alleen een bedrag in 1 keer inleggen. Tussentijds bijstorten kan niet. Dat kan wel bij het CoöperatiespaarPlan. De looptijd daar is minimaal 10 jaar en maximaal 30 jaar. Tussentijdse opname kost maximaal €150. Dat is lager dan bij de meeste deposito's.

Uitkering bij overlijden

Je kunt dit product afsluiten voor jezelf, je kind of kleinkind (de begunstigde). In tegenstelling tot de jeugdspaarrekeningen en de spaardeposito's is het CoöperatiespaarPlan een levensverzekering met maar 1 verzekerde per polis. Bij tussentijds overlijden van de verzekerde keert DELA het opgebouwde tegoed in 1 keer uit. Daarnaast ontvangt de begunstigde hierover nog een 'bonus' van 10%.

De verzekerde mag maximaal 64 jaar oud zijn en op de einddatum verzekering maximaal 74 jaar. Zo wil DELA voorkomen dat mensen aan het einde van hun leven nog een groot bedrag storten om hun erfgenamen die 10% extra rente te laten incasseren.

De premie voor de ingebouwde overlijdensrisicoverzekering bedraagt jaarlijks 0,06% over de actuele poliswaarde. DELA trekt dit af van de jaarlijkse bruto rentevergoeding van 2,06%. Vandaar een netto rente van 2,00%.

Wat is het DELA Coöperatiespaarplan?

Het CoöperatiespaarPlan is een spaarverzekering van DELA. Het spaarplan bestaat sinds 2011.

Het is een veilige manier om minimaal 10 en maximaal 30 jaar te sparen tegen een vaste rente van 2,00%.

Wie met zijn vermogen boven de vrijstelling van €25.000 (of € 50.000 voor fiscale partners) zit betaalt jaarlijks vermogensrendementsheffing over het saldo van zijn CoöperatiespaarPlan.

Kosten

De distributiekosten zijn eenmalig €11,50 bij afsluiten via internet of €20 via de klantenservice.

Tussentijds opnemen kan en kost €150. Daarna is opnemen gratis.

Aan het product zit een verplichte overlijdensrisicoverzekering waarvoor je jaarlijks 0,06% van de poliswaarde betaalt. Dit percentage trekt DELA af van de gegarandeerde jaarlijkse bruto rentevergoeding van 2,06%.

Voor wie

Je kunt zelf begunstigde zijn. Je kunt ook sparen voor je kind of kleinkind. De verzekerde mag bij afsluiten maximaal 64 jaar oud zijn en op de einddatum van de verzekering maximaal 74 jaar. Zo wil DELA voorkomen dat je aan het einde van je leven nog een groot bedrag stort om je erfgenamen 10% extra rente te laten incasseren. Die extra rente krijg je namelijk bij overlijden voor het einde van de polis.

Bij een minderjarige verzekeringnemer moet een ouder of voogd toestemming geven.

