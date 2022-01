Met toezicht sparen voor (klein)kinderen

Afgeschermd sparen of schenken

Alle ouders of grootouders die op een afgeschermde manier voor hun (klein)kinderen willen sparen, kunnen gratis een Rabo GeneratieSparen Plus-rekening openen. Dat biedt de nodige voordelen. Niet in de laatste plaats de rente die hoog is. Zeker naar de maatstaven van de grote banken.

Spaar je voor een minderjarige, dan kunnen alleen de ouders zo'n rekening openen. Grootouders kunnen wel geld overmaken én als bewindvoerder optreden. Grootouders kunnen geen geld opnemen zonder toestemming van de ouders van het kind.

Hoe werkt het?

Bij Rabo GeneratieSparen Plus kun je het gespaarde/geschonken geld onder bewind stellen tot een bepaalde datum of gebeurtenis. Bijvoorbeeld als je (klein)kind 23 is geworden of zodra hij is afgestudeerd. Dit betekent dat het kind tót dat moment niet bij het geld kan. Dat kan alleen met instemming van alle betrokkenen óf na een uitspraak van de rechter.

De bewindvoerder kan inleggen wanneer hij wil en verwijst bij elke schenking naar de akte van bewind. Dit is een gratis, onderhandse akte tussen de bewindvoerder en de bank. Je hoeft er dus niet voor naar de notaris. Je moet wel minimaal €500 inleggen.

Verschil met een BEM-clausule

Ook als een (gewone) spaarrekening een BEM-clausule heeft, kan een minderjarige niet tussentijds aan het geld komen. Hiervoor heb je wel een beschikking van de kantonrechter nodig, terwijl je GeneratieSparen Plus zó kunt openen. Nog 2 grote voordelen: de bewindvoerder kan zonder goedkeuring van de kantonrechter geld opnemen van de rekening. En de bewindvoering hoeft niet te eindigen als de rekeninghouder 18 wordt. Een BEM-clausule vervalt dan.

Alternatieven

Tot eind 2018 kende concurrent ABN Amro met de Royaal Rekening een vergelijkbaar product. Sparen onder bewind voor een kind jonger dan 11 jaar kan bij ABN Amro nu op een KinderToekomst Spaarrekening. En voor iemand boven de 11 op een Vermogens Spaarrekening. De rente daarop is al geruime tijd 0%.

Sparen en beleggen onder bewind kan ook bij Van Lanschot. Deze service staat alleen open voor bestaande relaties van deze bank voor vermogenden.

