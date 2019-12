Whirlpool-vaatwasser

Whirlpool vaatwassers hebben een gemiddelde prijs; niet heel duur en niet heel goedkoop. Het merk loopt ook niet voorop in de ontwikkelingen, maar volgt ze wel op de voet. Daardoor neemt Whirlpool slimme innovaties snel over.

Zesde zintuig

Een bekende term bij Whirlpool is ‘6th sense’, alsof de machine een zesde zintuig heeft waardoor het weet hoe bijvoorbeeld een wasprogramma aangepast moet worden (aan de hand van metingen met sensoren). Hierdoor gebruikt de machine, net als de meeste andere vaatwassers, meer of minder water, afhankelijk van de vuilheid van de vaat.

Krachtig wassen en drogen

Er zijn 2 belangrijke innovaties waar Whirlpool graag de aandacht op vestigt:

De PowerClean -functie: de 6TH SENSE sensoren detecteren hoe vuil de vaat is en zorgen voor de waterdruk van 28 krachtige stralen in de PowerClean-zone in de onderste lade. Hiervoor zit een extra sproeier (rood) aan de achterkant van de kuip.

-functie: de 6TH SENSE sensoren detecteren hoe vuil de vaat is en zorgen voor de waterdruk van 28 krachtige stralen in de PowerClean-zone in de onderste lade. Hiervoor zit een extra sproeier (rood) aan de achterkant van de kuip. Het PowerDry systeem: dit moet zorgen voor optimale droogresultaten en werkt met een dubbel luchtcirculatiesysteem. Dit is een volledig gesloten luchtcirculatiesysteem dat stoom uit de vaatwasser onttrekt en afvoert, en in de plaats daarvan koele lucht in de vaatwasser blaast. Zo zijn de binnenkant van de vaatwasser en de vaat vrij van stoom en vocht wanneer je de deur opent.

Modelnamen

Uit de namen van Whirlpool machines valt niet veel af te leiden.

De nieuwste machines beginnen niet meer met A, maar met W .

. Als de tweede (of soms 3 e ) letter een i is, is het een volledig geïntegreerd model.

) letter een is, is het een volledig geïntegreerd model. B staat voor integreerbaar (dus met zichtbaar bedieningspaneel).

staat voor integreerbaar (dus met zichtbaar bedieningspaneel). U voor onderbouw

voor onderbouw F voor vrijstaand.

voor vrijstaand. Als er een P staat aan het einde, beschikt dit apparaat over de PowerCleanfunctie

staat aan het einde, beschikt dit apparaat over de PowerCleanfunctie Een 6 daarvoor staat voor 6th sense.

Een goed merk

We vroegen ruim 5200 consumenten hoe tevreden ze zijn over hun vaatwasser. Meer weten over welk merk zij het beste vinden? Bekijk de resultaten van de enquête over merktevredenheid.

Voorkom een miskoop Met onze test zie je in één oogopslag welke vaatwassers goed zijn. Maar minstens zo belangrijk: je ziet ook welke je beter niet kunt kopen. De beste vaatwassers

Lees ook: